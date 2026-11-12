बुजुर्ग महिला की हत्या कर गहने लेकर भागा केयरटेकर, CCTV फुटेज से खुला राज!

भुवनेश्वर में एक बुजुर्ग महिला की हत्या में चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है. हत्या के आरोप में मृतका की देखभाल करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है. 76 साल की महिला के कातिल बलभद्र महाराणा की गिरफ्तारी गुजरात के सूरत से हुई है. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 3 नवंबर की रात घटना को अंजाम दिया.

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लक्ष्मीसागर पुलिस ने गुजरात के अधिकारियों के साथ मिलकर बुधवार को आरोपी को पकड़ा. जानकारी के मुताबिक, आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर ओडिशा लाया जा रहा है. वह लक्ष्मीसागर इलाके में अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिला की देखभाल करता था.

मृतक महिला की पहचान कुंजलता नंदा के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक कुंजलता अपने दो मंजिला मकान के एक हिस्से में रहती थीं, जबकि दूसरे हिस्से में एक किरायेदार परिवार रहता था. कुंजलता के दो बेटे हैं. इनमें से एक अमेरिका और दूसरा मुंबई में रहता है. उनकी दो शादीशुदा बेटियां भी हैं, जो भुवनेश्वर में अलग-अलग जगहों पर रहती हैं.

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किराएदार ने पुलिस को दी सूचना

4 नवंबर की सुबह किरायेदार परिवार ने मकान मालकिन को कई बार आवाज दी और दरवाजे की घंटी बजाई. अंदर से कोई जवाब नहीं मिलने पर परिवार ने पुलिस को इसकी सूचना दी. इसके बाद पता चला कि महिला को बांधकर उनकी हत्या कर दी गई थी.

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CCTV में गहने लेकर भागता दिखा आरोपी

जांच के दौरान पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी. पुलिस के मुताबिक रिकॉर्डिंग में देखभाल करने वाला 3 नवंबर को स्कूटर पर गहने और दूसरी कीमती चीजें लेकर भागता दिखाई दिया. इसके बाद से वह फरार था.

पुलिस ने आरोपी की तलाश करते हुए उसे सूरत में ढूंढ निकाला. लक्ष्मीसागर पुलिस ने स्थानीय अधिकारियों के साथ तालमेल कर उसे गिरफ्तार किया. अब उसे ट्रांजिट रिमांड पर ओडिशा लाया जा रहा है, जहां बुजुर्ग महिला की हत्या और घर से गहने व दूसरी कीमती चीजें ले जाने के मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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