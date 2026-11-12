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देहरादून: रास्ते में खराब हुई पुलिस की गाड़ी, पैदल ही कोर्ट ले जाए गए 14 लाख की लूट के आरोपी बजरंग दल नेता और साथी

देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में 7 नवंबर को हुई 14 लाख रुपये की लूट के मामले में गिरफ्तार बजरंग दल नेता सिद्धांत बडोनी और उसके साथी दीपक सिंह शेखावत को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते समय पुलिस का वाहन खराब हो गया. इसके बाद पुलिस दोनों आरोपियों को पैदल ही न्यायालय ले गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

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गाड़ी ठीक होने के बाद आरोपियों को भेजा गया जेल (Photo- ITG)
गाड़ी ठीक होने के बाद आरोपियों को भेजा गया जेल (Photo- ITG)

उत्तराखंड के देहरादून में पटेल नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंद्रेश अस्पताल के बाहर 7 नवंबर को हुई 14 लाख रुपये की लूट के मामले में नया मोड़ आया है. बुधवार को जब पटेल नगर पुलिस इस वारदात में गिरफ्तार बजरंग दल के नेता सिद्धांत बडोनी और उसके साथी दीपक सिंह शेखावत को न्यायालय में पेश करने के लिए ले जा रही थी, तब रास्ते में पुलिस वाहन में तकनीकी खराबी आ गई. समय की पाबंदी के चलते पुलिस दोनों आरोपियों को पैदल ही कोर्ट ले गई और उनकी पेशी कराई. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

गाड़ी ठीक होने के बाद आरोपियों को भेजा गया जेल

रास्ते में वाहन खराब होने के बाद पुलिसकर्मियों ने गाड़ी को वहीं छोड़ दिया और पैदल चलकर आरोपियों को समय पर कोर्ट पहुंचाया. पेशी की प्रक्रिया पूरी होने के दौरान तकनीकी खराबी दूर कर पुलिस वाहन को ठीक कराया गया और कोर्ट लाया गया. कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों सिद्धांत बडोनी और दीपक को दोबारा उसी वाहन में बैठाया और जेल भेज दिया. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.

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दिवाली से एक दिन पहले दिया गया था लूट को अंजाम

यह पूरी वारदात दिवाली से ठीक एक दिन पहले 7 नवंबर को हुई थी. हरिपुर कलां, मोतीचूर निवासी एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से इंद्रेश अस्पताल के बाहर पहुंचे थे, जहां से उनका 14 लाख रुपये से भरा बैग गायब हो गया. पीड़ित ने तत्काल पटेल नगर थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बजरंग दल के नेता सिद्धांत बडोनी और उसके दो साथियों को नामजद किया, जबकि अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की.

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सीसीटीवी में कैद हुई फिल्मी अंदाज में लूट की साजिश

अब इस लूट की घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपियों की पूरी साजिश साफ दिखाई दे रही है. फुटेज में दिखता है कि योजना के तहत स्कूटी सवार युवक पीड़ित की गाड़ी से टकराकर नीचे गिर जाते हैं. मौके पर पहले से मौजूद उनके साथी तुरंत उन्हें उठाने लगते हैं. जब पीड़ित भी मानवता के नाते उन युवकों को देखने के लिए गाड़ी से बाहर उतरते हैं, तभी एक आरोपी गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर सबकी नजरों से बचते हुए 14 लाख रुपये से भरा बैग निकालकर फरार हो जाता है.

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