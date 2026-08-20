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सौतेले पिता ने किया मां पर कैंची से हमला, बेटे ने मोटरसाइकिल के शॉक एब्जॉर्बर की रॉड से पीट-पीटकर मार डाला

बेंगलुरु में घरेलू विवाद के दौरान 23 साल के युवक ने अपने सौतेले पिता की कथित तौर पर हत्या कर दी. आरोप है कि सौतेला पिता अपनी पत्नी पर कैंची से हमला करने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान बेटे ने देख लिया और ये खौफनाक कदम उठाया. पढ़ें पूरी कहानी.

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पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है (फोटो-ITG)
पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है (फोटो-ITG)

बेंगलुरु में घरेलू विवाद के बाद हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 23 साल के एक युवक ने अपने 53 वर्षीय सौतेले पिता की कथित तौर पर हत्या कर दी. आरोप है कि घरेलू झगड़े के दौरान उसका सौतेला पिता उसकी मां पर कैंची से हमला करने की कोशिश कर रहा था. 

यह मंजर देखकर महिला का बेटा बीच-बचाव करने पहुंचा और उसने कथित तौर पर सौतेले पिता के सिर पर लकड़ी के डंडे से हमला कर दिया. इसके बाद उसने मोटरसाइकिल के शॉक एब्जॉर्बर की रॉड से भी हमला किया.

पुलिस के मुताबिक, घटना बेंगलुरु के बाहरी इलाके शिवनपुरा में मंगलवार रात हुई. मृतक की पहचान 53 वर्षीय श्रीधर के तौर पर हुई है, जबकि आरोपी सौतेले बेटे का नाम उदय कुमार है. गंभीर रूप से घायल श्रीधर को इलाज के लिए BGS अस्पताल ले जाया गया था. हालांकि, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मामले में मदनायकनहल्ली पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर उदय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है.

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पुलिस की शुरुआती जांच में परिवार के पुराने विवाद की बात सामने आई है. श्रीधर और उनकी पत्नी दीना की शादी करीब 22 साल पहले मदनायकनहल्ली में मुलाकात के बाद हुई थी. श्रीधर मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले थे, जबकि दीना उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं. दोनों शिवनपुरा में किराए के मकान में अपने तीन बच्चों उदय, दर्शन और कंचना के साथ रहते थे. पुलिस अब परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है.

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बताया जा रहा है कि श्रीधर पेशे से पत्रकार थे और उन्हें शराब पीने की आदत थी. पुलिस के अनुसार, शराब पीने के बाद वह अक्सर पत्नी और बच्चों से झगड़ा करते थे. उन पर घरेलू विवाद के दौरान पत्नी दीना के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया है. परिवार में लंबे समय से चल रहे विवाद की वजह से घर का माहौल तनावपूर्ण बताया जा रहा है. मंगलवार रात हुए झगड़े ने इसी तनाव को एक हिंसक घटना में बदल दिया.

पुलिस के मुताबिक, मंगलवार रात विवाद के दौरान श्रीधर ने कथित तौर पर कैंची उठा ली और अपनी पत्नी दीना पर हमला करने की कोशिश की. मां को बचाने के लिए उदय बीच में आ गया. आरोप है कि इसके बाद उदय ने श्रीधर के सिर पर लकड़ी के डंडे से हमला किया. मामला यहीं नहीं रुका और उसने कथित तौर पर मोटरसाइकिल के शॉक एब्जॉर्बर रॉड से भी श्रीधर पर वार कर दिया. हमले में श्रीधर को गंभीर चोटें आईं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया.

घटना की सूचना मिलने के बाद मदनायकनहल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. गंभीर रूप से घायल श्रीधर को BGS अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. उनकी मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए विक्टोरिया अस्पताल की मॉर्चरी में भेज दिया गया. पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के हालात की भी जांच की है. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के दूसरे तथ्यों को भी अहम माना जा रहा है.

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पुलिस ने उदय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी और हमले के दौरान घटनाक्रम किस क्रम में आगे बढ़ा. पुलिस यह भी जांच रही है कि उदय ने अपनी मां को बचाने के लिए हमला किया या वार जानबूझकर घातक तरीके से किए गए. फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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