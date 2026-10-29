Kumbh Tarot Rashifal 29 October 2026: करियर कारोबार के मामलों को संवारें, लक्ष्य के प्रयास बढ़ाएं

कुंभ

फोर आफ कप्स

आज का दिन आप के लिए सामान्य बातों के प्रति अति संवेदनशील नजरिया रखने से बचने का संकेतक है. सहजता से आगे बढ़ें. आसपास के वातावरण पर नजर रखें. नकारात्मक लोगों की संगति से बचें. सक्रिय और उत्साही बनाए रखने का प्रयास बढ़ाएं. भावनात्मक रूप से सहजता बनाए रहें. अन्य व्यक्ति से प्रभावित होने बचें. मेलजोल में पहल बनाए रहें.

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तैयारी व प्रशिक्षण पर ध्यान दें. जीवन स्तर उूंचा रखें. कला कौशल पर भरोसा बढाएं. छोटी बातों के प्रति भावुकता न दिखाएं. निजी संबंधों का सम्मान करें. आसपास पर फोकस बढ़ाएं. अपनों पर भरोसा बनाए रहें. परिजन मददगार होंगे. व्यक्तिगत सूझबूझ पर जोर दें. करियर कारोबार के मामलों को संवारें. लक्ष्य के प्रयास बढ़ाएं.

स्वास्थ्य: व्यक्तित्व पर बल दें. खान-पान में सात्विक भोजन लें. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें.

आर्थिक स्थिति: प्रतिभा योग्यता से कार्य साधेंगे. व्यर्थ मामलों से ध्यान हटाएं. प्रबंध बनाए रखें.

रिश्ते: अति भावुकता से बचें. घर के लोगों से तालमेल बनाएं. रिश्तों में उत्साह बनाए रहें.

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