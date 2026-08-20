scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

गेहूं-प्याज के दाम उछले... कच्चा तेल ने भी खेल बिगाड़ा, कारण एक ही

भारत में पेट्रोल और डीजल सस्ता होने की उम्मीद लगाई जा रही थी. लेकिन हालात फिलहाल राहत वाले नहीं दिख रहे क्योंकि होर्मुज को लेकर बनी अनिश्चितता और ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ी दूरी ने एनर्जी मार्केट की बेचैनी बढ़ा दी है.

Advertisement
X
प्याज की कीमतों में उछाल. (Photo: ITG)
प्याज की कीमतों में उछाल. (Photo: ITG)

मिडिल ईस्ट तनाव के बाद तेल कंपनियों ने मई में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए थे. जून के बाद अमेरिका और ईरान में तनाव घटने से कच्चे तेल की कीमतों में जब कमी आई तो फ्यूल प्राइस कम होने का भरोसा बढ़ गया था. लेकिन खाड़ी में तनाव फिर बढ़ने से ईंधन की कीमतों में कमी की उम्मीद टूटने लगी है. दरअसल, इस वक्त दुनियाभर में चल रहे तनाव का असर भारत के ईंधन और खाने-पीने के सामानों पर सबसे ज्यादा नजर आ रहा है.

कच्चा तेल में फिर तेजी
अमेरिका-ईरान के बीच नए समझौते की उम्मीदें कमजोर पड़ने से कच्चे तेल में तेजी आ रही है. इससे ब्रेंट क्रूड 92 डॉलर प्रति बैरल के करीब और WTI क्रूड करीब 85 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया है. आशंका है कि क्रूड जल्द ही 100 डॉलर प्रति बैरल के पास पहुंच सकता है. तेल की कीमतों में ये तेजी ऐसे समय आई है, जब भारत में पेट्रोल और डीजल सस्ता होने की उम्मीद लगाई जा रही थी. लेकिन हालात फिलहाल राहत वाले नहीं दिख रहे क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बनी अनिश्चितता और ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ी दूरी ने एनर्जी मार्केट की बेचैनी बढ़ा दी है.

भारत पर ज्यादा असर
भारत के लिए हालात ज्यादा गंभीर हैं, क्योंकि देश अपनी जरूरत का 85 फीसदी से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है. महंगे कच्चे तेल से ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ सकती है. लंबे समय तक ऊंचे दाम रहने पर ईंधन कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

आटा-चीनी महंगी तो बढ़े ब्रेड के दाम, जानें नई कीमतें
The government said there is no change in the existing excise duty rates on petrol and diesel meant for domestic consumption.
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल-डीजल और ATF पर घटा दिया ये टैक्‍स
CM Sukhvinder Singh Sukhu
‘अनाथ-विधवा सेस’ पर सुक्खू का बचाव, बोले- पड़ोसी राज्यों से सस्ता है पेट्रोल
himachal pradesh petrol diesel price hike
हिमाचल में तेल पर लगा अनाथ और विधवा सेस, महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल
Russia Eyes New Rail Route to India Amid Rising Hormuz, Bosphorus Risks
होर्मुज और तेल-गैस संकट होगा खत्म! अगर पूरा हुआ रूस-भारत का ये प्लान
Advertisement

गेहूं की कीमतों में भी उछाल
तेल के साथ-साथ खाने की थाली से जुड़ी एक और चिंता भी सिर उठाने लगी है. गेहूं की कीमतों में तेजी ने आटा और ब्रेड जैसे जरूरी सामान को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. दुनिया के बड़े गेहूं निर्यातक रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव ने काला सागर क्षेत्र में सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है. इसका असर अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर भारतीय मंडियों तक दिखाई देने लगा है. वैश्विक बाजार में गेहूं करीब 6.7 डॉलर प्रति बुशेल के स्तर पर पहुंच गया है. देश की प्रमुख मंडियों में एक महीने में गेहूं के भाव करीब 4 फीसदी तक बढ़ गए हैं. जाहिर है कि गेहूं की बढ़ती कीमतें आटा, ब्रेड और दूसरे खाद्य उत्पादों की लागत बढ़ा सकती हैं. 

प्याज भी महंगा
रसोई की चिंता यहीं खत्म नहीं होती, प्याज भी लोगों की जेब पर दबाव बढ़ाने लगा है. प्याज का औसत खुदरा भाव 37 रुपये 20 पैसे प्रति किलो पर पहुंच गया है जबकि एक महीने पहले कीमत 34 रुपये 53 पैसे प्रति किलो थी. एक साल पहले प्याज का भाव 26 रुपये 86 पैसे प्रति किलो था. इस तेजी की वजह खरीफ प्याज की आवक में देरी है जिससे बाजार पर दबाव बढ़ गया है. 

Advertisement


तेल से लेकर गेहूं और प्याज तक, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में पैदा हुआ तनाव भारतीय ग्राहकों की जेब तक पहुंच रहा है. ऐसे में सबकी नजर दो मोर्चों पर टिकी हैं. पहला है कि मिडिल ईस्ट में तेल की दिशा क्या रहती है और दूसरा ये कि काला सागर क्षेत्र में सप्लाई का संकट कितना गहराता है क्योंकि इन दोनों का असर सीधे आपकी गाड़ी के खर्च और रसोई के बजट पर पड़ सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    'धुरंधर' से भी ज्यादा खतरनाक 'टॉक्सिक' ? UK की सेंसर बोर्ड ने दिया ये सर्टिफिकेट |
    इमरान खान के वकील ने जेल प्रबंधन को भेजी चिट्ठी, SC का फैसला लागू करने की मांग |
    अमेरिका में रहकर पछता रहा भारतीय कपल? बोले- विदेश जाने से पहले ये बात जरूर सोचें |
    यूपी-बिहार के ऊपर बना लो प्रेशर एरिया... मैदान से पहाड़ तक मूसलाधार बारिश, आंधी-बिजली का अलर्ट |
    सीएम विजय से अमित शाह की हुई मुलाकात, चेन्नई में आज बड़ी बैठक |
    अब घर में भी लगवा सकते हैं लिफ्ट, जानें कितनी आएगी लागत और सालाना खर्च |
    यूट्यूब पर 'गंगनम स्टाइल' को मिले 6 बिलियन व्यू, सिंगर PSY ने इससे कितने पैसे कमाए? |
    बैन लगाएं, RSS के नेताओं से न मिलें... मोहन भागवत के न्यूयॉर्क दौरे से पहले USCIRF की मांग |
    How To Reuse Empty Perfume Bottles: खाली परफ्यूम की बोतलें फेंकने की गलती न करें! इन 5 तरीकों से घर को दें 5-Star लुक; है बहुत आसान |
    Parivartan Yog 2026: अलर्ट हो चुका है गुरु बुध का परिवर्तन योग! 31 अक्टूबर तक 4 राशियां रहेंगी मालामाल
    Advertisement