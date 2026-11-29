रांची में चेन्‍नई सुपर किंग (CSK) और भारतीय मेन्‍स क्रिकेट टीम के पूर्व कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी नया घर बना रहे हैं, जिसकी कीमत 40 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. IPL से रिटायरमेंट लेने के बाद उन्‍हें इस साइट पर जाते हुए देखा गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

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भारत के पूर्व कप्तान का अगर ये घर बन जाता है तो उनके होमटाउन रांची में यह उनका तीसरा घर होगा, जिसका कंस्ट्रक्शन रांची रिंग रोड के पास सैम्बो हिल में चल रहा है. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि धोनी हाल ही में सैम्‍बो हिल साइट पर गए थे.

इकोनॉमिक टाइम्‍स की रिपोर्ट के मुताबिक, नया घर लगभग दो एकड़ में बनाया जाएगा, जो चार प्लॉट में फैला होगा. क्रिकट्रैकर की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब ₹40 करोड़ है, हालांकि न तो धोनी और न ही उनके रिप्रेजेंटेटिव ने ऑफिशियली कीमत या डिटेल्ड प्लान के बारे में कोई जानकारी दी है.

धोनी के इस प्रॉपर्टी में एक प्राइवेट जिम, हरियाली के बीच एक स्विमिंग पूल, इनडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, डेडिकेटेड क्रिकेट प्रैक्टिस नेट और कुत्तों और घोड़ों जैसे पालतू जानवरों के लिए अलग बाड़े होने की उम्मीद है. अगर यह बन गया तो यह रांची में धोनी का तीसरा घर होगा. उनका पहला घर हरमू में था, जबकि अभी वे सिमरिया इलाके में अपने फार्महाउस में रहते हैं.

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धोनी के घर कैलाशपति के अंदर क्‍या-क्‍या खास?

यह नया प्रोजेक्ट तब आया है जब उनका मौजूदा सात एकड़ का फार्महाउस, कैलाशपति, शहर की सबसे चर्चित प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में से एक है. धोनी का अभी रांची में घर, जिसे कैलाशपति के नाम से जाना जाता है, शहर के रिंग रोड पर करीब सात एकड़ में फैला हुआ है. इस प्रॉपर्टी की कीमत करीब ₹6 करोड़ है, हालांकि इसकी ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है.

बताया जाता है कि इस फार्महाउस को पूरा होने में करीब तीन साल लगे और इसमें ट्रेनिंग की सुविधाओं के साथ एक प्राइवेट रिट्रीट भी है. इसकी सुविधाओं में एक अच्छी तरह से तैयार जिम और फिटनेस एरिया, हरियाली से घिरा एक स्विमिंग पूल, इनडोर स्पोर्ट्स स्पेस और प्राइवेट क्रिकेट प्रैक्टिस नेट शामिल हैं.

यह प्रॉपर्टी धोनी के विंटेज कारों और मोटरसाइकिलों के कलेक्शन के साथ-साथ उनके कुत्तों और टट्टुओं के लिए भी मशहूर है. यह प्रॉपर्टी अपने बड़े आकार के बावजूद पूर्व कप्तान की प्राइवेसी, नेचर और सादी लाइफस्टाइल पसंद को दिखाती है.

घर पर एक ट्रेनिंग बेस

कैलाशपति की सबसे खास बातों में से एक है क्रिकेट प्रैक्टिस नेट, जिससे धोनी रांची वाले घर से बाहर जाए बिना प्राइवेट ट्रेनिंग कर सकते हैं. खबर है कि सैम्बो हिल में बनने वाले घर में भी जिम और पूल के साथ यही फीचर बनाया जा रहा है.

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धोनी, जो चेन्नई सुपर किंग्स के मेंटर के तौर पर उनके साथ करीब से जुड़े हुए हैं, के लिए नया रांची प्रोजेक्ट फैमिली लिविंग, फिटनेस और क्रिकेट की तैयारी को मिलाकर बनाया गया लगता है. हालांकि, फाइनल डिजाइन, पूरा होने की टाइमलाइन और ऑफिशियल प्रोजेक्ट वैल्यू जैसी डिटेल्स अभी कन्फर्म नहीं हुई हैं.

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