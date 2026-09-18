Bollywood में iPhone 18 Pro का क्रेज, रितेश-जेनेलिया समेत इन सितारों ने खरीदा नया मॉडल

बॉलीवुड सितारों का लग्जरी लाइफ से पुराना नाता है. उनके पास महंगी कारों से लेकर शानदार घर तक मौजूद हैं. अब सितारों के पास Apple का न्यू iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max नजर आया है. किसी के पास ब्लू तो किसी के पास बरगंडी कलर नजर आया है.

और पढ़ें

भारत में Apple के लेटेस्ट iPhone 18 Pro और 18 Pro Max की सेल शुरू हो चुकी है. सेल शुरू होने से पहले ही यह हैंडसेट कई फिल्मी स्टार्स के हाथों में नजर आ चुका है.

रितेश देशमुख ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने लेटेस्ट iPhone 18 Pro की पहली झलक दिखाई है. उन्होंने ग्लेशियर ब्लू कलर वाले iPhone 18 Pro Max के साथ इमेज पोस्ट की है और कैप्शन दिया है कि मेरे वाला ब्लू.

रितेश देशमुख की पत्नी जेनेलिया देशमुख ने न्यू iPhone 18 Pro सीरीज का Burgundy कलर पसंद किया है, जो देखने में काफी आकर्षक लग रहा है. जेनेलिया ही फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों ने न्यू Burgundy कलर को पसंद किाय है और उसके साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है.

Advertisement

रितेश देशमुख का पोस्ट

नेहा धूपिया, करिश्मा तन्ना और कई सेलेब्स ने बरगंडी कलर वेरिएंट वाले iPhone 18 Pro Max के साथ इमेज शेयर कर चुकी हैं.

जेनेलिया देशमुख का पोस्ट

iPhone 18 Pro लॉन्च इवेंट में भी स्टार्स

इस महीने की शुरुआत में आयोजित हुए ऐपल इवेंट के दौरान AP ढिल्लों और तृप्ति डिमरी पहुंचे थे. दोनों ने Apple CEO जॉन टर्नस के साथ मुलाकात की थी. तस्वीरों में दोनों को उनके साथ बातचीत करते नजर आए और iPhone मॉडल्स के साथ इमेज तक शेयर की थी. तृप्ति डिमरी ने सोशल मीडिया पर इमेज शेयर करते हुए लिखा था कि Apple Park में एक यादगार शाम.

यह भी पढ़ें: सैकड़ों किलोमीटर का सफर, कई घंटे लाइन में... सबसे पहला iPhone 18 Pro खरीदने वाले हुए खुश

कई लोगों ने रातभर लाइन में किया इंजतार

Apple iPhone 18 Pro सीरीज की आज पहली सेल शुरू हो चुकी है. हर बात की तरह ही इस साल भी लोगों ने ऐपल स्टोर्स के बाहर लंबी लाइनों में लगकर इंतजार किया है. कई लोगों ने सैकड़ों किलोमीटर का सफर किया और अपने शहर का पहला iPhone 18 Pro Max खरीदा है.

यह भी पढ़ें: iPhone 18 Pro के लिए गजब दीवानगी! दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु... रात से ही ऐपल स्टोर के बाहर लंबी कतारें

Advertisement

Apple iPhone 18 Pro (256GB) की कीमत 1,64,900 रुपये है. वहीं, iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपये है. दोनों ही हैंडसेट को ब्लैक, सिल्वर, ग्लेसियर और बरगंडी कलर में पेश किया है.

---- समाप्त ----