₹15000 से ₹25,000 हुई EPFO की वेज लिमिट, इनहैंड सैलरी होगी कम? समझें पूरा गणित

केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की वेज सीलिंग को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. वेज लिमिट में करीब 12 साल बाद हुए इस बदलाव से 51 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा और वे अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे में आ जाएंगे. ​

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हालांकि, इस फैसले को लेकर नौकरीपेशा लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है- क्या अब उनकी सैलरी से PF का ज्यादा पैसा कटेगा? क्या इनहैंड सैलरी कम हो जाएगी? और अगर PF ज्यादा जमा होगा तो रिटायरमेंट के वक्त पेंशन कितनी बढ़ेगी? आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इस बदलाव का आपकी जेब और भविष्य की बचत पर क्या असर पड़ेगा.

पहले समझिए क्या बदला है

सरकार ने EPFO के तहत अनिवार्य कवरेज की वेज लिमिट ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दी है. नई सीमा 17 सितंबर 2026 से लागू हुई है. इसका मतलब यह है कि ₹15,000 से ₹25,000 के वेज बैंड में आने वाले ऐसे कर्मचारी, जो पहले अनिवार्य EPFO कवरेज से बाहर थे, अब इसके दायरे में आएंगे. सरकार के मुताबिक इससे 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ सकते हैं. उन्हें लागू नियमों के मुताबिक एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड सेविंग्स, एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) और एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) का लाभ मिलेगा.

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क्या इनहैंड सैलरी कम होगी?

नई वेज लिमिट की खबर के बाद यह सवाल स्वाभाविक है कि अगर PF के दायरे में ज्यादा कर्मचारी आएंगे, तो उनकी जेब में आने वाली सैलरी कम होगी या नहीं. इसका जवाब है- कुछ नए कर्मचारियों की इनहैंड सैलरी पर असर पड़ सकता है, क्योंकि EPF में कर्मचारी का योगदान उनकी PF योग्य सैलरी के आधार पर होता है.

लेकिन सिर्फ वेज सीलिंग ₹15,000 से ₹25,000 होने का मतलब यह नहीं है कि हर कर्मचारी के PF खाते में अब ₹25,000 पर सीधे 12 फीसदी की कटौती शुरू हो जाएगी. यहां वेज सीलिंग और PF की वास्तविक कटौती को अलग-अलग समझना जरूरी है. आपकी कंपनी में PF किस वेज पर लागू है और कर्मचारी का योगदान कितना है, यह लागू EPFO नियमों और आपकी सैलरी स्ट्रक्चर पर निर्भर करेगा.

तो PF में कितना पैसा जाएगा?

EPF में कर्मचारी का सामान्य योगदान बेसिक वेज या सैलरी का 12% होता है. एम्प्लॉयर (जिस कंपनी में आप काम करते हैं) भी 12% योगदान करता है, लेकिन उसका पूरा हिस्सा EPF खाते में नहीं जाता. लागू नियमों के मुताबिक एम्प्लॉयर के योगदान का एक हिस्सा (8.33%) एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) में जाता है और बाकी (3.67%) एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) में जमा होता है. इसलिए नई वेज सीलिंग का सीधा मतलब यह नहीं है कि हर कर्मचारी की सैलरी से पीएफ का पैसा ज्यादा कटेगा. उदाहरण के लिए, अगर कोई कर्मचारी नई व्यवस्था के तहत पहली बार अनिवार्य EPFO कवरेज में आता है, तो उसकी इनहैंड सैलरी में PF योगदान के कारण कमी हो सकती है. लेकिन दूसरी तरफ उसके नाम पर रिटायरमेंट के लिए बचत भी बनेगी और उसे पेंशन और बीमा कवरेज मिलेगा.

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किसकी इनहैंड सैलरी कम हो सकती है?

मान लीजिए किसी नए कर्मचारी की EPFO के लिए मानी जाने वाली वेज ₹20,000 है और वह पहले PF में शामिल नहीं था, क्योंकि पहले वेज लिमिट ₹15000 ही थी. नई वेज लिमिट बढ़कर ₹25000 होने से वह EPFO के मेंडेटरी कवरेज में आ सकता है. अगर उस पर कर्मचारी का 12% EPF योगदान लागू होता है, तो...

वेज: ₹20,000

कर्मचारी का PF योगदान: ₹2,400 (20,000 का 12%)

यानी बाकी चीजें समान रहने पर इनहैंड सैलरी करीब ₹2,400 कम हो सकती है. लेकिन यही ₹2,400 उसके PF खाते में जमा होगा. यानी यह पैसा खत्म नहीं हो रहा, बल्कि इनहैंड से रिटायरमेंट सेविंग में जा रहा है.

₹25,000 वेज वाले कर्मचारी का उदाहरण

अगर EPF के लिए मानी जाने वाली वेज ₹25,000 है और पूरे ₹25,000 पर कर्मचारी का 12% योगदान लागू होता है...

₹25,000 × 12% = ₹3,000

ऐसे कर्मचारी की इनहैंड सैलरी, बाकी सभी चीजें समान रहने पर, PF के कारण ₹3,000 तक कम हो सकती है. लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है: ₹25,000 की नई EPFO वेज सीलिंग को सीधे ₹25,000 पर PF कटौती की गारंटी नहीं समझना चाहिए. असल PF योगदान कर्मचारी की PF योग्य वेतन, वेतन संरचना और लागू नियमों पर निर्भर करेगा.

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किन लोगों की सैलरी पर कोई असर नहीं?

