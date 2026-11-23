अनंत सिंह के घर जारी शादी समारोहों के बीच उनकी बेटी शिवांगी की हल्दी सेरेमनी से जुड़ी तस्वीरें सामने आई हैं. हल्दी के फंक्शन में परिवार के सदस्यों, खासकर पीले कुर्ते में नजर आए शिवांगी के भाई और जीजा के अंदाज ने लोगों का ध्यान खींचा है. भव्य तैयारियों, सजावट और उत्सव भरे माहौल के बीच इस समारोह का वीडियो चर्चा में बना हुआ है.

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शिवांगी को लगी पिया के नाम की हल्दी

हल्दी सेरेमनी की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें शिवांगी ने पीला नहीं बल्कि डस्टी पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ है. उन्होंने अपने भाई के साथ हल्दी सेरेमनी में ग्रैंड एंट्री की. शिवांगी के साथ उनकी बड़ी बहन भी नजर आईं.

इस लहंगे के साथ खूबसूरत हेवी एम्ब्रायडरी वाला लॉन्ग ब्लाउज और नेट का दुपट्टा है जिस पर हेवी एम्बेलिशमेंट नजर आ रहा है. ड्रेस के साथ शिवांगी ने हेवी ईयररिंग्स और कंगन पहने. उन्होंने हाथ में एक क्लच भी कैरी किया.

हल्दी में पीले नहीं गुलाबी रंग में छाईं

शिवांगी को लगी हल्दी

पीले कुर्ते में दिखे भाई और जीजा

हल्दी की रस्म से जुड़ी जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, उनमें अनंत सिंह के छोटे बेटे अभिनव पीले कुर्ता पहनकर तैयारियों का जायजा लेते नजर आए.

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बाकी दोनों भाई अभिषेक और अंकित सिंह और बड़े जीजा कुमार पुनीत ने भी इस दौरान पीले रंग का कुर्ता सेट पहना था. लेकिन शिवांगी के भाई अभिनव छाए रहे. वो शादी से पहले हल्दी की रस्म में लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाते और बातचीत भी करते दिखे.

समारोह के दौरान शिवांगी के भाई और जीजा ने हल्दी थीम के अनुरूप पीले कुर्ते पहने, जिनके लुक और अंदाज की वीडियो में खास झलक देखने को मिली. इसके साथ ही घर की महिलाएं और मेहमान भी पीले रंग के कपड़ों में नजर आए.

भव्य तैयारियां और सजावट

इस हल्दी सेरेमनी के लिए बेहद सुंदर स्टेज तैयार किया गया. आयोजन स्थल पर फूलों, रंग-बिरंगी सजावट और समारोह की व्यवस्थाओं को भव्य रूप दिया गया, जिससे पूरे माहौल में शादी की रौनक साफ दिखी.

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