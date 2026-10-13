न महीनों का इंतजार, न मोटा खर्च! सिर्फ 4 लाख में बन जाएगा ये 'कंटेनर हाउस'

देश के कई शहरों में घर खरीदना मिडिल क्लास परिवारों के लिए लगातार महंगा होता जा रहा है. छोटे से घर के लिए भी लोगों को लाखों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, ऐसे में लोग ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं, जिनमें कम खर्च में रहने के लिए घर मिल सके. इसी बीच कंटेनर हाउस एक विकल्प के तौर पर चर्चा में हैं. कम समय में तैयार होने वाले इन घरों में आधुनिक डिजाइन के साथ जरूरत के मुताबिक कमरे, रसोई और बाथरूम जैसी सुविधाएं भी दी जा सकती हैं.

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इन्हें जरूरत पड़ने पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की सुविधा भी मिल सकती है, लेकिन क्या कंटेनर हाउस आम परिवार के रहने के लिए सही हैं? इन्हें बनवाने में कितना खर्च आता है और क्या ये पारंपरिक मकान के मुकाबले सस्ते पड़ते हैं.

क्या होता है कंटेनर हाउस?

कंटेनर हाउस ऐसा घर होता है, जिसे माल ढोने वाले स्टील के कंटेनर को बदलकर या कंटेनर जैसी संरचना तैयार करके बनाया जाता है, इसमें दरवाजे, खिड़कियां, फर्श, बिजली की फिटिंग, इन्सुलेशन और जरूरत के मुताबिक रसोई व बाथरूम बनाए जाते हैं.

यहां एक अंतर समझना जरूरी है. कुछ घर पुराने शिपिंग कंटेनर को बदलकर बनाए जाते हैं, जबकि कुछ नए स्टील फ्रेम और इंसुलेटेड पैनल से तैयार किए जाते हैं, दोनों को बाजार में कंटेनर हाउस कहा जा सकता है, लेकिन उनकी बनावट, आराम और कीमत अलग-अलग हो सकती है.

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कैसे बनता है कंटेनर हाउस?

इसे बनाने के लिए पहले घर का आकार और डिजाइन तय किया जाता है, इसके बाद स्टील के कंटेनर या फ्रेम में दरवाजे और खिड़कियों के लिए जगह बनाई जाती है. दीवारों और छत में गर्मी से बचाने वाली परत लगाई जाती है, फिर फर्श, बिजली, पानी, शौचालय और अंदरूनी सजावट का काम होता है.

अधिकतर तैयार इकाइयां फैक्ट्री में बनाकर ट्रक से तय जगह पर पहुंचाई जाती हैं, वहां उन्हें मजबूत आधार पर रखा जाता है और बिजली-पानी जैसी सुविधाओं से जोड़ा जाता है. हालांकि, इसे रखने के लिए जमीन की तैयारी, परिवहन और क्रेन की जरूरत पड़ सकती है.

क्या आम लोग इसमें रह सकते हैं?

हां, आम परिवार भी कंटेनर हाउस में रह सकते हैं, इसमें बेडरूम, रसोई, बाथरूम और रहने की जगह बनाई जा सकती है. हालांकि, स्थायी घर के तौर पर इस्तेमाल करने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है. भारत में गर्मियों के दौरान स्टील का कंटेनर बहुत गर्म हो सकता है, इसलिए अच्छी गुणवत्ता का इन्सुलेशन, हवा आने-जाने की व्यवस्था और छत पर गर्मी से बचाव जरूरी है. मानसून के दौरान पानी का रिसाव और नमी रोकने के लिए भी सही निर्माण होना चाहिए. पुराने कंटेनर खरीदते समय उनमें जंग, फर्श में इस्तेमाल किए गए रसायनों और संरचना की मजबूती की जांच करानी चाहिए.

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इसके अलावा, जमीन पर घर रखने से पहले स्थानीय निकाय से निर्माण की अनुमति और जमीन के इस्तेमाल से जुड़े नियमों की जानकारी लेनी चाहिए. केवल इस वजह से कि घर को दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, यह मान लेना सही नहीं है कि इसके लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी,

भारत में कहां है इसका चलन?

भारत में कंटेनर और प्रीफैब्रिकेटेड घरों का इस्तेमाल निर्माण स्थलों पर अस्थायी कार्यालयों और रहने की जगहों के रूप में होता रहा है, अब इसी तरह की संरचनाओं को फार्महाउस, रिसॉर्ट, छुट्टियां बिताने के लिए बने घरों और दूर-दराज के स्थानों पर रहने की जगह के विकल्प के तौर पर भी पेश किया जा रहा है.

कर्नाटक और उत्तर भारत में ऐसे घर बनाने वाली कंपनियां मौजूद हैं. कुछ कंपनियां कंटेनर फार्महाउस और तैयार रहने योग्य इकाइयां भी उपलब्ध कराती हैं. हालांकि, देश के किस शहर में इन घरों की सबसे ज्यादा मांग है, इसका कोई भरोसेमंद सार्वजनिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है.

कितनी है कंटेनर हाउस की कीमत?

कंटेनर हाउस की कीमत उसके आकार, इन्सुलेशन, अंदरूनी सुविधाओं और निर्माण की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, SAMAN की वेबसाइट पर दिए गए दामों के मुताबिक, 20×8 फीट की एक इकाई की कीमत जीएसटी सहित करीब ₹4.30 लाख और 40×10 फीट की इकाई की कीमत करीब ₹9.19 लाख है. ये कंपनी की सूची में दिए गए तैयार ढांचे के दाम हैं, पूरे प्लॉट पर घर तैयार करने की कुल लागत नहीं.

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परिवहन, जमीन तैयार करने, मजबूत आधार, क्रेन, पानी-बिजली के कनेक्शन और अतिरिक्त सुविधाओं का खर्च अलग हो सकता है, इसलिए खरीदने से पहले कंपनी से पूरी लागत का लिखित अनुमान लेना जरूरी है.

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क्या पारंपरिक मकान से सस्ता है?

कंटेनर हाउस जल्दी तैयार हो सकता है और निर्माण स्थल पर काम कम करना पड़ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह हर स्थिति में ईंट-सीमेंट के मकान से सस्ता हो. गर्मी से बचाव, बाथरूम, रसोई और दूसरी सुविधाएं जोड़ने के बाद लागत काफी बढ़ सकती है.

इसलिए कंटेनर हाउस उन लोगों के लिए उपयोगी विकल्प हो सकता है जो फार्महाउस, छुट्टियां बिताने की जगह या सीमित आकार का आधुनिक घर बनवाना चाहते हैं, स्थायी पारिवारिक घर के लिए फैसला लेने से पहले इसकी कुल लागत, रहने का आराम और स्थानीय निर्माण नियमों की तुलना पारंपरिक मकान से जरूर करनी चाहिए.

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