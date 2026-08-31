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8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर vs 7% इंक्रीमेंट... किसमें ज्यादा फायदा? यहां समझे पूरा गणित

केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं. सैलरी स्ट्रक्चर, फिटमेंट फैक्टर और सालाना इंक्रीमेंट को लेकर कर्मचारी संगठनों ने कई मांगें रखी हैं. फिलहाल 3% सालाना इंक्रीमेंट मिलता है, जबकि कुछ संगठन इसे 5% से 7% तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

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लंबी अवधि में बेसिक पे पर सालाना इंक्रीमेंट का कंपाउंडिंग इफेक्ट फिटमेंट फैक्टर से बड़ा हो सकता है. (सांकेतिक तस्वीर)
लंबी अवधि में बेसिक पे पर सालाना इंक्रीमेंट का कंपाउंडिंग इफेक्ट फिटमेंट फैक्टर से बड़ा हो सकता है. (सांकेतिक तस्वीर)

केंद्रीय और राज्य कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. खासतौर पर सैलरी स्ट्रक्चर, फिटमेंट फैक्टर और सालाना इंक्रीमेंट को लेकर कर्मचारियों की नजर आयोग की सिफारिशों पर है. वेतन आयोग की टीम केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके संगठनों के साथ लगातार चर्चा कर रही है. दिल्ली के अलावा लद्दाख, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत अलग-अलग स्थानों पर वेतन आयोग की टीम के साथ कंसल्टेशन प्रोसेस के बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मांगों से जुड़े ज्ञापन सामने आए हैं.

इनमें सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव, फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने और सालाना इंक्रीमेंट रेट में बढ़ोतरी जैसी मांगें प्रमुख हैं. 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल सालाना 3% इंक्रीमेंट मिलता है. अब कर्मचारी संगठन इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

NC-JCM, AIDEF और FNPO जैसे कर्मचारी संगठनों ने सालाना इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव रखा है. वहीं, AINPSEF ने 7% और IRTSA ने 5% सालाना इंक्रीमेंट की मांग की है. यानी अलग-अलग कर्मचारी संगठनों की मांग इंक्रीमेंट रेट को मौजूदा 3% से बढ़ाकर 5% से 7% करने के बीच है. कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर ज्यादा फायदेमंद है या हर साल मिलने वाले इंक्रीमेंट में बढ़ोतरी? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं...

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फिटमेंट फैक्टर vs सालाना इंक्रीमेंट?

अगर सालाना इंक्रीमेंट मौजूदा 3% से बढ़कर 7% हो जाता है, तो लंबे समय में इसका असर काफी बड़ा हो सकता है. दिए गए गणित के मुताबिक, 30 साल की सर्विस बाकी होने पर 7% सालाना इंक्रीमेंट के साथ बेसिक पे करीब ₹4.27 लाख तक पहुंच सकती है. वहीं, 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर के आधार पर यह रकम करीब ₹3.50 लाख हो सकती है. फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का असर सैलरी पर शुरुआत में ही दिखाई देता है, क्योंकि इससे मौजूदा बेसिक पे को नए सैलरी स्ट्रक्चर में एडजस्ट किया जाता है.

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लेकिन लंबी अवधि में सालाना इंक्रीमेंट बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. सालाना इंक्रीमेंट में कर्मचारी के बेसिक पे में भी बढ़ोतरी होती है. यानी हर साल बढ़ी हुई बेसिक पे पर अगला इंक्रीमेंट लागू होता है. इस वजह से समय के साथ कंपाउंडिंग जैसा असर दिखाई देता है. खासतौर पर जिन कर्मचारियों की 15, 20 या 30 साल की सर्विस बाकी है, उनके लिए इंक्रीमेंट की दर में छोटा बदलाव भी लंबे समय में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है.

₹56,100 बेसिक पे पर समझें गणित

इसे एक काल्पनिक उदाहरण से समझ सकते हैं. मान लीजिए किसी Level-10 केंद्रीय कर्मचारी की मौजूदा बेसिक पे ₹56,100 है. इसी आधार पर 15 और 30 साल की अवधि के लिए अलग-अलग इंक्रीमेंट दरों का अनुमान लगाया जा सकता है. अगर 7% सालाना इंक्रीमेंट लगातार मिलता रहे, तो 30 साल बाद बेसिक पे करीब ₹4.27 लाख तक पहुंचने का अनुमान है. दूसरी ओर, 2.57x फिटमेंट फैक्टर के आधार पर शुरुआती बदलाव के बाद 30 साल में बेसिक पे करीब ₹3.50 लाख के आसपास बैठती है. इस गणना से यह संकेत मिलता है कि लंबी सर्विस वाले कर्मचारी के लिए लगातार ज्यादा इंक्रीमेंट का असर काफी बड़ा हो सकता है.

7% इंक्रीमेंट वाला विकल्प क्यों खास?

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दिए गए अनुमान के मुताबिक, 30 साल की अवधि में 7% सालाना इंक्रीमेंट से बेसिक पे करीब ₹4.27 लाख तक पहुंच सकती है. यह 2.57x फिटमेंट फैक्टर वाले करीब ₹3.50 लाख के अनुमान से अधिक है. हालांकि, सालाना इंक्रीमेंट का फायदा तुरंत नहीं मिलता. इसका बड़ा असर कई वर्षों के बाद दिखाई देता है. इसलिए कर्मचारियों के लिए केवल शुरुआती फिटमेंट फैक्टर ही नहीं, बल्कि फिटमेंट फैक्टर और सालाना इंक्रीमेंट दोनों को साथ देखना महत्वपूर्ण होगा.

8वें वेतन आयोग ने क्या तय किया है?

फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर 5% से 7% सालाना इंक्रीमेंट जैसी मांगें सामने आई हैं, लेकिन इनमें से किसी दर को अभी सरकार ने मंजूरी नहीं दी है. इसी तरह फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी अंतिम फैसला बाकी है. पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला 8वां वेतन आयोग फिलहाल अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स से चर्चा कर रहा है. आयोग मई-जून 2027 तक अपनी सिफारिशें और अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है.

फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, सालाना इंक्रीमेंट की दर क्या तय होगी और नया पे स्ट्रक्चर किस तरह लागू होगा, इन सभी सवालों के जवाब 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही साफ होगी. फिलहाल इतना जरूर है कि जिन कर्मचारियों की सर्विस 15 से 30 साल तक बाकी है, उनके लिए सालाना इंक्रीमेंट की दर में बदलाव का लंबी अवधि में बड़ा असर हो सकता है.

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डिस्क्लेमर: ऊपर दिए गए आंकड़े केवल उदाहरण और अनुमान पर आधारित हैं. वास्तविक बेसिक पे, फाइनल फिटमेंट फैक्टर और पे मैट्रिक्स 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार के फैसले पर निर्भर करेगी.

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