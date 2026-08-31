scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

परी चौक से कश्मीरी गेट के बीच स्लीपर बस में छात्रा से गैंगरेप, ड्राइवर-कंडक्टर गिरफ्तार

स्लीपर बस में एक 16 वर्षीय छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है. पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है. और स्लीपर बस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है.

Advertisement
X
सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

नोएडा में एक 16 वर्षीय छात्रा के साथ स्लीपर बस में गैंगरेप का मामला सामने आया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंगरेप के आरोपी बस ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है. 

घटना 4 अगस्त की बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, छात्रा अपने घरवालों से नाराज़ होकर घर से निकली थी. वह अपने चचेरे भाई के घर जा रही थी, जो नोएडा में रहता है. भारी बारिश और अंधेरे के कारण छात्रा गलती से परी चौक पर उतर गई. इसी दौरान एक खाली स्लीपर बस वहां से गुजरी. छात्रा ने बस को रोका. ड्राइवर और कंडक्टर ने उसे बताया कि बस नोएडा सेक्टर 63 की ओर जा रही है और उसे बस में बैठा लिया. 

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बस के कुछ दूर जाने के बाद ही कंडक्टर ने छात्रा के साथ अश्लील हरकत की. विरोध करने पर उसने छात्रा को जान से मारने की धमकी दी. आरोप है कि इसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर ने छात्रा के साथ गैंगरेप किया.  

सम्बंधित ख़बरें

father kills son
नोएडा में 5 साल के मासूम को पिता ने जड़ा मुक्का, हो गई मौत
2017 से नए कनेक्शन बंद हैं.(Photo: Screengrab)
नोएडा में माफिया का खेल! चोरी की बिजली से हर महीने वसूल रहे थे 1.30 करोड़
Noida Success Story
12वीं की छात्रा का अनोखा मॉडल, महिलाओं की घर बैठे ₹25 हजार तक कमाई
स्टेशन पर दिखा यात्रियों का सैलाब.(Photo: Screengrab)
रक्षाबंधन से पहले Noida Metro हुई फुल, बोटेनिकल गार्डन स्टेशन पर भारी भीड़
Gurugram Rain Waterlogged
बारिश होते ही डूब जाता है गुरुग्राम, नोएडा क्यों बेअसर? जानें तीन बड़ी वजहें
Advertisement

यह भी पढ़ें: बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी का एनकाउंटर... पीड़ित परिवार ने कहा- यूपी पुलिस अच्छा काम कर रही है

वारदात के बाद आरोपी छात्रा को कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास रिंग रोड पर उतारकर वहां से फौरन फरार हो गए. फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है. 

छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, घटना वाले दिन आरोपी बस ड्राइवर और कंडक्टर बस में खराबी आने के बाद उसे सूरजपुर की वर्कशॉप में ठीक कराने के लिए ले गए थे. रिपेयरिंग के बाद वे खाली बस लेकर तिमारपुर जा रहे थे. इस दौरान परी चौक पर उन्हें छात्रा दिखी. बस नोएडा सेक्टर 63 की ओर जा रही है, ऐसा कहकर उन्होंने छात्रा को बस में बैठाया. 

बस में उन्होंने छात्रा के साथ अश्लील हरकत की. स्लीपर बस में पर्दे लगे हुए थे, जिसके कारण किसी को पता नहीं चला कि बस के अंदर क्या हो रहा है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को तिमारपुर की बस पार्किंग से गिरफ्तार किया. और स्लीपर बस को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    US Vs Iran: अमेरिका-ईरान फिर आमने-सामने, हमलों से कच्चे तेल की कीमतों में उबाल |
    SC का जज बनकर धमकाने के जुर्म में सुकेश को 8 साल की सजा, दिल्ली की कोर्ट का बड़ा फैसला |
    सोन नदी के जल बंटवारे पर बिहार- झारखंड सहमत! सम्राट-सोरेन कर सकते हैं हस्ताक्षर |
    राहुल गांधी के खिलाफ हल्द्वानी में FIR हुई दर्ज, SC वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगा आरोप |
    गंगा एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर: बदायूं से दिल्ली जा रहे थे 5 दोस्त, हादसे में 4 की मौत |
    40 की उम्र में मां बनेंगी कश्मीरा, अनाउंस की प्रेग्नेंसी, 2 साल पहले दूसरे धर्म के पायलट से रचाई थी शादी |
    मुंबई के पोर्ट पर क्रेन और जहाज की टक्कर, कार्गो उतारते वक्त लगी आग |
    150वां मैच, 3 विकेट और ऐतिहासिक रिकॉर्ड... दीप्ति शर्मा बनी विमेंस T20I की सबसे सफल गेंदबाज |
    Hindu Dharam: कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार! जानें कौन थे वो संत, जिन्हें भगवान ने दिए थे साक्षात दर्शन? |
    कोलंबिया में कैसे हुई पुलिस अधिकारी की मौत? देखें US TOP-10
    Advertisement