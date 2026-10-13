8th Pay Commission: सैलरी, पेंशन से फिटमेंट फैक्टर तक... 8वें वेतन आयोग में क्या है न्यू अपडेट? जानें

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर इन दिनों 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़े हर छोटे-बड़े अपडेट पर है. किसी को नई सैलरी का इंतजार है, तो कोई यह जानना चाहता है कि पेंशन कितनी बढ़ सकती है और फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या फैसला होगा. लेकिन फिलहाल इन सवालों पर कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है. आयोग की वेबसाइट पर अभी बैठकों, परामर्श और प्रशासनिक कामकाज से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध हैं.

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आयोग के गठन की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी हुई थी. ऐसे में 3 नवंबर 2026 को 8वें वेतन आयोग के गठन को एक साल पूरे हो जाएंगे. इस तारीख के करीब आने के साथ कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर इस बात पर भी है कि आयोग की रिपोर्ट कब तक आती है. अधिसूचना के समय आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया था. ये समयसीमा मई 2027 में समाप्त हो रही है.

8वें वेतन आयोग पर क्या है ताजा अपडेट?

आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के ‘What's New’ सेक्शन में अलग-अलग शहरों में प्रस्तावित बैठकों, सलाहकारों की नियुक्ति से जुड़े दिशा-निर्देशों और अन्य सूचनाओं का रिकॉर्ड दिया गया है. 13 अक्टूबर तक उपलब्ध सूची में मुंबई दौरे से जुड़ा नोटिस सबसे नया है. यह नोटिस 21 सितंबर 2026 को जारी किया गया था.

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वेबसाइट पर हाल में शामिल प्रमुख अपडेट ये हैं:

मुंबई दौरा: आयोग 22 और 23 अक्टूबर 2026 को मुंबई में हितधारकों से बातचीत करने वाला है.

बेंगलुरु दौरा: आयोग का बेंगलुरु दौरा 7 और 8 अक्टूबर को निर्धारित था.

सलाहकारों से जुड़ा बदलाव: आयोग ने 11 अगस्त को सलाहकारों की नियुक्ति संबंधी दिशा-निर्देशों में आंशिक संशोधन की सूचना जारी की थी.

दूसरे शहरों की बैठकें: वेबसाइट पर जयपुर, चंडीगढ़, पुडुचेरी, चेन्नई और अन्य स्थानों से जुड़े पुराने नोटिस भी उपलब्ध हैं.

इन सूचनाओं से आयोग की गतिविधियों और परामर्श प्रक्रिया का पता चलता है. लेकिन इन्हें वेतन या पेंशन बढ़ने का फैसला नहीं समझना चाहिए.

मुंबई में कब होगी बैठक और किससे होगी बातचीत

आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिस के मुताबिक, मुंबई में बैठकें 22 और 23 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित हैं. इसमें केंद्रीय सरकार के संगठनों, संस्थानों, कर्मचारी संघों और यूनियनों को आयोग से बातचीत करने का मौका दिया जाना था. इसके लिए मुलाकात का अनुरोध भेजने की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर 2026 रखी गई थी. आवेदन के साथ आयोग को ज्ञापन जमा करने के बाद मिला विशिष्ट पहचान नंबर यानी यूनिक मेमो आईडी देना जरूरी था. नोटिस में कहा गया था कि बैठक का स्थान और विस्तृत समय-सारिणी बाद में बताई जाएगी.

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कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इसका क्या मतलब

मुंबई दौरा आयोग की परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा है. इससे यह पता चलता है कि आयोग अलग-अलग संगठनों और प्रतिनिधियों के विचार सुनने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है. लेकिन इस दौरे से फिटमेंट फैक्टर या वेतन बढ़ोतरी की दर अपने आप तय नहीं हो जाती.

क्या फिटमेंट फैक्टर पर कोई नया संकेत मिला है?

फिटमेंट फैक्टर वह गुणक होता है, जिसका इस्तेमाल मौजूदा मूल वेतन को नए वेतन ढांचे में बदलने के लिए किया जा सकता है. इसी वजह से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इससे जुड़ी खबरों पर खास नजर रखते हैं. हालांकि, आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ताजा सूचनाओं में फिटमेंट फैक्टर की कोई अंतिम दर घोषित नहीं की गई है. इसी तरह न्यूनतम मूल वेतन, नई पेंशन राशि या भत्तों में बदलाव को लेकर भी इन नोटिसों से कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता. सोशल मीडिया और विभिन्न रिपोर्टों में अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर या संभावित वेतन वृद्धि के आंकड़े सामने आ सकते हैं. लेकिन जब तक संबंधित आधिकारिक सिफारिश या सरकारी आदेश नहीं आता, तब तक इन्हें तय फैसला मानना सही नहीं होगा.

सैलरी और पेंशन बढ़ने की तारीख अभी साफ नहीं

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अहम सवाल यह भी है कि नया वेतन ढांचा कब से लागू होगा. फिलहाल वेबसाइट पर उपलब्ध इन ताजा नोटिसों से इसकी पुष्टि नहीं होती. वेतन आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करता है. इसके बाद सरकार उन पर विचार करके निर्णय लेती है. इसलिए आयोग की बैठक, ज्ञापन या प्रशासनिक नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि उसी समय नई सैलरी या पेंशन लागू हो जाएगी. कर्मचारियों को किसी संभावित तारीख या वेतन वृद्धि की गणना के आधार पर वित्तीय योजना बनाने से पहले आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए.

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8वें वेतन आयोग से जुड़े छोटे-बड़े अपडेट कहां देखें?

आठवें वेतन आयोग से जुड़ी सूचनाओं के लिए कर्मचारी और पेंशनर्स आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://8cpc.gov.in/ पर जा सकते हैं. वहां ‘What's New’ सेक्शन में नए नोटिस, शहरों के दौरे, परामर्श से जुड़े निर्देश और अन्य प्रशासनिक जानकारियां देखी जा सकती हैं. किसी नोटिस को पढ़ते समय उसकी तारीख और विषय जरूर जांचें, ताकि पुराने अपडेट को नया फैसला न समझ लिया जाए. फिलहाल सबसे जरूरी बात यही है कि आयोग की गतिविधियां जारी हैं, लेकिन सैलरी, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर पर अंतिम तस्वीर अभी सामने नहीं आई है. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को किसी अनुमान के बजाय आधिकारिक नोटिस और सरकारी फैसले पर ही भरोसा करना चाहिए.

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