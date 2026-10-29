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Makar Tarot Rashifal 29 October 2026: व्यर्थ बातों में समय देने से बचेंगे, सबको जोड़े रखने का प्रयास होगा

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 29 October 2026: कला कौशल के प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करेंगे. महत्वपूर्ण प्रयासों में तेजी लाएंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. विविध बाधाओं को साहस से दूर करेंगे. व्यर्थ बातों में समय देने से बचेंगे.

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capricorn horoscope
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मकर
क्वीन आफ वांड्स
आज का दिन आप के लिए लोगों के अपेक्षित व्यवहार बनाए रखने का संकेतक है. महत्वपूर्ण मामलों में तेजी बढ़ाएंगे. चतुराई कारोबार को बढ़ावा देंगे. लोगों से संपर्क में सहजता बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक मामलों में अनुकूल स्थिति बनी रहेगी. आत्मविश्वास से कार्यों में सफलता पाएंगे. सौदों के प्रति आशावान रहेंगे. लाभ प्रतिश्ज्ञत अच्छा बना रहेगा.

कला कौशल के प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करेंगे. महत्वपूर्ण प्रयासों में तेजी लाएंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. विविध बाधाओं को साहस से दूर करेंगे. व्यर्थ बातों में समय देने से बचेंगे. सबको जोड़े रखने का प्रयास होगा. व्यक्तिगत संबंधों में पहल बनाए रखेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. नवीन मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. उलझनें कम होंगी.

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आर्थिक स्थिति: सफलता का स्तर उूंचा होगा. अनुकूलन के अवसर बनेंगे. प्रभावी लोगों से भेंट होगी.

रिश्ते: व्यवहार में सहज रहेंगे. निजी संबंधों में मधुरता बनाए रहेंगे. अफवाहों से प्रभावित नहीं होंगे.

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