जो कर्मचारी पहले से EPFO में हैं और जिनका PF योगदान मौजूदा नियमों के तहत पहले ही कट रहा है, उनकी इनहैंड सैलरी सिर्फ वेज सीलिंग बढ़ने से अपने-आप कम नहीं होगी. नई सीमा का मुख्य उद्देश्य ₹15,000 से ₹25,000 के बीच वेज पाने वाले ऐसे कर्मचारियों को अनिवार्य EPFO कवरेज में लाना है, जो पहले सिर्फ इस सीमा की वजह से अनिवार्य कवरेज से बाहर रह सकते थे. सरकार के मुताबिक इससे 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी कवरेज में आ सकते हैं.

आसान भाषा में समझें

कर्मचारी नई सीमा का संभावित असर ₹12,000 वेज और पहले से PF सिर्फ नई सीमा के कारण बदलाव जरूरी नहीं ₹15,000-₹25,000 और पहले PF से बाहर PF कटना शुरू हो सकता है, इसलिए इनहैंड घट सकता है ₹20,000 वेज 12% लागू होने पर उदाहरण के तौर पर ₹2,400 PF ₹25,000 वेज 12% लागू होने पर उदाहरण के तौर पर ₹3,000 PF पहले से PF सदस्य सिर्फ सीलिंग बढ़ने से कटौती अपने-आप नहीं बढ़ती

कर्मचारी को पेंशन में कितना फायदा होगा?

अब बात उस सवाल की, जिसे कर्मचारी लंबे समय के नजरिए से देख रहे हैं- क्या नई वेज सीलिंग से EPS पेंशन भी बढ़ेगी? नई वेज लिमिट का मकसद ज्यादा कर्मचारियों को EPS समेत सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है. लेकिन हर कर्मचारी की पेंशन में एक जैसी बढ़ोतरी नहीं होगी. EPS पेंशन की गणना पेंशन योग्य वेतन, पेंशन योग्य सेवा और लागू नियमों पर निर्भर करती है. इसलिए सिर्फ ₹25,000 की नई वेज सीलिंग देखकर यह कहना सही नहीं होगा कि हर कर्मचारी की पेंशन एक निश्चित रकम से बढ़ जाएगी.

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2014 में ₹15,000 की गई थी वेज लिमिट

EPFO की वेज सीलिंग लंबे समय तक नहीं बदली थी. सितंबर 2014 में इसे ₹6,500 से बढ़ाकर ₹15,000 किया गया था. इसके बाद अब इसे ₹25,000 किया गया है. सरकार ने कहा है कि इस दौरान देश में वेतन और आय बढ़ी है, संगठित क्षेत्र में रोजगार का विस्तार हुआ है और कई जगह न्यूनतम वेतन भी पुरानी ₹15,000 की लिमिट के करीब पहुंच गया है. इसी वजह से नई वेज लिमिट को मौजूदा वेतन स्तर के अनुरूप करने का फैसला लिया गया है.

नई वेज​ ​लिमिट का सरकार पर क्या असर

नई वेज सीलिंग बढ़ाने के फैसले का खर्च सरकार पर भी पड़ेगा. आधिकारिक अनुमान के मुताबिक इससे सरकार पर सालाना करीब ₹11,339 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा. मौजूदा सालाना बजटीय सहायता करीब ₹10,250 करोड़ है. पांच साल में इस फैसले पर अनुमानित खर्च करीब ₹56,696 करोड़ रहने का अनुमान है.

EPF, EPS और EDLI में क्या मिलेगा?

नई कवरेज का असर तीन प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर पड़ेगा. EPF: कर्मचारी के नाम पर रिटायरमेंट के लिए बचत तैयार होती है. इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं. EPS: नियोक्ता के योगदान का निर्धारित हिस्सा पेंशन फंड में जाता है. पात्रता और नियमों के मुताबिक इससे रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है. EDLI: यह EPFO से जुड़ा बीमा कवर है. पात्र सदस्य की मृत्यु होने पर उसके परिवार को बीमा लाभ मिलता है. सरकार के मुताबिक नई वेज लिमिट से इन तीनों सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का दायरा ज्यादा कर्मचारियों तक बढ़ेगा.

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आपको सैलरी स्लिप में क्या देखना चाहिए?

अगर आपकी सैलरी ₹15,000 से ₹25,000 के बीच है और आप नई नौकरी शुरू कर रहे हैं, तो अपनी सैलरी स्लिप और EPFO रिकॉर्ड जरूर चेक करें. सबसे पहले देखें कि आपकी PF योग्य वेज कितनी है. फिर कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान को समझें. इससे आपको पता चलेगा कि हर महीने PF में कितना पैसा जा रहा है और आपकी इनहैंड सैलरी पर कितना असर पड़ रहा है. नई ₹25,000 की वेज सीलिंग को सिर्फ इस नजरिए से देखना सही नहीं होगा कि 'PF ज्यादा कटेगा तो हाथ में कम पैसा आएगा'.

जिन नए कर्मचारियों को अब अनिवार्य कवरेज मिलेगा, उनके लिए यह मौजूदा इनहैंड सैलरी और भविष्य की सामाजिक सुरक्षा के बीच एक बदलाव है. इसलिए अगर आपकी वेज ₹15,000 से ₹25,000 के बीच है, तो सबसे पहले अपनी कंपनी से यह समझें कि नई वेज लिमिट के तहत आपका EPFO कवरेज कैसे लागू होगा और आपकी PF योग्य सैलरी कितनी मानी जा रही है. इसी से आपकी इनहैंड सैलरी और भविष्य की PF-पेंशन बचत पर वास्तविक असर साफ होगा.

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