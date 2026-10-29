Tula Tarot Rashifal 29 October 2026: खास की तलाश में बनाए रख सकते हैं, जिम्मेदारियों को निभाएंगे

तुला

ऐट आफ कप्स

आज का दिन आप के लिए व्यवहारिक नजरिए से आगे बढ़ने की सलाह वाला है. समझदारी से कार्ययोजना बनाएं. निर्णय लेने में एकतरफा दृष्टिकोण न रखें. मानसिक उलझनों को सुलझाने की तलाश बनाए रख सकते हैं. चयन के प्रति सजगता बनाए रहें. आसपास के वातारण से जल्द प्रभावित नहीं हों. व्यक्तिगत मामले सामान्य रहेंगे. लोगों का सहयोग रहेगा.

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निजी मामलों में धैर्य रखें. व्यर्थ की बातों में न आएं. गरिमा गोपनीयता पर बल रहेगा. सूचना साझा करने से बचेंगे. सही और गलत की स्पष्टता बढ़ाएं. खास की तलाश में बनाए रख सकते हैं. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. अवसरों को भुनाने में जल्दबाजी से बचें. स्थिति का उचित आंकलन करें. नियमित दिनचर्या पर ध्यान बढ़ाएं.

स्वास्थ्य: खानपान पर ध्यान दें. स्वास्थ्य से संबधित मामले उभर सकते हैं. अनुशासन बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति: व्यवस्था संतुलित रखें. नीति नियम बनाए रहेंगे. लाभ की स्थिति साधारण रहेगी.

रिश्ते: घर के लोग सहयोग बढ़ाए रहेंगे. चर्चा में सतर्कता बढ़ाएं. अन्य के प्रभाव में आने से बचें.

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