दिल्ली: ऑटो से 3 करोड़ ले जा रहा था कारोबारी का स्टाफ, 1 करोड़ लूट कर फरार हुए बदमाश

दिल्ली के ITO के पास फिल्मी अंदाज में एक करोड़ रुपये की लूट का मामला सामने आया है. सोमवार शाम स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने पिस्टल के दम पर एक ऑटो को ओवरटेक किया और उसमें सवार कारोबारी के स्टाफ से नोटों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए. हैरानी की बात यह है कि ऑटो में करीब 3 करोड़ रुपये की नकदी थी, लेकिन बदमाश अपने साथ करीब एक करोड़ रुपये ले जाने में कामयाब रहे.

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बताया जा रहा है कि एक नामी बिजनेसमैन का स्टाफ सोमवार शाम करीब 3 करोड़ रुपये की रकम लेकर ऑटो से जा रहा था. ