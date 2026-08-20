सहारनपुर में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की ग्राउंड रिपोर्ट, बारिश में खोखली हुई सड़क की साइड, आधा दर्जन जगह मिट्टी का कटाव, NHAI की लापरवाही पर उठे सवाल

सहारनपुर में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बारिश के बाद कई जगहों पर मिट्टी का तेजी से कटाव सामने आया है. छुटमलपुर क्षेत्र में करीब 500 मीटर के दायरे में आधा दर्जन से ज्यादा स्थानों पर एक्सप्रेसवे के किनारे का हिस्सा खोखला हो गया है. कई जगह साइड में लगे डिवाइडर हवा में लटके नजर आए.

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एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2026 को सहारनपुर के गणेशपुर क्षेत्र में किया था, जिसके बाद से इस मार्ग पर वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से दौड़ रहे हैं.

बरसात के बाद हालात ऐसे हैं कि सड़क के किनारे मिट्टी लगातार बह रही है और कई हिस्सों में गहरे गड्ढे बन गए हैं. इसके चलते सर्विस रोड भी प्रभावित हुई है और तेज रफ्तार से चलने वाले वाहनों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है.

अगर रात के समय कोई वाहन चालक किसी वजह से सड़क के किनारे वाहन रोकता है तो इन गड्ढों के कारण हादसा होने की आशंका बनी हुई है. कुछ स्थानों पर एनएचएआई की टीम ने बोरियों में मिट्टी भरकर कटाव वाले हिस्सों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर मिट्टी का कटाव जारी है.

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इस मामले को लेकर जब क्षेत्रीय एनएचएआई अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो फोन पर कोई जवाब नहीं मिला. बाद में दूसरी टीम से संपर्क करने पर बताया गया कि मामले का संज्ञान लिया जा चुका है और जल्द ही मरम्मत के लिए टीम भेजी जाएगी.

सवाल यह है कि उद्घाटन के कुछ ही महीनों बाद पहली बारिश में एक्सप्रेसवे के किनारे इस तरह मिट्टी का कटाव क्यों हो रहा है और समय रहते स्थायी मरम्मत क्यों नहीं की जा रही. अब देखना होगा कि एनएचएआई की टीम कब मौके पर पहुंचकर इन हिस्सों की मरम्मत करती है और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है.

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