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Arun Vakri 2026: एक्टिवेट हुए आज अरुण ग्रह, 3 राशियों के खुलेंगे तरक्की के रास्ते!

Arun Vakri 2026: आज आधुनिक सोच, तकनीक और अप्रत्याशित अवसरों के कारक 'अरुण ग्रह' (यूरेनस) वक्री होने जा रहे हैं. 8 फरवरी 2027 तक रहने वाली इस वक्री चाल से कई राशियों को लाभ होगा.

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अरुण ग्रह चलेंगे वक्री चाल (Photo: ITG)
अरुण ग्रह चलेंगे वक्री चाल (Photo: ITG)

Arun Vakri 2026: ग्रहों की चाल में होने वाला छोटा सा बदलाव भी ज्योतिष में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. सितंबर के दूसरे सप्ताह में एक ऐसा ही बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है. आज अरुण ग्रह यानी यूरेनस वक्री अवस्था में आ जाएंगे. ज्योतिष में अरुण यानी यूरेनस को अचानक बदलाव, नई सोच, तकनीक, रिसर्च और अप्रत्याशित अवसरों से जोड़कर देखा जाता है. ऐसे में इसकी वक्री चाल कुछ राशियों के लिए पुराने कामों को नए तरीके से शुरू करने और करियर में नई दिशा पाने का मौका दे सकती है. यह स्थिति 8 फरवरी 2027 तक रहने की बात कही जा रही है.

खास बात यह है कि इस ग्रह परिवर्तन का असर सभी राशियों पर एक जैसा नहीं माना जाता. कुछ राशियों को नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं, तो कुछ लोगों के लिए रुके हुए काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं. आइए जानते हैं वे कौन सी 3 राशियां हैं, जिनके लिए अरुण की वक्री चाल फायदेमंद रह सकती है.

अरुण ग्रह की वक्री चाल कब से शुरू होगी?

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10 सितंबर 2026 को अरुण ग्रह वक्री होंगे और फरवरी 2027 की शुरुआत तक यह स्थिति बनी रहने की बात कही गई है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार वक्री अवस्था में ग्रह से जुड़े विषयों पर दोबारा विचार करने, पुराने फैसलों की समीक्षा करने और अटके हुए काम को नए तरीके से आगे बढ़ाने का समय माना जाता है.

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अरुण ग्रह को खासतौर पर बदलाव और आधुनिक सोच से जोड़ा जाता है. इसलिए इस दौरान तकनीक, डिजिटल काम, नए बिजनेस मॉडल, इनोवेशन और अलग तरीके से काम करने वाले लोगों को नए अवसर मिलने की संभावना जताई जाती है.

मेष राशि

अरुण की वक्री चाल मेष राशि के जातकों के लिए करियर के लिहाज से कुछ नए रास्ते खोल सकती है. लंबे समय से जिस काम या प्रोजेक्ट में रुकावट आ रही थी, उसमें दोबारा प्रगति देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या ऐसा काम मिल सकता है, जिसमें उनकी क्षमता खुलकर सामने आए.

जो लोग नौकरी बदलने का मन बना रहे हैं, उन्हें इस अवधि में अचानक कोई अच्छा विकल्प मिल सकता है. हालांकि सिर्फ आकर्षक प्रस्ताव देखकर तुरंत फैसला करने के बजाय उससे जुड़े सभी पहलुओं की जांच करना बेहतर रहेगा.

बिजनेस करने वालों के लिए भी समय उपयोगी हो सकता है. पुराने क्लाइंट, पुराने संपर्क या पहले अधूरी रह गई कारोबारी योजना दोबारा चर्चा में आ सकती है. अगर किसी नए आइडिया पर काफी समय से काम करने का विचार है, तो उसे व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है.

सिंह राशि

सिंह राशि के लोगों के लिए अरुण की यह वक्री चाल कामकाज और आय के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है. नौकरी में आपकी कार्यशैली या जिम्मेदारियों में बदलाव देखने को मिल सकता है. शुरुआत में यह बदलाव थोड़ा अचानक लग सकता है, लेकिन आगे चलकर इससे फायदा मिलने की संभावना बन सकती है.

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कारोबार करने वाले लोगों को नई तकनीक या नए तरीके से काम करने का लाभ मिल सकता है. डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन काम, मार्केटिंग या नए बिजनेस आइडिया से जुड़े लोगों के लिए यह समय खास हो सकता है.

धन के मामले में भी नए स्रोतों पर विचार करने का मौका मिलेगा. अगर आमदनी का कोई अतिरिक्त जरिया शुरू करने की योजना लंबे समय से मन में है, तो उस पर गंभीरता से काम किया जा सकता है. हालांकि खर्च और निवेश के मामलों में जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए अरुण की वक्री चाल आर्थिक और भाग्य से जुड़े मामलों में बदलाव का संकेत दे सकती है. इस दौरान विदेश से जुड़े काम, उच्च शिक्षा, यात्रा या नए लोगों से संपर्क के जरिए अवसर मिलने की संभावना जताई जाती है.

नौकरी करने वालों के लिए यह समय नई जिम्मेदारी या किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़ने का हो सकता है. अगर आप लंबे समय से किसी बेहतर अवसर की तलाश कर रहे हैं, तो अचानक कोई ऐसा प्रस्ताव सामने आ सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी.

आर्थिक मोर्चे पर भी स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है. निवेश या पुराने आर्थिक फैसलों की समीक्षा करना फायदेमंद रहेगा. हालांकि किसी भी निवेश में केवल ज्योतिषीय अनुमान के आधार पर फैसला लेने के बजाय अपनी वित्तीय स्थिति और विशेषज्ञ की सलाह को प्राथमिकता देना जरूरी है.

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किन लोगों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए?

अरुण की वक्री चाल के दौरान अचानक बदलाव की स्थिति बन सकती है. इसलिए नौकरी बदलने, बड़ा निवेश करने, बिजनेस पार्टनर बदलने या किसी पुराने समझौते को खत्म करने जैसे फैसलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. जो अवसर सामने आएं, उनका अच्छी तरह आकलन करने के बाद ही कदम उठाना बेहतर रहेगा.

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