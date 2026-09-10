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बिहार में 200 दुकानों पर चला बुलडोजर, बांका में अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन

बांका के अमरपुर में नगर पंचायत प्रशासन ने सड़क और सार्वजनिक रास्तों पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया. इस कार्रवाई में 200 से ज्यादा दुकानों और अस्थायी संरचनाओं को हटाकर ट्रैफिक सिस्टम में सुधार किया गया. अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया गया.

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प्रशासन ने अतिक्रमण किए दुकानदारों पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया. (Photo- ITGD)
प्रशासन ने अतिक्रमण किए दुकानदारों पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया. (Photo- ITGD)

बांका जिले के अमरपुर शहर में सड़क और सार्वजनिक रास्तों पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ नगर पंचायत प्रशासन ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की. पुलिस बल की मौजूदगी में नगर पंचायत की टीम ने शहर के कआ इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया.

इस दौरान सड़क किनारे लगाई गई दुकानों, अस्थायी छप्परों, टीन की संरचनाओं और दुकानों के बाहर रखे सामान को हटाया गया. प्रशासन के मुताबिक, अभियान के दौरान 200 से ज्यादा दुकानों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अनुराग कुमार के नेतृत्व में की गई. अमरपुर थानाध्यक्ष राकेश कुमार पुलिस बल के साथ पूरे अभियान के दौरान मौके पर मौजूद रहे. 

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JCB से हटाई गईं दुकानें

प्रशासनिक टीम के पहुंचते ही सड़क किनारे दुकान लगाने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया. अधिकारियों ने पहले दुकानदारों को सार्वजनिक सड़क और रास्ते की जमीन खाली करने का निर्देश दिया. इसके बाद JCB और दूसरे संसाधनों की मदद से अवैध रूप से लगाए गए अस्थायी ढांचों को हटाया गया.

जानकारी के मुताबिक, अभियान की शुरुआत अमरपुर शहर के गोला चौक से हुई. इसके बाद नगर पंचायत की टीम हटिया चौक पहुंची और मुख्य सड़क के दोनों किनारों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया. बस स्टैंड के पास भी कार्रवाई की गई. इसके साथ ही सड़क के किनारे दुकान लगाकर या सामान रखकर आवाजाही में बाधा डालने वालों को भी चेतावनी दी गई.

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दुकानदारों पर 10 हजार जुर्माना भी लगा

अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले कई दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया. प्रशासन की ओर से 10 हजार रुपये से ज्यादा जुर्माना वसूले जाने की बात सामने आई है. अधिकारियों ने दुकानदारों को निर्देश दिया कि सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक रास्ते की जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

नगर पंचायत के कार्यपालक अनुराग कुमार ने बताया की सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण शहर में लगातार जाम की समस्या हो रही थी. अतिक्रमण के चलते सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है, जिससे पैदल राहगीरों के साथ-साथ वाहन चालकों को भी परेशानी होती है. कई स्थानों पर बाजार के समय हालात और गंभीर हो जाते थे. इसी को देखते हुए अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.

कार्रवाई के बाद शहर की मुख्य सड़कों पर काफी हद तक जगह खाली दिखाई दी. स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत की इस कार्रवाई का स्वागत किया. लोगों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने का अभियान अगर लगातार जारी रखा जाए और दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर सख्ती की जाए, तो अमरपुर में यातायात व्यवस्था में काफी सुधार हो सकता है.

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड: बनभूलपुरा अतिक्रमण केस सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, अब 17 सितंबर पर टिकीं निगाहें

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प्रशासन की सख्त चेतावनी

नगर पंचायत प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अतिक्रमण हटाने के बाद अगर किसी व्यक्ति ने दोबारा सड़क या सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण किया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने लोगों से शहर को व्यवस्थित रखने और सार्वजनिक रास्तों को अतिक्रमण मुक्त रखने में सहयोग करने की अपील की है.

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