झारखंड में 24 घंटे के भीतर 3 सड़क हादसे, 4 साल के बच्चे समेत 6 लोगों की दर्दनाक मौत

झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान तीन अलग-अलग सड़क हादसों में छह लोगों की मौत हो गई. मृतकों में दो महिलाएं और चार साल का एक बच्चा भी शामिल है. पुलिस ने बुधवार को इन हादसों की जानकारी दी. तीनों दुर्घटनाएं हजारीबाग, मेदिनीनगर और गिरिडीह में हुईं. इन हादसों में कहीं ट्रक की टक्कर से मां-बेटे की जान चली गई, तो कहीं बाइक पेड़ से टकरा गई. वहीं, गिरिडीह में एक चारपहिया वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई.

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हजारीबाग में ट्रक की टक्कर से मां-बेटे की मौत

झारखंड के हजारीबाग जिले में बरही चौक पर एक ट्रक की चपेट में आने से 35 साल की महिला और उनके चार साल के बेटे की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, महिला अपने बच्चे के साथ सड़क पार कर रही थीं, तभी ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी. हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी जान चली गई. मृतकों की पहचान उर्मिला देवी और उनके बेटे दीपांशु के रूप में हुई है.

एसडीपीओ राधा प्रेम किशोर ने बताया कि उर्मिला देवी दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान बरही स्थित अपने मायके आई थीं. इसी दौरान यह हादसा हुआ. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में मां और बेटे दोनों की मौत हो गई.

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मेदिनीनगर में पेड़ से टकराई बाइक, दो युवकों की मौत

दूसरा हादसा मेदिनीनगर में मंगलवार रात हुआ. पुलिस के मुताबिक, मुरमकला गांव के पास एक मोटरसाइकिल सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई. इस दुर्घटना में बाइक सवार तीन लोग घायल हो गए. हादसे के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया. वहां इलाज के दौरान दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरे घायल का इलाज किया गया.

पड़वा थाना प्रभारी अंचित कुमार ने बताया कि मृतकों की पहचान चंदन सिंह (26) और धर्मवीर सिंह (21) के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, बाइक के सड़क किनारे पेड़ से टकराने के कारण यह हादसा हुआ. दुर्घटना में घायल तीसरे व्यक्ति की स्थिति को लेकर पुलिस की ओर से विस्तृत जानकारी नहीं दी गई.

गिरिडीह में बुजुर्ग दंपति की मौत

तीसरी दुर्घटना गिरिडीह जिले में मंगलवार को हुई. रानीखव-जमुआ मुख्य सड़क पर एक चारपहिया वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. हादसे के वक्त बाइक पर बुजुर्ग दंपति सवार थे और दोनों अपने घर लौट रहे थे. टक्कर इतनी गंभीर थी कि दोनों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान 71 वर्षीय सहदेव नारायण चौधरी और उनकी 65 वर्षीय पत्नी माया देवी के रूप में हुई है.

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पचंबा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि सहदेव नारायण चौधरी स्थानीय अदालत में वकील थे. हादसे के समय वह अपनी पत्नी के साथ घर जा रहे थे. दुर्घटना के बाद चारपहिया वाहन का चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी चालक का पता लगाने के लिए उसकी तलाश की जा रही है.

एक दिन, तीन हादसे और 6 लोगों की मौत

झारखंड में 24 घंटे के भीतर हुए इन तीन सड़क हादसों में कुल छह लोगों की मौत हुई है. हजारीबाग में मां-बेटे, मेदिनीनगर में दो युवकों और गिरिडीह में बुजुर्ग दंपति की जान चली गई. पुलिस ने तीनों घटनाओं की जानकारी दी है. गिरिडीह में हादसे के बाद फरार चारपहिया वाहन चालक की तलाश जारी है.

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