'मैंने पत्नी को मार दिया, वो मुझे चीट कर रही थी'... कत्ल के बाद मानस ने लगाया स्टेटस, फिर बहन को मार कर किया सुसाइड

लखनऊ के गोमती नगर में पत्नी और अपनी बहन का कत्ल करने के बाद सुसाइड करने वाले मानस का एक मोबाइल स्टेट्स सामने आया है, जो उसने वारदात को अंजाम देने के बाद लगाया है. उसने स्टेटस पर अंग्रेजी में लिखा है- 'मैंने आज अपनी पत्नी की हत्या कर दी, क्योंकि वो मुझे धोखा दे रही थी. और अब मैंने अपनी बहन और खुद को भी खत्म कर लिया है.'

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लखनऊ के पॉश इलाके गोमतीनगर में गुरुवार को मानस पहले अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा को बैंक के बाहर सरेआम गोली मार दी. जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. उसे शूट करने के बाद आरोपी घर पहुंचा. उसने अपने मोबाइल पर एक स्टेटस लगाया. जिसमें उसने लिखा- 'Todai killed my wife as she cheated on me... now i have to killed myself and my sister... her sister pragya ans bharat nows everything'. यानी उसने दावा किया कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसने अपनी बहन और खुद को खत्म करने की बात कही. साथ ही स्टेटस में लिखा कि दिव्या की बहन प्रज्ञा और भारत इस बारे में सब कुछ जानते हैं.

ये स्टेटस लगाने के बाद ही मानस ने पहले अपनी बहन सीमा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली. इस गोलीकांड से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस गहनता से पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है.

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पुलिस के मुताबिक, मानस की पत्नी दिव्या मिश्रा आलमबाग के सिंगारनगर की रहने वाली थीं. जिसका अपने पति मानस के साथ लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच का यह विवाद फैमिली कोर्ट में भी विचाराधीन था. इसी विवाद के चलते पति पर दिव्या की हत्या करने का आरोप लगा है, हालांकि पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार, गुरुवार को दिव्या अपनी ड्यूटी के लिए बैंक पहुंची थीं. इसी दौरान आरोपी पति मानस बैंक के बाहर पहुंचा और कथित तौर पर दिव्या पर गोलियां चला दीं. फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. गोली लगने के बाद दिव्या खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गईं, जबकि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सीधे मौके से भागकर घर पहुंचा और वहां अपनी बहन की हत्या के बाद सुसाइड कर लिया.

पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि मानस ने पत्नी की हत्या की योजना पहले से बनाई थी या फिर किसी विवाद के बाद अचानक इस वारदात को अंजाम दिया. इसके साथ ही पुलिस मोबाइल स्टेटस में किए गए दावों और उसमें जिन लोगों के नाम लिखे गए हैं, उनके बारे में भी जानकारी जुटा रही है. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है, ताकि हत्या और आत्महत्या की पूरी वजह सामने आ सके.

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मानस वाजपेयी

घर में मिली दो लाशें

मानस का WhatsApp स्टेटस देखने के बाद पड़ोसी अंकुर को अनहोनी का शक हुआ. उन्होंने मानस को फोन किया, लेकिन काफी देर तक कॉल रिसीव नहीं हुई. इसके बाद पड़ोसियों ने घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. अनहोनी की आशंका में तीन-चार लोगों ने मिलकर घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुए. प्रत्यक्षदर्शी अंकुर के मुताबिक, अंदर का मंजर देखकर सभी के होश उड़ गए, दोनों मानस और उसकी बहन मृत अवस्था में पड़े थे.

अंकुर ने बताया कि घर के अंदर टीवी चल रहा था और उस पर हनुमान चालीसा बज रहा था. अंकुर के मुताबिक, मानस का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और काफी सालों से उसका इलाज भी चल रहा था. वह SBI बैंक में नौकरी करता था. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि मानस की मानसिक स्थिति, पारिवारिक विवाद और इस पूरे घटनाक्रम के बीच क्या संबंध था.

जांच में यह भी सामने आया है कि मानस बाजपेई SBI में सीनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत था. उसके माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी और परिवार में उसकी एक बीमार बहन सीमा थी. वहीं, पत्नी दिव्या मिश्रा से पारिवारिक विवाद के चलते वह करीब एक साल से अलग रह रहा था और दोनों के बीच पारिवारिक न्यायालय में केस भी लंबित था. आरोप है कि पत्नी की हत्या करने के बाद मानस घर पहुंचा, जहां उसने अपनी बीमार बहन की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली.



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