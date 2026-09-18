Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 18 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

सऊदी अरब के सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका और ईरान समर्थित हूतियों के बीच सीधे संपर्क की खबर सामने आई है. वहीं, मशहूर हरियाणवी सिंगर दिलेर खरकिया की कार पर अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने आया है. इन खबरों के अलावा, दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने हड़ताल कर रहे DTC बसों के ड्राइवरों से काम पर लौटने की अपील की है. पढ़ें शुक्रवार सुबह की बड़ी खबरें

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ईरान के सपोर्ट वाले हूती से अमेरिका ने कर ली सीक्रेट डील, दलदल में फंसा सऊदी अरब

सऊदी अरब के सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका और ईरान समर्थित हूतियों के बीच सीधे संपर्क की खबर है. दोनों पक्षों के बीच ओमान में बातचीत हुई है. हालांकि, यह साफ नहीं है कि अमेरिका और हूतियों के बीच कोई औपचारिक डील हुई है या नहीं. हूतियों ने पिछले हफ्ते लाल सागर वाले इलाके में तेजी से बढ़त बनाई और बाब अल-मंदेब स्ट्रेट के पास कई द्वीपों पर कब्जा कर लिया है.

TMC बनाम TMC: सिंबल और पार्टी के नाम पर ममता ने रात को ही दिया जवाब, बागी गुट के पास 11 बजे तक का समय

पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों से पहले चुनाव आयोग ने एक अंतरिम आदेश जारी कर तृणमूल कांग्रेस के दोनों धड़ों पर पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. ममता बनर्जी ने आयोग के अंतरिम आदेश पर कड़ा विरोध दर्ज कराया, जबकि बागी गुट आज चुनाव आयोग को नए विकल्प सौंपेगा.

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हरियाणवी सिंगर दिलेर खरकिया की गाड़ी पर फायरिंग, बाल-बाल बचे

मशहूर हरियाणवी सिंगर दिलेर खरकिया की रेंज रोवर गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस जानलेवा हमले के दौरान हरियाणवी सिंगर बाल-बाल बच गए. दिलेर खरकिया की गाड़ी पर हुई फायरिंग के तुरंत बाद इस वारदात की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर अनिल पंडित ने ली है.

यमन पर सऊदी के हवाई हमले, खाड़ी देशों की तेल सप्लाई को लेकर बढ़ी चिंता

सऊदी अरब और यमन के ईरान-समर्थित हूतियों के बीच गुरुवार को नए हमले हुए. इसके साथ ही ये संघर्ष अब लाल सागर के इलाके में भी तेज होता दिख रहा है. लड़ाई बढ़ने के कारण बड़ी संख्या में यमनी लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ रहा है. वहीं, होर्मुज और लाल सागर में शिपिंग प्रभावित होने से दुनिया भर में तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है.

लद्दाख में फिर पदयात्रा करेंगे सोनम वांगचुक, 23 सितंबर को 20 किमी मार्च का ऐलान

लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 23 सितंबर को लेह में 20 किलोमीटर की सांकेतिक पदयात्रा करेंगे. इसके अगले दिन यानी 24 सितंबर को शहीद दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. वांगचुक ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है.

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DTC बसें बंद, यात्री परेशान... ₹20 का सफर ₹100 पार, सरकार की ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने की अपील

दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने हड़ताल कर रहे DTC बसों के ड्राइवरों से काम पर लौटने की अपील की है. उन्होंने कहा कि ड्राइवरों की ज्यादातर मांगें मान ली गई हैं. अब सिर्फ सैलरी बढ़ाने का मुद्दा बाकी है. इस पर श्रम विभाग से बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा. हालांकि ड्राइवरों की तरफ से अभी हड़ताल खत्म करने का ऐलान नहीं किया गया है.



30 गेंद में शतक...11 छक्के और फिर खुशी से मुस्कुरा पड़े गंभीर, दिल्ली में अभिषेक शर्मा का गदर, तूफान में उड़ा अफगानिस्तान

अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे T20 में धमाकेदार शतकीय पारी खेली. इस दौरान अभिषेक ने महज 30 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया. इस तूफानी पारी में अभिषेक ने 34 गेंदों पर 108 रन बनाए, जिसमें 11 छक्के शामिल थे. अभिषेक ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. रोहित ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जड़ा था.

IND vs AFG: अभिषेक शर्मा के आतिशी शतक के बाद गेंदबाजों का गदर, टीम इंडिया ने 3-0 से अफगानिस्तान का किया सूपड़ा साफ

टीम इंडिया ने गुरुवार को दिल्ली के मैदान पर शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरे टी20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रनों से करारी शिकस्त दे दी है. इस जीत के साथ ही भारत ने तीन मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 221 रनों का स्कोर खड़ा किया था, इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 94 रनों पर ही सिमट गई.

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नेपाल में आए फ्लैश फ्लड से मरने वालों का आंकड़ा 1410 पहुंचा, 6100 से ज्यादा लोग अब भी लापता

नेपाल में भयानक फ्लैश फ्लड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,410 हो गई और 6,100 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. हीं, अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से 13,756 लोगों को बचाया गया है. इस बीच सुरक्षा कर्मियों की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में खोज और बचाव अभियान चला रही हैं.

बांग्लादेश क्रिकेट में फूटा फ‍िक्स‍िंग बम, इन 2 लोगों ने उड़ाई ICC के न‍ियमों की धज्ज‍ियां, जांच में डाला अड़ंगा

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने BPL के पिछले दो संस्करणों से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के बाद दो पूर्व टीम अधिकारियों के खिलाफ ICC के एंटी-करप्शन कोड के तहत कार्रवाई की है. जिन दो लोगों पर आरोप लगे हैं, उनमें मोहम्मद अब्दुल कयूम राशेद और मोहम्मद अमीन खान शामिल हैं. BCB ने ताजा आरोपों पर फिलहाल ज्यादा जानकारी देने से इनकार किया है.

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