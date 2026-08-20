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8 माह में 924 केस, 1331 आरोपी गिरफ्तार... पंजाब की फाजिल्का पुलिस का एक्शन

पंजाब की फाजिल्का पुलिस ने 38 वाहनों को जब्त किया है और 252 लोगों को नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती कराया. साइबर अपराध जागरुकता, तकनीक आधारित पुलिसिंग और सामुदायिक संपर्क के माध्यम से कानून व्यवस्था मजबूत की जा रही है.

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पंजाब पुलिस ने नशे के खिलाफ छेड़ रखा है अभियान (Punjab: ITG)
पंजाब पुलिस ने नशे के खिलाफ छेड़ रखा है अभियान (Punjab: ITG)

पंजाब सरकार ने ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ छेड़ रखा है. इस अभियान के तहत फाजिल्का पुलिस ने पिछले आठ महीनों में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी एनडीपीएस एक्ट के तहत 924 मामले दर्ज कर 1331 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. फाजिल्का पुलिस ने आरोपियों के पास से 41.124 किलोग्राम हेरोइन, 3.85 ग्राम क्रिस्टल मेथामफेटामाइन, 6.503 किलोग्राम अफीम, 42 ग्राम चरस, 250.537 किलोग्राम पोस्त की भूसी बरामद की गई है.

पंजाब पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से नशीली दवाओं के 15,843 कैप्सूल/गोलियां भी बरामद हुई हैं. नशा तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे कुल 38 वाहनों को भी ज़ब्त किया गया है. इस संबंध में, पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि ’युद्ध नशेआं विरुद्ध अभियान के तहत फाजिल्का पुलिस ने कार्रवाई के साथ-साथ रिहैबिलिटेशन पर भी खासा जोर दिया है. उन्होंने कहा है कि कुल 252 लोगों को नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती करवाया गया है.

पंजाब के डीजीपी ने यह भी कहा है कि 1,809 लोगों को आउटपेशेंट ओपिओइड असिस्टेड ट्रीटमेंट (ओओएटी) केंद्रों के लिए रेफर किया गया है. एनडीपीएस एक्ट की धारा 64-ए के तहत 141 लोगों को भी लाभ दिया गया है. विभिन्न गिरोहों से जुड़े गैंगस्टरों के कई सहयोगियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर के,ज़िला पुलिस ने ‘गैंगस्टरां ‘ते वार’ अभियान के तहत निरुद्ध किया. फाजिल्का के एसएसपी गगन अजीत सिंह ने कहा कि पहचान कर गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि संगठित अपराध पर अंकुश लगाया जा सके.

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फाजिल्का के एसएसपी ने कहा कि अब तक, आर्म्स एक्ट के तहत 10 मामले दर्ज किए गए हैं. 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि इस दौरान 25 पिस्तौल, एक देसी पिस्तौल, 32 मैगजीन, 52 जिंदा कारतूस और तीन ड्रोन भी बरामद किए गए हैं. सामुदायिक संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत फाजिल्का पुलिस ने 99 ‘प्रोजेक्ट संपर्क’ बैठकें और 334 नशा विरोधी जागरुकता शिविर-सेमिनार भी आयोजित किए हैं. इन पहलों का उद्देश्य लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना, नशे के दुरुपयोग के बारे में जागरुकता फैलाना और जनता के संबंधों को मज़बूत करना है.

उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को साइबर अपराधों की समय पर रिपोर्टिंग के लिए 1930 हेल्पलाइन और cybercrime.gov.in पोर्टल के बारे में भी जागरूक किया गया है. फाजिल्का एसएसपी ने कहा कि जिला पुलिस ने चौबीसों घंटे जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय और खुफिया आधारित पुलिसिंग मॉडल अपनाया है. 112 हेल्पलाइन से जुड़े 21 इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल (ईआरवी), जिन पर 102 पुलिसकर्मी तैनात हैं, के साथ-साथ 10 पुलिसकर्मियों वाली पांच पीसीआर मोटरसाइकिलें दिन और रात की शिफ्ट में तैनात की गई हैं.

फाजिल्का के एसएसपी ने कहा कि जिले के रणनीतिक प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सात स्थायी रात्रि नाके भी स्थापित किए गए हैं, जहां 39 पुलिसकर्मी तैनात हैं. इन नाकों पर बैरिकेडिंग की गई है और वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से नियमित रूप से इनका निरीक्षण किया जाता है. यातायात नियमों के सख़्त पालन के परिणामस्वरूप 23,804 चालान किए गए हैं और 921 वाहनों को ज़ब्त किया गया है. 173 नकद चालान जारी किए गए हैं, जिनसे 1 लाख 70 हजार 600 रुपये का ज़ुर्माना वसूला गया है. 976 लोगों को हिरासत में लिया गया और 545 लोगों को पाबंद किया गया, जिससे जिले में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिली है.

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उन्होंने यह भी कहा कि जांच और कार्रवाई को मज़बूत करने के लिए पुलिस की ओर से तकनीक का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. पंजाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम (PAIS) का उपयोग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन (पहचान सत्यापन) के लिए किया जा रहा है, जबकि वाहन(VAHAN) डेटाबेस नाकों और तलाशी अभियानों के दौरान वाहनों के तत्काल वेरिफिकेशन में मदद करता है. ज़ब्त किए गए मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच के लिए एक डिजिटल फोरेंसिक लैब भी स्थापित की गई है.

यह भी पढ़ें: गिटार, ड्रग्स, सेक्स और लड़कियों की फौज... कैसे नाकाम सिंगर बना अमेरिका का खूनी 'मसीहा'

एसएसपी ने कहा कि सीसीटीवी निगरानी और तकनीक आधारित खुफिया तंत्र ने अपराध का पता लगाने, जांच और पुलिस की कार्य क्षमता को और बेहतर बनाया है. अपराधियों का पता लगाने और उनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) और ‘अन्वेषक’ जैसे ओपन-सोर्स एप्लिकेशन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है. हत्या के मामले में फरार दोषी संदीप तोमर को NATGRID की मदद से मध्य प्रदेश से सफलतापूर्वक ट्रेस कर गिरफ्तार किया गया. इस प्रणाली ने 2026 में सीमा पार नशा तस्करी नेटवर्क के खिलाफ पुलिस अभियानों में भी मदद की है.

यह भी पढ़ें: CM के हत्यारे समेत ये 5 कैदी... जिन्हें छुड़ाने के लिए चंडीगढ़ में बवाल, अब 21 अगस्त को पंजाब बंद का ऐलान

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सीमा पार से होने वाली नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के तहत 16 मामले दर्ज किए गए हैं और 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इन गिरफ्तारियों के दौरान 26.822 किलोग्राम हेरोइन, एक पिस्तौल, पांच मैगजीन, 13 जिंदा कारतूस और एक ड्रोन बरामद किया गया है.

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