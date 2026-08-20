दिल्ली में लग्जरी फ्लैट्स की नीलामी NBCC ने की रद्द, आवेदकों को वापस मिलेगी 100% फीस

सरकारी निर्माण कंपनी 'नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन' (NBCC) ने नई दिल्ली के चाणक्यपुरी के पास स्थित अफ्रीका एवेन्यू में आवासीय फ्लैट्स की ई-नीलामी को रद्द कर दिया है. कंपनी ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर बताया कि 17 जुलाई 2026 के नोटिस के तहत आयोजित इस नीलामी को प्रशासनिक कारणों के चलते तत्काल प्रभाव से रद्द किया जा रहा है.

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एनबीसीसी ने अपने मूल आवेदन दस्तावेज में सुरक्षित रखे गए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला लिया है. कंपनी ने अपनी अधिसूचना में इस फैसले के पीछे के विशिष्ट प्रशासनिक कारणों का खुलासा नहीं किया है और न ही यह स्पष्ट किया है कि यह नीलामी अनिश्चितकाल के लिए रोकी गई है या नहीं.

यह ई-नीलामी चाणक्यपुरी के पास अफ्रीका एवेन्यू में स्थित 'एवेन्यू टावर्स' में फ्रीहोल्ड आधार पर आवासीय इकाइयां बेचने के लिए बुलाई गई थी. यह स्थान कई प्रमुख विदेशी दूतावासों और अंतरराष्ट्रीय राजनयिक मिशनों के समीप होने के कारण बेहद सुरक्षित और प्राइम लोकेशन माना जाता है.

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अमानत राशि और प्रोसेसिंग फीस का पूरा रिफंड

एनबीसीसी ने प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवेदकों की अमानत राशि (EMD) और रेलटेल (RailTel) पोर्टल के जरिए जमा की गई ऑक्शन प्रोसेसिंग फीस, दोनों को पूरी तरह वापस करने की बात कही है. कंपनी के अनुसार, 19 अगस्त के नोटिस के तीन कार्य दिवसों के भीतर यह राशि आवेदकों के दिए गए बैंक खातों में सीधे जमा कर दी जाएगी.

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एनबीसीसी का यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मूल नीलामी दस्तावेज में प्रोसेसिंग फीस को नॉन-रिफंडेबल घोषित किया गया था. हालांकि, कंपनी ने स्पष्ट किया कि वह आवेदकों के हित में यह फीस "सद्भावना के तहत और बिना किसी कानूनी देनदारी के लौटा रही है. साथ ही, एनबीसीसी ने यह भी साफ कर दिया कि इस फैसले को भविष्य के किसी भी टेंडर, नीलामी या अन्य प्रक्रिया के लिए कोई नजीर न माना जाए.

संभावित खरीदारों के लिए आगे का रास्ता

ई-नीलामी के लिए कोई नई तारीख फिलहाल घोषित नहीं की गई है. एनबीसीसी ने इच्छुक खरीदारों और आवेदकों को सलाह दी है कि वे अफ्रीका एवेन्यू प्रोजेक्ट से जुड़ी भविष्य की अपडेट्स और नई नीलामी की शर्तों की जानकारी के लिए एनबीसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नज़र बनाए रखें.

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