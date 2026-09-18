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Gawar Phali Thecha Recipe: नाश्ते में लहसुन-मूंगफली डालकर बनाएं महाराष्ट्रियन ग्वार फली ठेचा, रोटी-भाकरी के साथ आएगा देसी स्वाद

ग्वार फली का ठेचा महाराष्ट्र की पारंपरिक और स्वादिष्ट देसी रेसिपी है. ग्वार के साथ भुनी मूंगफली, तिल, लहसुन, हरी मिर्च और जीरा डालकर इसे दरदरा कूटा जाता है. ज्वार-बाजरे की भाकरी, रोटी या दाल-चावल के साथ इसका चटपटा और सोंधा स्वाद बेहद लाजवाब लगता है. आइए आपको इसकी देसी रेसिपी बताते हैं.

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ग्वार फली का उबालकर ठेचा बनता है. (PHOTO:AI)
ग्वार फली का उबालकर ठेचा बनता है. (PHOTO:AI)

Maharashtrian Gawar Phali Thecha Recipe: महाराष्ट्र के ट्रेडिशनल खान-पान में कई ऐसी देसी रेसिपी हैं, जिनका स्वाद आज भी गांव की रसोई की याद दिलाता है. मुंबई में आज भी लोग ठेचा खाना बहुत पसंद करते हैं, एक तो यह झटपट बन जाता है और इसका तीखापन रोटी-चावल सब के साथ अच्छा लगता है. हरी-मिर्च-लहसुन, पनीर, सोयाबीन, मूंगदाल का ठेचा तो आपने खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी ग्वार फली का ठेचा खाया है. 

ग्वार से बनने वाला ठेचा भी ऐसी ही एक फटाफट तैयार होने वाली डिश है. इसमें ग्वार के साथ भुनी हुई मूंगफली और तिल का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसके स्वाद को और भी खास बना देते हैं. दाल-चावल, रोटी या भाकरी के साथ इसका स्वाद लाजवाब लगता है. महाराष्ट्र में आज भी लोग इसे बनाते हैं, आप भी इसे सुबह नाश्ते में ट्राई कर सकते हैं. आइए ग्वार फली का ठेचा बनाने की रेसिपी जानते हैं, जो कम समय में बन जाती है.

ग्वार फली ठेचा के लिए आवश्यक सामग्री

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  • ग्वार फली: 250 ग्राम
  • लहसुन: 10–12 कलियां
  • मूंगफली: ¼ कप (भुनी या कच्ची)
  • हरी मिर्च: 7–8 (स्वादानुसार कम या ज्यादा करें)
  • जीरा: 1 बड़ा चम्मच
  • तिल: 1 बड़ा चम्मच
  • नमक: स्वादानुसार
  • तेल: आवश्यकतानुसार
  • हरा धनिया: बारीक कटा हुआ (गार्निश के लिए)

ग्वार फली ठेचा बनाने की विधि

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  1. ग्वार फली को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें. दोनों तरफ के किनारे तोड़कर इन्हें दो से तीन टुकड़ों में काट लें.
  2. पैन में थोड़ा सा तेल गरम करें और गवार को दो से तीन मिनट के लिए मिडियम फ्लेम पर भून लें, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए.
  3. उसी पैन में थोड़ा और तेल डालें. इसमें लहसुन, मूंगफली, हरी मिर्च और जीरा डालकर 2 मिनट के लिए भून लें.
  4. भुने हुए मसाले, स्वादानुसार नमक और ग्वार फली को एक साथ सिलबट्टे पर रखें. इन्हें दरदरा कूट लें. ध्यान रखें कि इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है; ठेचे का असली स्वाद इसके मोटे टेक्सचर में ही है.
  5. पैन में फिर से थोड़ा तेल गरम करें और तिल डालें. तिल चटकने पर कूटकर रखा हुआ गवार-मिर्च का ठेचा डालें. इसे अच्छी तरह मिलाते हुए 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं.
  6. आखिर में ग्वार फली ठेचा को आप कटोरी में निकाल लें और उस पर हरा धनिया डालकर गार्निश करें. इस ठेचे को आप गरमा-गरम ज्वार या बाजरे की भाकरी और ऊपर से थोड़ा सा कच्चा तेल या घी डालकर परोसें!

खास टिप: अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं है, तो आप इसे मिक्सी में बना सकते हैं. इसके लिए मिक्सी को लगातार न चलाएं, बल्कि रोक-रोक कर पर सिर्फ 1-2 बार ही चलाएं ताकि यह दरदरा रहे. इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है.

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