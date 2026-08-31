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गंगा एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर: बदायूं से दिल्ली जा रहे थे 5 दोस्त, हादसे में 4 की मौत

हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे पर देर रात एक थार गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई. इस दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार चार युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक 17 वर्षीय युवक घायल हो गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सामान्य कराया और जांच शुरू कर दी है.

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हापुड़ में हाइवे पर पलट गई थी थार (Photo- Screengrab)
हापुड़ में हाइवे पर पलट गई थी थार (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के सिंभावली थाना क्षेत्र में 30-31 अगस्त की रात को गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार थार कार अनियंत्रित होकर पलट गई. वाहन में पांच लोग सवार थे, जो बदायूं से दिल्ली जा रहे थे. इस दुर्घटना में जोगिंदर, सुखबीर, जसवंत और रवि नामक चार युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं 17 वर्षीय विष्णु को हल्की चोटें आई हैं.

दुर्घटना की सूचना मिलते ही सिंभावली थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने सभी पांचों घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए सीएचसी अस्पताल सिखेड़ा भेजा, जहां डॉक्टरों ने चार को मृत घोषित कर दिया. 

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हाईवे से हटवाकर यातायात सामान्य कराया. मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है. हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. 

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ओवर स्पीड की आशंका

मीडिया सेल के माध्यम से गढ़ के क्षेत्राधिकारी (सीओ) राहुल यादव ने बताया कि बदायूं से दिल्ली जा रही थार गाड़ी (रजिस्ट्रेशन नंबर DL 8 CBL 9822) रात में पलट गई थी. पुलिस की शुरुआती जांच और प्रथमदृष्टया साक्ष्यों के अनुसार यह दुर्घटना ओवर स्पीड (अत्यधिक गति) के कारण हुई लगती है. मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है.

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