मछली समझकर खींचा जाल, बाहर निकला 15 किलो का अजगर... फिर देखने वालों की लग गई भीड़

ओडिशा के बालासोर जिले में सुबर्णरेखा नदी में मछली पकड़ने के दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया. नदी में मछली पकड़ रहे एक मछुआरे के जाल में विशालकाय अजगर फंस गया. अजगर को जाल में फंसा देख मछुआरा घबरा गया और तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया.

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यह घटना बालासोर जिले के जलेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ओलमारा गांव की है. यह इलाका मकड़िया पंचायत के बरहमपुर क्षेत्र में है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति के बाद सुबर्णरेखा नदी में पानी का बहाव बढ़ गया था. बाढ़ का पानी निकलने के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग नदी में मछली पकड़ने पहुंच रहे थे.

इसी दौरान एक मछुआरा नदी में जाल डालकर मछली पकड़ रहा था. कुछ देर बाद जब उसने जाल को बाहर खींचा तो उसमें एक विशाल अजगर फंसा हुआ दिखाई दिया. जाल में अजगर को देखकर मछुआरा पहले तो हैरान रह गया. इसके बाद आसपास मौजूद लोगों को भी इसकी जानकारी दी गई और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी.

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मामले की सूचना तुरंत रायबनिया वन विभाग को दी गई. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची. टीम ने सावधानी के साथ अजगर को जाल से बाहर निकालने का रेस्क्यू शुरू किया. अजगर विशाल आकार का था. अजगर के रेस्क्यू की खबर फैलते ही आसपास के इलाकों से सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा रही.

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, रेस्क्यू किया गया अजगर करीब 15 किलोग्राम वजनी और लगभग पांच मीटर लंबा था. जाल से निकालने के बाद वन विभाग की टीम उसे स्वास्थ्य जांच के लिए नजदीकी पशु अस्पताल लेकर गई. वहां डॉक्टरों ने अजगर की जांच की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि जाल में फंसे रहने के कारण उसे किसी तरह की चोट तो नहीं लगी है.

स्वास्थ्य जांच के बाद अजगर को सुरक्षित और स्वस्थ पाए जाने पर वन विभाग ने उसे दोबारा उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद टीम अजगर को पास के अहंपाड़ा जंगल में लेकर गई और सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ दिया.

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