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Robert Kiyosaki Prediction US Debt: रॉबर्ट कियोसाकी ने की थी अमेरिका पर ये भविष्यवाणी, हफ्तेभर में हो गई सच

Robert Kiyosaki ने बीते सप्ताह अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में बड़ा अनुमान जाहिर करते हुए कहा था कि जल्द अमेरिका पर राष्ट्रीय कर्ज 40 ट्रिलियन डॉलर होने की बात कही थी, जो मंगलवार को आए अमेरिकी वित्त विभाग के डेटा के मुताबिक सच नजर आई है.

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बीते सप्ताह रॉबर्ट कियोसाकी ने की थी अमेरिकी कर्ज पर भविष्यवाणी. (Photo: Reuters/X@theRealKiyosaki)
बीते सप्ताह रॉबर्ट कियोसाकी ने की थी अमेरिकी कर्ज पर भविष्यवाणी. (Photo: Reuters/X@theRealKiyosaki)

अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज इतिहास में पहली बार 40 ट्रिलियन डॉलर के पार निकल गया है. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि हर पांच महीने में US Debt में करीब 1 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है. दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका पर बढ़ते कर्ज को लेकर कुछ ऐसी ही भविष्यवाणी मशहूर किताब 'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) ने बीते सप्ताह सोशल मीडिया पर शेयर एक पोस्ट में की थी, जो सच साबित हुई नजर आई है. 

10 महीने में 2 ट्रिलियन डॉलर बढ़ा कर्ज
सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका पर लगातार बढ़ते कर्ज के बारे में, तो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के कार्यकाल के दौरान ही US Debt का आंकड़ा लगभग दोगुना हो गया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी वित्त विभाग के नया डेटा हैरान करने वाला है और इसके अनुसार बीते मंगलवार को अमेरिका पर कुल सार्वजनिक कर्ज 40.047 ट्रिलियन डॉलर रिकॉर्ड किया गया. इसमें जनता के पास मौजूद 32.266 ट्रिलियन डॉलर की सरकारी सिक्योरिटीज और 7.782 ट्रिलियन डॉलर का अंतर-सरकारी कर्ज शामिल है. 

US Govt Data को देखें, तो महज लगभग 10 महीनों में ही अमेरिकी राष्ट्रीय कर्ज में 2 ट्रिलियन डॉलर का उछाल आया है और बीते कुछ महीनों में ये बेहद तेज रफ्तार से बढ़ा है और अक्टूबर 2025 में 38 ट्रिलियन डॉलर और करीब 5 महीने बाद मार्च 2026 में 39 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचा. अब 18 अगस्त तक ये उछलकर 40 ट्रिलियन डॉलर के पार निकल गया. 

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कियोसाकी ने पोस्ट में क्या कहा था? 
अमेरिकी कर्ज को लेकर बीते सप्ताह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा किए गए एक पोस्ट पर नजर डालें, तो उन्होंने इसे लेकर चिंता जताते हुए लिखा था कि, 'जल्द ही अमेरिका के ऊपर नेशनल कर्ज 40 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा!' इस अलर्ट के साथ ही कियोसाकी ने अपनी पोस्ट में लोगों से सवाल किया कि आप इस संकट के बारे में आखिर क्या कर रहे हैं?

सोना-चांदी ही मुसीबत में सहारा
अमेरिका के ऊपर बढ़ते कर्ज के बोझ को लेकर अलर्ट करते हुए कियोसाकी ने लोगों को निवेश का सही ऑप्शन चुनने की सलाह भी दी थी और सबसे ऊपर सोना-चांदी को रखा था. Robert Kiyosaki X Post में जिम रिकार्ड्स के कीमती धातुओं को लेकर जताए गए अनुमान का हवाला दिया गया था, जिनका मानना है कि जल्द ही चांदी की कीमत (Silver Price) अंतरराष्ट्रीय बाजार में 200 डॉलर प्रति औंस (करीब 19000 रुपये से ज्यादा) और सोने की कीमत (Gold Rate) 10,000 डॉलर (करीब 95 लाख रुपये से अधिक) प्रति औंस हो जाएगी.

रॉबर्ट कियोसाकी सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं और उनकी ज्यादातर पोस्ट में सोना-चांदी, बिटक्वाइन में निवेश की सलाह सबसे ऊपर रहती है. अक्सर रिड डैड पुअर डैड लेखक चांदी का अमीर बनने का जरिया बताते हैं. अपनी इस पोस्ट में भी उन्होंने Silver  पर भरोसा जताया है और कहा था कि, 'Gold-Silver दोनों कीमती धातुओं में से, मुझे लगता है कि अगस्त 2026 में चांदी सबसे अच्छा विकल्प है.'

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