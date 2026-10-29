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Kark Tarot Rashifal 29 October 2026: कार्य जल्द पूरे करेंगे, बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 29 October 2026: अनुशासन से कार्य करेंगे. सहयोगियों से तालमेल बढ़ेगा. कार्ययोजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. वाणिज्यिक स्थिति बेहतर रहेगी. लोगों पर प्रभाव छोड़ने में सफल होंगे.

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कर्क
टेन आफ पेंटाकल्स  
आज का दिन आप के लिए आर्थिक कार्यों को बेहतर दिशा में बनाए रखने में सहयोगी है. कारोबार पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. आर्थिक क्षेत्र में इच्छित प्रदर्शन रहेगा. कार्यशैली आकर्षक रहेगी. उद्योग व्यापार के प्रयास सकारात्मक रहेंगेे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. व्यक्तिगत फोकस सही दिशा में बनाए रखेंगे. विभिन्न संभावनाओं को बल मिलेगा. तेजी से आगे बढ़ेंगे.

महत्वपूर्ण मामलों में उत्साह दिखाएंगे. कार्य योजनाओं में बढ़चढ़कर भाग लेंगे. लेनदेन में बेहतर बने रहेंगे. व्यर्थ दिखावे में नहीं आएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. सहयोगियों से तालमेल बढ़ेगा. कार्ययोजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. वाणिज्यिक स्थिति बेहतर रहेगी. लोगों पर प्रभाव छोड़ने में सफल होंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दिनचर्या पर ध्यान देंगे. खानपान आकर्षक बना रहेगा.

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आर्थिक स्थिति: लक्ष्य प्राप्त करेंगे. कार्य जल्द पूरे करेंगे. बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे.

रिश्ते: जिम्मेदारी निभाएंगे. संबंधियों का सहयोग समर्थन रहेगा. विनम्रता से पक्ष रखेंगे.

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