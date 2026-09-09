बल्ला छोड़े 13 साल बीते... फिर भी कमाई में सचिन लगा रहे छक्के, ब्रांड वैल्यू में विराट को टक्कर

सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट से संन्यास लिए हुए करीब 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन ब्रांड्स के बीच उनकी चमक जरा भी फीकी नहीं पड़ी है. मैदान से दूर होने के बावजूद कंपनियों के लिए सचिन आज भी भरोसे और विश्वसनीयता का बड़ा नाम हैं. यही वजह है कि रिटायरमेंट के इतने साल बाद भी उनका ब्रांड वैल्यू लगातार बढ़ रहा है और एंडोर्समेंट मार्केट में उनकी डिमांड बनी हुई है.

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Kroll की हाल में जारी मोस्ट वैल्युएबल सेलिब्रिटी ब्रांड्स की रैंकिंग में सचिन की ब्रांड वैल्यू 12.2% बढ़कर 125.9 मिलियन डॉलर हो गई. इस बढ़ोतरी के साथ वह रैंकिंग में 5वें स्थान से ऊपर चढ़कर चौथे नंबर पर पहुंच गए. खास बात यह है कि इस सूची में जहां ज्यादातर नाम एक्टिव बॉलीवुड स्टार्स और मौजूदा स्पोर्ट्स आइकन्स के हैं, वहीं सचिन इसमें लगातार जगह बनाने वाले इकलौते रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सन हैं. इस लिस्ट में शाहरुख खान (177.9 मिलियन डॉलर) पहले, रणवीर सिंह (162.9मिलियन डॉलर) दूसरे और विराट कोहली (158.4 मिलियन डॉलर) तीसरे नंबर पर हैं.

25 से ज्यादा ब्रांड्स से जुड़ाव

सचिन की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका एंडोर्समेंट पोर्टफोलियो एक साल में करीब 20% बढ़ा है. अब वह 25 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ जुड़े हुए हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी पहुंच 125 मिलियन से ज्यादा लोगों तक है.

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Kroll के मुताबिक, सचिन का ब्रांड आज सिर्फ उनकी क्रिकेट उपलब्धियों पर नहीं टिका है. उनकी लंबी पारी, लोगों का भरोसा और अलग-अलग पीढ़ियों में पहचान उन्हें ब्रांड्स के लिए खास बनाती है. ऐसे समय में जब विज्ञापन की दुनिया तेजी से वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के पीछे भाग रही है, सचिन की स्थायी लोकप्रियता उन्हें अलग खड़ा करती है.

ग्लैमर से लेकर गांवों तक पहुंच

सचिन की ब्रांड अपील सिर्फ प्रीमियम या ग्लैमरस प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं है. कंपनियां उन्हें ऐसे ब्रांड्स के लिए भी चुन रही हैं जहां भरोसा और विश्वसनीयता ज्यादा मायने रखती है. हाल ही में कृषि क्षेत्र की कंपनी SML ने उन्हें अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया. कंपनी का नेटवर्क करीब 18,000 डीलर्स और 10 लाख से ज्यादा किसानों तक फैला है. कंपनी के मुताबिक, सचिन के जुड़ने से ब्रांड को लेकर रूरल मार्केट में लोगों में उत्सुकता और सकारात्मकता बढ़ी है.

2018 से Apollo Tyres के साथ

सचिन लंबे समय से Apollo Tyres से भी जुड़े हैं. कंपनी के लिए सचिन सिर्फ एक क्रिकेट स्टार नहीं, बल्कि भारतीय पहचान और ग्लोबल रीच के प्रतीक हैं. कंपनी का कहना है कि सचिन की ऑटोमोबाइल्स में दिलचस्पी और उनके व्यक्तित्व की सहजता इस पार्टनरशिप को मजबूत बनाती है. यहां तक कि कुछ विज्ञापन शूट के दौरान सचिन ने खुद गाड़ियां चलाई हैं. कंपनी के मुताबिक, उनकी यही सच्चाई कस्टमर्स और डीलर्स के बीच कनेक्शन बनाने में मदद करती है.

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सिर्फ विज्ञापन नहीं, इंवेस्टर भी हैं

रिटायरमेंट के बाद सचिन की कारोबारी भूमिका भी बदलती गई है. अब वह केवल किसी प्रोडक्ट का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी नहीं हैं, बल्कि कई कंपनियों में इंवेस्टर और स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर भी जुड़े हैं. उनके इंवेस्टमेंट वाले कारोबारों में Zepto, Spinny और Truzon Solar जैसे नाम शामिल हैं. वहीं Spinny, Kissht और Sugar.Fit जैसी कंपनियों के साथ उनका रिश्ता एंडोर्समेंट के साथ इंवेस्टमेंट से भी जुड़ा है.

प्रोडक्ट खुद टेस्ट करते हैं सचिन

स्पोर्ट्सवियर स्टार्टअप Ten X You के साथ सचिन की भूमिका और भी गहरी है. वह कंपनी के सबसे बड़े शेयरहोल्डर हैं और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी हिस्सा लेते हैं. कंपनी के मुताबिक, सचिन नियमित तौर पर प्रोडक्ट्स को खुद इस्तेमाल करके उनकी फिटिंग और कंफर्ट को परखते हैं और अपनी राय देते हैं. क्रिकेट शूज डिजाइन करते समय उन्होंने टेनिस फुटवियर के डिजाइन पर भी विचार करने का सुझाव दिया था, क्योंकि टेनिस में होने वाली साइडवेज मूवमेंट क्रिकेट के लिए भी उपयोगी हो सकती है.

1989 से शुरू हुई ब्रांड की कहानी

सचिन का कमर्शियल सफर क्रिकेट के मैदान के साथ-साथ काफी पहले शुरू हो गया था. 1989 में उनका पहला विज्ञापन Band-Aid के लिए था. इसके बाद 2001 में WorldTel के साथ करीब ₹100 करोड़ की डील ने उन्हें भारतीय स्पोर्ट्स की दुनिया में एक बड़े कमर्शियल स्टार के तौर पर स्थापित कर दिया. करीब 25 साल बाद भी उनकी ब्रांड वैल्यू मजबूती से कायम है. आज उनके लंबे समय से जुड़े ब्रांड्स में Apollo Tyres, Luminous, Livpure, DP World और Tanishq शामिल हैं. वहीं नए दौर की कंपनियों में Reddit, Spinny, Kissht और Häfele जैसे नाम भी उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं.

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