scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

चंद्रशेखरन बने टाटा संस के चेयरमैन... बिखरे TCS समेत बाकी TATA स्‍टॉक, बाजार का ये हाल

शुक्रवार को टाटा ग्रुप के ज्‍यादातर शेयरों में गिरावट देखी जा रही है. सबसे ज्‍यादा गिरावट टाटा कंसल्‍टेंसी सर्विसेज (TCS) के शेयरों में दिखाई दी है. इसके अलावा, बाकी आईटी स्‍टॉक भी दबाव में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

Advertisement
X
टाटा ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट. (Photo: ITG)
टाटा ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट. (Photo: ITG)

टाटा संस के बोर्ड मेंबर्स ने गुरुवार को एन. चंद्रशेखरन को फिर से टाटा संस का चेयरमैन नियुक्‍त किया है. सिर्फ नोएल टाटा ने ही विरोध किया और एन. चंद्रशेखरन के खिलाफ में वोटिंग की. यह घटना तब हुई, जब गुरुवार को बाजार बंद हो गया था, लेकिन शुक्रवार को जब मार्केट खुला तो भारतीय बाजार में टाटा ग्रुप के शेयर गिरावट पर कारोबार कर रहे थे. 

टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी TCS के शेयरों में 3.31 फीसदी की गिरावट देखी गई और यह 2115 रुपये के भाव पर आ गया. वहीं टाटा ट्रेंट के शेयर 0.57 फीसदी टूटकर 2780 रुपये पर कारोबार करते हुए दिखाई दिए. इसके अलावा, TATAT स्‍टील के शेयर 0.51 फीसदी टूटकर 187.05 रुपये पर आ गया. TITAN के शेयरों में भी 1 फीसदी तक की गिरावट आई और यह 4825 रुपये पर कारोबार करता हुआ दिखा. 

टाटा के इन स्‍टॉक में भी गिरावट
टाटा केमिकल्स के शेयर एनएसई पर 7.9 प्रतिशत गिरकर 718.70 रुपये प्रति शेयर पर आ गए. टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर भी 4.35 प्रतिशत गिरकर 688 रुपये प्रति शेयर पर आ गए. टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के शेयर 3.02 प्रतिशत गिरकर 305 रुपये प्रति शेयर पर आ गए. टाटा कंज्‍यूमर प्रोडक्‍ट्स के शेयरों में भी 0.23 फीसदी की गिरावट देखी गई. 

सम्बंधित ख़बरें

Tata Trusts Withholds Consent on Tata Sons IPO Listing as Chairman Noel Tata Wants More Time
Tata Sons IPO के खिलाफ क्यों हैं नोएल टाटा? इस वजह से फंसा पेच
MCX gold silver prices crash
सोना-चांदी की कीमतों में अचानक बड़ा क्रैश!
Top Stock Amid Stock Market Crash
100% टैरिफ का खौफ धुआं-धुआं... US Fed का झटका भी फेल, शेयर बाजार में तूफानी तेजी
Stock Market Crash
एक नहीं 3 कारण... तीनों US से जुड़े, बाजार में आज मचने वाली है तबाही?
US Federal Reserve Chairman Kevin Warsh
अमेरिका में बढ़ीं ब्याज दरें, शेयर मार्केट धड़ाम, भारत में क्या होगा आज असर?
Advertisement

इधर, शेयर बाजार शुरुआती कारोबार में तेजी पर दिख रहा था. NIFTY50 50 अंक चढ़कर 23,320 पर कारोबार कर रहा था, जबकि सेंसेक्‍स 160 अंक चढ़कर 74,473.47 पर कारोबार कर रहा था. इस तेजी के कारण BSE टॉप 30 शेयरों में से 13 शेयर गिरावट पर थे और 17 शेयर तेजी पर दिखे. सबसे ज्‍यादा तेजी इंडिगो, जोमैटो और भारती एयरटेल जैसे शेयरों में दिखाई दी. 

IT सेक्‍टर में भारी दबाव

शुक्रवार को शुरुआती कारोबार के दौरान बाजार में सिर्फ एक ही सेक्‍टर IT, 1.35 फीसदी गिरे हुए थे. टेक महिंद्रा, इंफोसिस और HCL एक फीसदी से ज्‍यादा गिरे हुए थे. इसके अलावा, टेलीकॉम सेक्‍टर में भी गिरावट देखने को मिली. बाकी सभी सेक्‍टर तेजी पर कारोबार कर रहे थे. 

114 शेयरों में अपर सर्किट
बीएसई के 3,703 शेयरों में से आज 2,391 शेयर चढ़कर कारोबार कर रहे थे. 1,106 शेयरों में गिरावट आई थी, जबकि 206 शेयर अनचेंज रहे. 101 शेयर 52 वीक के हाई पर कारोबार करते हुए दिखाई दिए और 60 शेयर 52 सप्‍ताह के निचले स्‍तर पर कारोबार कर रहे थे. 114 शेयरों में अपर सर्किट रही और 112 शेयर लोअर सर्किट पर रहे. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Retinol Serum: 50 में भी दिखेंगी 30 की! घर पर बनाएं रेटिनॉल सीरम, झुर्रियां और ढीली स्किन रहेगी दूर |
    घर की दीवार पर विज्ञापन पेंट कराने के बदले कितना पैसा मिलता है? जानिए पूरा हिसाब |
    TMC का नाम और चुनाव चिह्न फ्रीज होने पर मचा बवाल, ममता का कड़ा विरोध |
    भारत में नए आईफोन का कबरदस्त क्रेज, एप्पल स्टोर के बाहर लगी लंबी कतारें |
    Tata Sons IPO के खिलाफ क्यों हैं नोएल टाटा? इस वजह से फंसा पेच |
    नोएडा: निर्माणाधीन सड़क में फंसी कार, एक घंटे चला रेस्क्यू |
    कर्ज के 30 हजार रुपये को लेकर लड़की RO प्लांट में बंद कर बाहर से लगाया ताला, रोने की आवाज सुन ग्रामीण पहुंचे |
    सम्राट चौधरी के राज में क्या बदला? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया 1 करोड़ नौकरियों का मास्टर प्लान |
    'संजू को इंग्लैंड में बाहर करना सबसे मुश्किल फैसला...', गंभीर ने कही द‍िल की बात, वैभव को भी दे दिया बड़ा मैसेज |
    नासिक में अनोखा विरोध-प्रदर्शन, अफसर की मेज पर छोड़े आवारा कुत्ते
    Advertisement