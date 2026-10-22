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जीरो रिस्क मुनाफा! POTD में ₹5 लाख लगाएं, 3 साल में मिलेगा इतना रिटर्न

Post Office Time Deposit: अगर आप शेयर बाजार के जोखिम से दूर रहकर अपनी बचत पर तय ब्याज पाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम (POTD) एक विकल्प हो सकती है. इसमें 1, 2, 3 और 5 साल के लिए पैसा जमा किया जा सकता है और अवधि के हिसाब से ब्याज दर अलग-अलग है.

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पैसे को लेकर रिस्क नहीं चाहिए तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम एक विकल्प हो सकती है. (File Photo: ITG/@Gfx)
पैसे को लेकर रिस्क नहीं चाहिए तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम एक विकल्प हो सकती है. (File Photo: ITG/@Gfx)

अगर आप अपने पैसे ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं, जहां शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव का जोखिम न हो और ब्याज दर पहले से तय हो, तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम (POTD) पर विचार कर सकते हैं. पोस्ट ऑफिस एफडी के नाम से मशहूर इस योजना में आप 1, 2, 3 और 5 साल के लिए पैसा जमा कर सकते हैं. फिलहाल इस एफडी स्कीम पर एफडी के टेन्योर के हिसाब ब्याज दर अलग-अलग है.

पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में अगर आप 3 साल के लिए ₹5 लाख जमा करते हैं, तो 7.10% सालाना ब्याज दर के हिसाब से मैच्योरिटी पर कितनी रकम मिलेगी? आइए पूरा कैलकुलेशन समझते हैं.

पोस्ट ऑफिस एफडी में कितना ब्याज दर

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पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (POTD) में निवेश की अवधि के हिसाब से ब्याज दर अलग-अलग होती है. फिलहाल बताई गई दरों के मुताबिक, 1 साल की जमा पर 6.90%, 2 साल पर 7.00%, 3 साल पर 7.10% और 5 साल की जमा पर 7.50% सालाना ब्याज मिलता है. ध्यान रखें कि ये दरें समय-समय पर बदल सकती हैं, इसलिए निवेश करने से पहले मौजूदा दर की पुष्टि जरूर करें.

3 साल के लिए ₹5 लाख की FD पर रिटर्न

अगर आप पोस्ट ऑफिस की 3 साल वाली टाइम डिपॉजिट में एकमुश्त ₹5,00,000 जमा करते हैं, तो 7.10% सालाना ब्याज दर के आधार पर मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम इस प्रकार होगी.

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  • कुल निवेश: ₹5,00,000
  • सालाना ब्याज दर: 7.10%
  • निवेश की अवधि: 3 साल
  • अनुमानित कुल ब्याज: ₹1,18,304
  • मैच्योरिटी पर कुल रकम: ₹6,18,304

इस हिसाब से तीन साल बाद आपके ₹5 लाख बढ़कर करीब ₹6.18 लाख हो जाएंगे. इसमें लगभग ₹1.18 लाख ब्याज के रूप में मिलेंगे.

पोस्ट ऑफिस FD में ब्याज का तरीका

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर कंपाउंडिंग के हिसाब से होती है, जबकि ब्याज का भुगतान सालाना किया जाता है. यानी ब्याज की गणना में तिमाही आधार पर रकम का हिसाब रखा जाता है, लेकिन भुगतान हर साल होता है. इस योजना में बैंक एफडी की तरह अलग-अलग अवधि चुनने का विकल्प मिलता है.

कितने रुपये से खुलवा सकते हैं खाता?

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में कम से कम ₹1,000 से निवेश शुरू किया जा सकता है. इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है. यही वजह है कि कम रकम से बचत शुरू करने वाले और बड़ी रकम सुरक्षित जगह रखने की योजना बना रहे लोग, दोनों इस विकल्प पर विचार कर सकते हैं.

पोस्ट ऑफिस FD में पैसा सेफ रहेगा

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट भारत सरकार की छोटी बचत योजनाओं में शामिल है. इसमें जमा रकम को सरकारी समर्थन प्राप्त है. इसलिए यह शेयर बाजार से जुड़े निवेशों की तुलना में अलग तरह का विकल्प है. इसमें स्टॉक मार्केट का जोखिम नहीं होता और ब्याज दर पहले से तय होती है. हालांकि, निवेश की अवधि, समय से पहले निकासी और लागू नियमों को समझकर ही खाता खोलना चाहिए.

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किस एफडी पर मिलती है टैक्स छूट?

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में टैक्स लाभ हर अवधि पर नहीं मिलता. पांच साल की टाइम डिपॉजिट पर लागू शर्तें पूरी होने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत पात्र निवेश पर ₹1.5 लाख तक की कटौती का दावा किया जा सकता है. तीन साल वाली टाइम डिपॉजिट पर यह लाभ नहीं मिलता. टैक्स छूट आपकी कर व्यवस्था और लागू आयकर नियमों पर भी निर्भर करती है.

FD को ट्रांसफर या आगे बढ़ा सकते हैं

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट खाते को नियमों के मुताबिक एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कराया जा सकता है. मैच्योरिटी पूरी होने के बाद खाते को आगे की अवधि के लिए बढ़ाने का विकल्प भी उपलब्ध हो सकता है. इसके लिए संबंधित पोस्ट ऑफिस से मौजूदा नियमों और प्रक्रिया की जानकारी लेनी चाहिए.

निवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान

पोस्ट ऑफिस एफडी में पैसा जमा करने से पहले अपनी जरूरत के हिसाब से अवधि चुनें. तीन साल वाली जमा पर बताई गई ब्याज दर 7.10% है, जबकि पांच साल वाली जमा पर 7.50% की दर बताई गई है. अगर आपका लक्ष्य टैक्स बचाना भी है, तो पांच साल वाली जमा के नियम समझें. निवेश से पहले ब्याज दर, मैच्योरिटी रकम, समय से पहले निकासी की शर्तों और टैक्स नियमों की आधिकारिक पुष्टि जरूर करें.

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