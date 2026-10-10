8th Pay Commission: सैलरी कब बढ़ेगी, कितना इंतजार? फिटमेंट फैक्टर से एरियर तक जानें हर जवाब

हर महीने की सैलरी में कितने हजार रुपये बढ़ेंगे, नया वेतन कब मिलेगा और खाते में एरियर आएगा या नहीं? केंद्रीय कर्मचारियों के मन में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर ऐसे कई सवाल हैं. लेकिन इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है. अक्टूबर 2026 आ चुका है, मगर न नई सैलरी का फॉर्मूला तय हुआ है और न ही भुगतान की तारीख सामने आई है. ऐसे में सवाल है कि आखिर नई सैलरी के लिए अभी कितना इंतजार करना पड़ सकता है और 1 जनवरी 2026 से वेतन लागू होने की चर्चा का मतलब क्या है?

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कहां पहुंचा 8वें वेतन आयोग का काम?

8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था. इससे पहले 28 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने आयोग के कामकाज की शर्तों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दी थी. आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष आयोग के पार्ट-टाइम सदस्य हैं, जबकि सीनियर आईएएस अफसर पंकज जैन सदस्य-सचिव हैं.

आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय मिला है. इस हिसाब से रिपोर्ट सौंपने की औपचारिक समयसीमा 3 मई 2027 है. फिलहाल आयोग कर्मचारियों, कर्मचारी संगठनों और दूसरे संबंधित पक्षों से बातचीत कर रहा है. इसके लिए अलग-अलग राज्यों में बैठकें और दौरे भी किए जा रहे हैं. अक्टूबर में मुंबई में भी बैठकें होनी हैं. इन बैठकों में वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर सुझाव जुटाए जा रहे हैं.

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नई सैलरी के लिए कब तक इंतजार?

कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि बढ़ी हुई सैलरी खाते में कब आएगी. फिलहाल इसकी कोई पक्की तारीख घोषित नहीं हुई है. पहले आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा, फिर सरकार उन पर विचार करेगी. सिफारिशों को स्वीकार करने और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया में भी समय लग सकता है. इसलिए रिपोर्ट आने के साथ ही बढ़ी हुई सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी, ऐसा मानना सही नहीं होगा. आयोग की रिपोर्ट देने की समयसीमा मई 2027 है, लेकिन यह नई सैलरी मिलने की तारीख नहीं है. अंतिम फैसला सरकार को करना है.

1 जनवरी 2026 की इतनी चर्चा क्यों?

आठवें वेतन आयोग को लेकर 1 जनवरी 2026 की तारीख की चर्चा लगातार होती रही है. इसकी वजह वेतन आयोगों के बीच आम तौर पर करीब 10 साल का अंतर होना है. इसी आधार पर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना का जिक्र किया गया था. लेकिन यहां एक फर्क समझना जरूरी है. वेतन को प्रभावी मानने की तारीख और बढ़ी हुई सैलरी खाते में आने की तारीख अलग-अलग हो सकती हैं.

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अगर सरकार बाद में सिफारिशों को स्वीकार कर उन्हें पिछली तारीख से लागू करने का फैसला करती है, तो कर्मचारियों को उस अवधि का एरियर यानी बकाया पैसा मिल सकता है. हालांकि, एरियर किस तारीख से मिलेगा और उसका भुगतान कैसे होगा, यह अभी तय नहीं है. इसलिए 1 जनवरी 2026 को बढ़ी हुई सैलरी मिलने की पक्की तारीख समझना सही नहीं होगा.

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फिटमेंट फैक्टर पर टिकी हैं निगाहें

नई सैलरी कितनी बढ़ेगी, इसका जवाब काफी हद तक फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) और नए सैलरी मैट्रिक्स से मिलेगा. फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है, जिसका इस्तेमाल मौजूदा बेसिक सैलरी के आधार पर संशोधित बेसिक पे कैलकुलेट करने में किया जाता है. अभी आठवें वेतन आयोग ने कोई आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर घोषित नहीं किया है. कर्मचारी संगठन अपनी मांगें रख रहे हैं और अलग-अलग आंकड़ों को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं. इसलिए 2.0, 2.5 या 2.8 जैसे आंकड़ों को फिलहाल अनुमान या मांग के तौर पर ही देखना चाहिए. इन्हें सरकार का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता.

7वें वेतन आयोग में कितना था फिटमेंट फैक्टर?

पिछले यानी सातवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया गया था. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आठवें वेतन आयोग में भी यही फैक्टर लागू होगा. हर वेतन आयोग में महंगाई, कर्मचारियों की मांगों, आर्थिक हालात और सरकार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर सिफारिशें तैयार की जाती हैं. इसी वजह से अभी सातवें वेतन आयोग के आंकड़ों के आधार पर आठवें वेतन आयोग में होने वाली वास्तविक बढ़ोतरी का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी.

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कितने कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फायदा?

आठवें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है. यानी इसके फैसलों का असर वेतन पाने वाले कर्मचारियों के साथ बड़ी संख्या में पेंशनर्स पर भी पड़ सकता है. हालांकि, किस श्रेणी के कर्मचारियों और पेंशनर्स पर कौन-से बदलाव लागू होंगे, यह आयोग की सिफारिशों और सरकार के अंतिम फैसले से स्पष्ट होगा. पेंशन में बदलाव, भत्तों और दूसरे लाभों को लेकर भी अभी अंतिम तस्वीर सामने आनी बाकी है.

फिलहाल आठवें वेतन आयोग को लेकर तीन बातें सबसे अहम हैं- आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर, न्यू सैलरी मैट्रिक्स और सैलरी लागू होने की तारीख. इन पर स्पष्टता आने के बाद ही कर्मचारी अपनी नई बेसिक सैलरी और कुल वेतन में संभावित बदलाव का बेहतर हिसाब लगा सकेंगे. 8वें वेतन आयोग की औपचारिक समयसीमा 3 मई 2027 है. इसके बाद भी सिफारिशों पर सरकार का फैसला अहम होगा. इसलिए अभी किसी अनुमानित तारीख या फिटमेंट फैक्टर को अंतिम मानकर आर्थिक योजना बनाना ठीक नहीं होगा. कर्मचारियों को फिलहाल आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करना होगा.

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