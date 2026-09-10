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चेहरे की रंगत बदल देगा रसोई में रखा लाल टमाटर! इस तरह लगाएं, स्किन पर आएगी चमक; पिंपल्स-टैनिंग भी होगी गायब

How To Use Tomato For Glowing Skin: रसोई में मौजूद लाल टमाटर आपकी स्किन को निखारने और फ्रेश बनाने में मदद कर सकता है. ये ना केवल स्किन को ग्लोइंग बनाता है, बल्कि पिंपल्स और टैनिंग कम करने में भी मदद करता है. जानिए चेहरे पर टमाटर का इस्तेमाल करने के तरीके.

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टमाटर में विटामिन C, विटामिन A जैसे कई पोषक तत्व होते हैं. (Photo: ITG)
टमाटर में विटामिन C, विटामिन A जैसे कई पोषक तत्व होते हैं. (Photo: ITG)

रसोई में रखा लाल-लाल टमाटर आमतौर पर सब्जी, सलाद या चटनी का स्वाद बढ़ाने के काम आता है. कुछ लोगों को तो टमाटर खाना इतना पसंद होता है कि वे लोग फ्रिज से सीधा टमाटर निकालते हैं और धोकर खा लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही टमाटर आपकी स्किन केयर रूटीन का हिस्सा भी बन सकता है? टमाटर में विटामिन C, विटामिन A और लाइकोपीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो स्किन को हेल्दी बनाने और उसे ग्लोइंग बनाने के लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं. यही वजह है कि ग्लोइंग स्किन के लिए टमाटर से जुड़े कई घरेलू नुस्खे आज कल लोगों के बीच बहुत ही मशहूर हो रहे हैं.

अगर आपकी स्किन भी डल होकर अपनी चमक खो चुकी है, तो टमाटर आपके काम का साबित हो सकता है. आज हम आपको ग्लोइंग, चमकदार और रिंकल-फ्री स्किन पाने के लिए टमाटर को इस्तेमाल करने की ट्रिक्स बताने वाले हैं. चलिए जानते हैं कैसे आप फ्रिज में रखे टमाटर से खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए साथ ही अपनी स्किन को भी चमकदार और ग्लोइंग बना सकते हैं. 

1. चेहरे पर ला सकता है फ्रेशनेस: अगर चेहरा थका हुआ और बेजान नजर आ रहा है, तो टमाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है. टमाटर का थोड़ा सा रस निकालकर चेहरे पर हल्के हाथ से लगाएं. करीब 10 से 15 मिनट बाद नॉर्मल पानी से चेहरा धो लें. इससे स्किन कुछ समय के लिए साफ और फ्रेश महसूस हो सकती है.

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2. ऑयली स्किन वालों के लिए हो सकता है मददगार: जिन लोगों की स्किन बहुत ऑयली रहती है, उनके चेहरे पर बार-बार एक्स्ट्रा ऑयल नजर आता है. टमाटर से जुड़ा एक घरेलू नुस्खा एक्स्ट्रा ऑयल को कम महसूस कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

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लेकिन टमाटर में नींबू मिलाकर चेहरे पर लगाना हर किसी के लिए सही नहीं होता है. नींबू स्किन में जलन पैदा कर सकता है, खासकर सेंसिटिव स्किन वालों में. इसलिए ऐसे नुस्खों को बिना पैच टेस्ट के चेहरे पर न लगाएं.

3. बड़े पोर्स की परेशानी में आजमा सकते हैं: चेहरे पर दिखने वाले बड़े पोर्स कई लोगों को परेशान करते हैं. टमाटर के रस को कॉटन की मदद से चेहरे पर लगाया जाता है और कुछ देर बाद चेहरा धो लिया जाता है. ध्यान रखें कि कोई भी घरेलू नुस्खा पोर्स को हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकता. स्किन साफ रखने और सही स्किन केयर रूटीन पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है.

4. धूप से हुई टैनिंग में मिल सकती है थोड़ी राहत: गर्मियों या ज्यादा देर धूप में रहने के बाद चेहरा टैन नजर आने लगता है. ऐसे में टमाटर के गूदे को दही के साथ मिलाकर फेस पैक की तरह लगाने का घरेलू तरीका काफी मशहूर है.

इसे करीब 15 से 20 मिनट तक लगाकर फिर चेहरा धो सकते हैं. हालांकि, अगर आप टैनिंग से बचना चाहते हैं, तो जरूरी है कि रोजाना सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें. टमाटर सनस्क्रीन की जगह नहीं ले सकता.

5. पिंपल्स में भी लोग करते हैं इस्तेमाल: अगर आप पिंपल्स हैं, तो भी टमाटर आपके लिए मददगार साबित हो सकता है. टमाटर में मौजूद कुछ एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स स्किन के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. इसी वजह से पिंपल्स और ऑयली स्किन के लिए भी टमाटर का इस्तेमाल लोग करते आ रहे हैं.

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लेकिन अगर मुंहासे लगातार निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा हैं या उनमें दर्द और सूजन है, तो सिर्फ घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहना सही नहीं है. ऐसी स्थिति में स्किन विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है.

6. टमाटर और चीनी से बनाएं स्क्रब: टमाटर के गूदे में चीनी मिलाकर स्क्रब करने का तरीका भी इंटरनेट पर काफी मशहूर है. माना जाता है कि टमाटर और चीनी का स्क्रब डेड स्किन हटाने में मददगार होता है.

लेकिन चेहरे की स्किन पर चीनी के दाने रगड़ना जलन और माइक्रो-इंजरी का कारण बन सकता है. इसलिए चेहरे पर ऐसे खुरदरे स्क्रब से बचना बेहतर है. अगर एक्सफोलिएशन करना है तो स्किन के हिसाब से बने हल्के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें.

7. आंखों के आसपास ठंडक के लिए रख सकते हैं ठंडे स्लाइस: थकी हुई आंखों के आसपास कुछ मिनट के लिए ठंडे टमाटर के पतले स्लाइस रखने से ठंडक महसूस हो सकती है. लेकिन इसे डार्क सर्कल या आंखों की किसी समस्या का इलाज न समझें. आंखों के बेहद करीब टमाटर का रस लगाने से बचें, क्योंकि इससे जलन हो सकती है.

टमाटर खाने से भी मिल सकता है स्किन को फायदा
सिर्फ चेहरे पर लगाने की बजाय टमाटर को अपनी डाइट में शामिल करना ज्यादा बेहतर तरीका हो सकता है. टमाटर में लाइकोपीन और विटामिन C जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. हालांकि, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टमाटर सनस्क्रीन का ऑप्शन है.

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चेहरे पर लगाने से पहले जरूर करें पैच टेस्ट
हर किसी की स्किन अलग होती है. टमाटर नेचुरल रूप से एसिडिक होता है और कुछ लोगों की स्किन पर इसे लगाने से जलन, खुजली, लालिमा या रैश हो सकते हैं. इसलिए पहली बार इस्तेमाल करने से पहले हाथ या त्वचा के किसी छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट कर लें. अगर लगाने के बाद जलन या लालिमा हो, तो तुरंत धो दें और दोबारा इस्तेमाल न करें.

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