Dhanu Tarot Rashifal 29 October 2026: मौसमी सावधानी बनाए रखें, सेहत से समझौता न करें

धनु

फाइव आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए वित्तीय मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का संकेतक है. आर्थिक कारणों से रिश्तों के कमजोर हो सकते हैं. आर्थिक दबाव अनुभव कर सकते हैं. प्रयासों में सहजता बनाए रखें. वाणिज्यिक मामले प्रभावित रह सकते हैं. लोगों की बातों और अफवाहों में न आएं. असहज स्थिति आशंका बनी हुई है. विविध विषयों में ढिलाई नहीं दिखाएं.

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कारोबार साधारण रहेगा. समकक्षों का समर्थन रहेगा. सूझबूझ से कार्य पूरे करें. नियम पालन बनाए रखें. सावधानी से कार्य करें. लेनदेेन में सजगता बनाए रखें. प्रलोभन और दिखावे में नहीं आएं. व्यक्तिगत मामलों में अतिचिंता से बचें. कार्य वक्त पर पूरा करने का प्रयास रखें. विपक्षियों की गतिविधियों पर नजर रखें. सावधान रहें.

स्वास्थ्य: खानपान पर ध्यान दें. मौसमी सावधानी बनाए रखें. सेहत से समझौता न करें.

आर्थिक स्थिति: रुटीन बना रहेगा. कारोबारी मामले औसत परिणाम बनाए रहेंगे. पेपरवर्क बढ़ाएं.

रिश्ते: अपनों से संपर्क बढ़ाएं. जिम्मेदारी निभाएं. घर के मामलों में सरल बने रहें.

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