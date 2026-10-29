US Fed Rate: महंगाई की टेंशन बरकरार, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव

अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) ने ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला किया है. फेड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करते हुए इन्हें 3.75 प्रतिशत से 4 प्रतिशत के दायरे में बरकरार रखा है. फेडरल रिजर्व ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर कहा है कि आर्थिक गतिविधियां मजबूत रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं. हालांकि, महंगाई अब भी हाई लेवल पर बनी हुई है. फेड के मुताबिक, अमेरिका में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार मजबूत गति से जारी है, लेकिन मुद्रास्फीति का दबाव अभी भी बना हुआ है. ऐसे में केंद्रीय बैंक ने फिलहाल ब्याज दरों को बरकरार रखने का फैसला किया है.

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