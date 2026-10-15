Bank Holidays: 15 से 31 अक्टूबर के बीच 10 दिन बंद रहेंगे बैंक! कब-कहां रहेगी छुट्टी... देखें पूरी लिस्ट

अगर आपको अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो ब्रांच जाने से पहले छुट्टियों की सूची जरूर देख लें. 15 से 30 अक्टूबर 2026 के बीच दुर्गा पूजा, दशहरा, लक्ष्मी पूजा और करवा चौथ जैसे त्योहारों के कारण अलग-अलग राज्यों और शहरों में बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा रविवार और महीने के चौथे शनिवार को भी बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा.

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हालांकि, इन सभी तारीखों पर देशभर में बैंक बंद नहीं रहेंगे. कुछ छुट्टियां केवल चुनिंदा राज्यों और शहरों के लिए हैं. इसलिए बैंक जाने से पहले यह देखना जरूरी है कि आपके शहर में किस दिन छुट्टी है. आइए जानते हैं 15 से 30 अक्टूबर के बीच बैंक छुट्टियों की पूरी सूची.

17 से 19 अक्टूबर: इन तारीखों पर कहां बंद रहेंगे बैंक?

17 अक्टूबर, शनिवार: इस दिन केवल अगरतला में बैंकों की छुट्टी रहेगी. महीने का तीसरा शनिवार होने के कारण देश के बाकी हिस्सों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे.

18 अक्टूबर, रविवार: रविवार होने के कारण देशभर में बैंक बंद रहेंगे.

19 अक्टूबर, सोमवार: महा नवमी और आयुध पूजा के अवसर पर अगरतला, आइजोल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, कोलकाता, पटना, रांची और शिलांग में बैंक बंद रहेंगे. अन्य शहरों में इस सूची के आधार पर छुट्टी नहीं होगी.

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20 और 21 अक्टूबर: दशहरा और विजयादशमी की छुट्टियां

20 अक्टूबर, मंगलवार: विजयादशमी और दशहरा के अवसर पर देश के ज्यादातर हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, गंगटोक और इम्फाल में बैंक खुले रहेंगे.

21 अक्टूबर, बुधवार: इस दिन अगरतला, बेंगलुरु, गंगटोक, गुवाहाटी, कोच्चि, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे. इन शहरों में दुर्गा पूजा और उससे जुड़ी स्थानीय छुट्टियों के कारण बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा.

22 से 25 अक्टूबर: सिक्किम में छुट्टी, फिर चौथा शनिवार और रविवार

22 अक्टूबर, गुरुवार और 23 अक्टूबर, शुक्रवार: इन दोनों दिनों में केवल गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे. सिक्किम में दुर्गा पूजा और दसैन के अवसर पर ये छुट्टियां रहेंगी.

24 अक्टूबर, शनिवार: महीने का चौथा शनिवार होने के कारण देशभर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.

25 अक्टूबर, रविवार: रविवार के साप्ताहिक अवकाश के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे.

इस तरह 24 और 25 अक्टूबर को बैंक जाने की योजना बना रहे ग्राहकों को अपनी ब्रांच से जुड़ा काम पहले या अगले कार्यदिवस पर निपटाना होगा.

26 और 29 अक्टूबर: कहां रहेगी स्थानीय छुट्टी?

26 अक्टूबर, सोमवार: लक्ष्मी पूजा और संबंधित स्थानीय अवकाश के कारण अगरतला, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे.

29 अक्टूबर, गुरुवार: करवा चौथ के अवसर पर केवल शिमला में बैंक बंद रहेंगे. इस तारीख को करवा चौथ की छुट्टी दूसरे शहरों के लिए लागू नहीं होगी.

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27, 28 और 30 अक्टूबर: ऊपर दी गई छुट्टियों की सूची में इन तारीखों पर किसी शहर के लिए अलग बैंक अवकाश का उल्लेख नहीं है. हालांकि, बैंक जाने से पहले अपने शहर और संबंधित बैंक की स्थानीय छुट्टी की पुष्टि कर लें.

बैंक बंद होने पर कौन-सी सेवाएं चालू रहेंगी?

बैंक शाखाएं बंद होने का मतलब यह नहीं है कि पैसों का लेन-देन भी रुक जाएगा. छुट्टियों के दौरान आम तौर पर डिजिटल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहती हैं. ग्राहक अपनी जरूरत के मुताबिक इन सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं:

यूपीआई (UPI): मोबाइल से पैसे भेजने और भुगतान करने के लिए.

मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग: खाते का बैलेंस देखने, पैसे ट्रांसफर करने और दूसरी ऑनलाइन सुविधाओं के लिए.

एटीएम (ATM): नकदी निकालने और उपलब्ध अन्य सुविधाओं के लिए.

ऑनलाइन बिल भुगतान: बिजली, मोबाइल और दूसरे बिलों का भुगतान करने के लिए.

हालांकि, चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट, नकद जमा और बैंक शाखा से जुड़े दूसरे कामों में छुट्टियों के कारण देरी हो सकती है. डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता संबंधित बैंक और तकनीकी स्थिति पर भी निर्भर करती है.

ध्यान रखें: 15 से 30 अक्टूबर के बीच बैंक छुट्टियों का सबसे अहम अंतर शहरों के हिसाब से है. 18, 24 और 25 अक्टूबर को देशभर में बैंक बंद रहेंगे, जबकि बाकी प्रमुख छुट्टियां चुनिंदा शहरों में लागू होंगी. इसलिए बैंक जाने से पहले अपने शहर की छुट्टी जरूर जांच लें.

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