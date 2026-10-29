Singh Tarot Rashifal 29 October 2026: इच्छित परिणाम प्राप्त करेंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे

सिंह

किंग आफ कप्स

आज का दिन आप के लिए अन्य से सामंजस्य बढ़ाने में सहयोगी है. सभी के साथ श्रेष्ठ संवाद बनाए रखेंगे. भावनात्मक मामलों को बेहतर प्रदर्शन रहेगा. उपलब्धियो को बढ़ावा मिलेगा. कारोबारी विषयों में उच्च स्थिति बनाए रखेंगे. पेशेवरों को आकर्षक अवसर प्राप्त होंगे. प्रभावी लोगों से भेंट होगी. लक्ष्य पर जोर बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास बढ़ाकर रखेंगे.

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करीबियों से जरूरी चर्चा बढ़ाएंगे. प्रतिभा का सम्मान करेंगे. नवीन प्रयास गति लेंगे. जिद व अहंकार से बचें. घर के लोगों से सामंजस्य बनाए रखेंगे. रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा. अफवाहों और चाटुकारों से प्रभावित न हों. नैतिकता व नियमों की समझ बढ़ेगी. लाभकारी परिस्थितियां बल पाएंगी. विविध विषयों में सुधार बनाए रहेंगे.

स्वास्थ्य: खानपान संतुलित रहेगा. दिनचर्या नियमित रखेंगे. शारीरिक ऊर्जा बेहतर रहेगी.

आर्थिक स्थिति: साथियों का सहयोग प्राप्त होगा. इच्छित परिणाम प्राप्त करेंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे.

रिश्ते: घर के मामलों रुचि रहेगी. अपनों के लिए अधिक करने का भाव रहेगा. स्नेह बनाए रखेंगे.

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