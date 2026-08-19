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13 साल की लड़की ने दादा का मर्डर कर वीडियो कॉल पर दिखाई लाश, फिर सोने की लूट... दहला देगी ये वारदात

केरल में 67 साल के बुजुर्ग की हत्या के मामले में 13 साल की लड़की समेत चार नाबालिग पकड़े गए हैं. पुलिस के मुताबिक, सोने के गहनों के लिए हत्या की साजिश रची गई और वारदात के बाद वीडियो कॉल पर लाश दिखाई गई. पढ़ें इस सनसनीखेज वारदात की पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

केरल के अलाप्पुझा जिले से हत्या का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 13 साल की नाबालिग लड़की पर अपने 67 वर्षीय दादा शिवनकुट्टी की हत्या की साजिश रचने का इल्जाम लगा है. पुलिस के मुताबिक, बुजुर्ग की हत्या उनके घर में घुसकर की गई और इसके बाद वहां से सोने के आभूषण भी चोरी किए गए. इस मामले में पुलिस ने 13 साल की लड़की समेत चार नाबालिगों को हिरासत में लिया है.

पुलिस के अनुसार, शिवनकुट्टी हरिपद के करुवट्टा इलाके में किराए के मकान में रहते थे. वारदात के वक्त वह घर में अकेले थे. उनकी लाश घर के अंदर मिली, जबकि उनके हाथ-पैर बंधे हुए थे और गले में कपड़ा कसकर बांधा गया था. शुरुआती जांच में पुलिस को शक हुआ कि हत्या लूट के इरादे से की गई वारदात हो सकती है. इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड की मदद से जांच पड़ताल शुरू की.

जांच के दौरान पुलिस को इस मामले में एक 13 साल की लड़की की कथित भूमिका का पता चला. पुलिस का आरोप है कि मृतक उसके रिश्तेदार थे और हत्या की पूरी साजिश में लड़की की अहम भूमिका थी. उसने कथित तौर पर दूसरे नाबालिग आरोपियों को बुजुर्ग के घर की लोकेशन और वहां से जुड़ी जरूरी जानकारी दी. इसके बाद 17 साल के तीन नाबालिग लड़कों पर हत्या को अंजाम देने में शामिल होने का आरोप है.

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पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने बुजुर्ग की हत्या के बाद घर से सोने के आभूषण कथित तौर पर चुरा लिए थे. जांच में सामने आया कि इस चोरी की गई ज्वेलरी को बेचकर पैसे हासिल करने की योजना थी. पुलिस का कहना है कि इस रकम से लड़की और दूसरे आरोपियों के लिए कुछ महंगी चीजें खरीदने का प्लान बनाया गया था. शुरुआती जानकारी में लड़की अपने लिए iPhone और उसके बॉयफ्रेंड के लिए बाइक खरीदने की बात भी सामने आई है, हालांकि इस संबंध में जांच अभी जारी है.

इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू आरोपियों के बीच हुई वीडियो कॉल से जुड़ा है. पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद दूसरे नाबालिग आरोपियों ने लड़की को वीडियो कॉल किया और उसे बुजुर्ग का शव दिखाया. यानी जिस लड़की पर साजिश में शामिल होने का आरोप है, उसे वारदात के बाद की स्थिति की जानकारी वीडियो कॉल के जरिए दी गई. पुलिस अब यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात से पहले और बाद में आरोपियों के बीच कितनी बार बातचीत हुई थी.

शुरुआत में पुलिस को यह मामला सामान्य चोरी या लूट के दौरान हुई हत्या जैसा लगा था. लेकिन घटनास्थल से मिले सुरागों और जांच के दौरान सामने आई जानकारियों ने पुलिस का शक नाबालिगों की तरफ मोड़ दिया. फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए और डॉग स्क्वॉड की भी मदद ली गई. इसके बाद पुलिस ने 13 साल की लड़की और तीन अन्य नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया.

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सोने के गहनों के लिए हत्या की साजिश?
पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, हत्या के पीछे मुख्य मकसद घर में मौजूद सोने के आभूषण हासिल करना था. आरोप है कि नाबालिगों ने बुजुर्ग की हत्या के बाद घर से सोना निकाल लिया और उसे बेचकर पैसे हासिल करने की योजना बनाई थी. इस पैसे का इस्तेमाल लड़की और उसके साथियों के लिए महंगे सामान खरीदने में किया जाना था. पुलिस अब चोरी किए गए सोने और उससे जुड़े लेन-देन की भी जांच कर रही है.

फिलहाल, पुलिस इस मामले में सभी नाबालिग आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि हत्या की योजना कब बनाई गई, आरोपी घर में कैसे दाखिल हुए और हत्या के बाद सोने के आभूषण कहां ले जाए गए. पुलिस की जांच में यह भी महत्वपूर्ण होगा कि 13 साल की लड़की ने कथित तौर पर बाकी आरोपियों को कौन-कौन सी जानकारी और निर्देश दिए थे. मामले से जुड़े अन्य तथ्यों को जुटाने के लिए पुलिस आगे की जांच कर रही है.

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