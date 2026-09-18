अमृतसर में ASI की गोली मारकर हत्या, सीएम ने परिवार को मदद का किया ऐलान

पंजाब पुलिस के ASI हरजीत सिंह की अमृतसर जिले के भगतांवाला इलाके में गुरुवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. इस वारदात से आसपास के इलाके में सनसनी मच गई. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दुख व्यक्त कर शहीद सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) हरजीत सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी. साथ ही सीएम ने पीड़ित परिवार के लिए पंजाब सरकार की तरफ से 1 करोड़ और बैंक की ओर से 1 करोड़ के बीमा का ऐलान किया है.

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बताया जा रहा है कि बताया जा रहा है कि अमृतसर के गेट हकीमा पुलिस स्टेशन में तैनात एएसआई हरजीत सिंह गुरुवार देर रात अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे. उसी दौरान भगतांवाला इलाके के पास अज्ञात संदिग्धों ने अचानक उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. गोली लगने से उन्होंने ड्यूटी के दौरान दम तोड़ दिया. इस सनसनीखेज वारदात के बाद कानून-व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव खुद अमृतसर पहुंच रहे हैं.

CM ने किया मदद का ऐलान

सीएम भगवंत मान और पंजाब पुलिस के डीजीपी ने दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़े रहने का भरोसा दिया है. मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, 'अमृतसर जिले में अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए ASI हरजीत सिंह की बहादुरी को सलाम. उनका अपार साहस और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण हमेशा याद रखा जाएगा.'



भगवंत मान ने बताया कि शहीद के परिवार के इस दुख की घड़ी में पंजाब सरकार चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी है. सम्मानस्वरूप सरकार परिवार को ₹1 करोड़ की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी. इसके अलावा एचडीएफसी बैंक अतिरिक्त ₹1 करोड़ का बीमा कवर भी परिवार को देगा.



सीएम मान ने स्पष्ट किया कि शहीद का ये बलिदान समाज और पुलिस बल को पूरी ईमानदारी, साहस और निष्ठा के साथ दायित्व निभाने की प्रेरणा देता रहेगा. सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि शहीद के परिजनों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े.



वारदात के बाद पंजाब पुलिस और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अमृतसर जिले के हमारे बहादुर पुलिस अधिकारी, एएसआई हरजीत सिंह ने ड्यूटी के दौरान अपने प्राण न्योछावर किए हैं.



पंजाब पुलिस दुख की इस कठिन घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ से खड़ी है. विभाग ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री ने परिवार के लिए 1 करोड़ रुपये की एक्स-ग्रेशिया राशि मंजूर की है. इसके साथ ही एचडीएफसी बैंक से 1 करोड़ रुपये का बीमा भुगतान कवर दिलाया जाएगा और शहीद को पूरे पुलिस सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी.

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