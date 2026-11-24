गाजियाबाद में ऑनलाइन मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म जीवनसाथी डॉट कॉम पर शादी के इरादे से हुई पहचान के बाद एक युवती ने धोखाधड़ी और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. युवती का आरोप है कि आरोपी ने शादी का भरोसा देकर उसके साथ संबंध बनाए और गर्भवती होने पर उसका गर्भपात करा दिया. इस मामले में नंदग्राम पुलिस ने राजस्थान के बीकानेर निवासी नरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया है.

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आरोपी की गिरफ्तारी के बाद शिकायतकर्ता मुस्कान ने उस पर कई महिलाओं को शादी के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाया है. उसका दावा है कि आरोपी पहले 14 शादियां कर चुका था और उसके साथ हुई शादी उसकी 15वीं शादी थी. हालांकि, आरोपी की पूर्व शादियों और संपत्तियों को लेकर किए गए इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की पहचान नरेंद्र शर्मा से जीवनसाथी ऐप के जरिए हुई थी. शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत हुई और धीरे-धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ने लगीं. आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि 25 सितंबर 2025 को वह मेरठ गया था, जहां पीड़िता के परिवार की सहमति से शादी की बात हुई थी. इसके बाद दोनों साथ रहने लगे और उनके बीच संबंध बने. इसी दौरान युवती गर्भवती हो गई.

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पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि युवती के गर्भवती होने के बाद वह मानसिक रूप से परेशान हो गया था और उसने उसका गर्भपात करा दिया. इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर 22 नवंबर को गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और वांछित आरोपी नरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला है. फिलहाल पुलिस उसके खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है. वहीं, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद शिकायतकर्ता मुस्कान ने मीडिया के सामने आकर उसके खिलाफ कई अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं.

कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत में शिकायतकर्ता मुस्कान ने बताया कि वह मूल रूप से मेरठ की रहने वाली है और गाजियाबाद में नौकरी करती थी. उसका आरोप है कि नरेंद्र शर्मा ने उसे प्यार के जाल में फंसाया और अपनी पिछली शादियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. मुस्कान के मुताबिक, आरोपी ने अपने बच्चों की बात भी उससे छिपाकर रखी थी.

जब नरेंद्र उससे दूर होने लगा तो उसने खुद उसके बारे में जानकारी जुटाने का फैसला किया. इसके लिए वह मुंबई से लेकर राजस्थान के बीकानेर स्थित आरोपी के गांव तक पहुंची. वहां उसे आरोपी की पहले से शादियां होने और बच्चों के बारे में जानकारी मिली.

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मुस्कान का दावा है कि नरेंद्र शर्मा पहले 14 महिलाओं से शादी कर चुका है और उसके साथ हुई शादी उसकी 15वीं शादी थी. उसने कहा कि आरोपी की पिछली शादियों से जुड़े दस्तावेज और प्रमाण उसके पास मौजूद हैं. शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि नरेंद्र ने 11 जुलाई को दिल्ली की रहने वाली प्रियंका नाम की युवती से भी शादी की थी.

मुस्कान के मुताबिक, प्रियंका भी फिलहाल लापता है. उसने आरोपी पर शादी का झांसा देकर कई महिलाओं को अपने जाल में फंसाने और उनकी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया है. हालांकि, इन सभी आरोपों की पुलिस या स्वतंत्र स्तर पर पुष्टि होना अभी बाकी है.

शिकायतकर्ता ने आरोपी की कथित संपत्तियों को लेकर भी कई बड़े दावे किए हैं. मुस्कान के मुताबिक, मुंबई में नरेंद्र शर्मा का करीब 21 करोड़ रुपये का बंगला है. इसके अलावा उसके पास लगभग 90 लाख रुपये कीमत का एक फ्लैट भी है. उसने दावा किया कि राजस्थान के बीकानेर स्थित गांव में भी आरोपी के पास जमीन-जायदाद है.

मुस्कान का आरोप है कि नरेंद्र शादी के नाम पर महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था और उनसे आर्थिक फायदा उठाता था. उसका कहना है कि इसी तरह हासिल की गई रकम से आरोपी ने करोड़ों रुपये की संपत्तियां बनाई हैं. हालांकि, इन संपत्तियों के मालिकाना हक और उनकी कीमत की पुष्टि नहीं हुई है.

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फिलहाल नंदग्राम पुलिस ने नरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ नंदग्राम थाने में एक अभियोग दर्ज है और उसके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. दूसरी तरफ, शिकायतकर्ता ने आरोपी की 14 पिछली शादियों, 11 जुलाई को दिल्ली की प्रियंका से कथित शादी और कई महिलाओं को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए हैं.

मुंबई में करोड़ों रुपये की संपत्तियां होने का दावा भी किया गया है. इन सभी आरोपों और दावों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. फिलहाल पुलिस की कार्रवाई और जांच पर सबकी नजर है.

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