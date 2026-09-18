Shani Drishti Alert 2026: आज रात चंद्रमा पर पड़ेगी शनि की क्रूर दृष्टि! 3 राशियां रहें सावधान

Shani Drishti Alert 2026: ज्योतिष गणना के अनुसार, 18 सितंबर 2026 यानी आज रात चंद्रमा अपनी राशि बदलकर धनु राशि में गोचर करेंगे. इस दौरान चंद्रमा पर न्याय के देवता शनि की विशेष दसवीं दृष्टि भी पड़ेगी. चंद्रमा मन और भावनाओं के कारक हैं, वहीं शनि अनुशासन और कर्म के फलदाता हैं. जब इन दोनों ग्रहों का ऐसा योग बनता है, तो इसका असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप से पड़ता है. विशेष तौर पर कुछ राशियों के जातकों को इस अवधि में मानसिक तनाव, कामकाज में रुकावट और सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

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मिथुन राशि (Gemini)

प्रभाव: चंद्रमा के राशि परिवर्तन और शनि की दृष्टि के प्रभाव से मिथुन राशि वालों को मानसिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ सकता है.

सावधानी: ऑफिस या कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें. किसी से विवाद की स्थिति बने तो शांत रहें और अपनी वाणी पर संयम रखें. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.

कन्या राशि (Virgo)

प्रभाव: कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीभरा हो सकता है. बेवजह के खर्च बढ़ सकते हैं और सोचे हुए काम समय पर पूरे न होने से मन अशांत रह सकता है.

सावधानी: आर्थिक मामलों में लेन-देन करते समय पूरी सतर्कता बरतें. सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां (जैसे थकान या पेट से जुड़ी समस्या) उभर सकती हैं, इसलिए खान-पान का ध्यान रखें.

धनु राशि (Sagittarius)

प्रभाव: इस दौरान धनु राशि के लोगों को पारिवारिक और करियर के मोर्चे पर अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी. कामकाज में कुछ अड़चनें आ सकती हैं या सहकर्मियों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं.

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सावधानी: तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें. निवेश करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें और कागजी दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच लें.

बचाव और राहत के लिए सामान्य उपाय

- चंद्रमा मन के कारक हैं, इसलिए भगवान शिव को जल अर्पित करना और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करना मानसिक शांति देता है.

- शनिवार के दिन शनि से जुड़े मंत्रों का जाप करें या किसी जरूरतमंद को काले तिल व अनाज का दान करें.

- यह गोचर कुछ समय के लिए है, इसलिए इस दौरान किसी भी तरह की हड़बड़ाहट से बचें और धैर्य के साथ अपने कार्य पूरे करें.

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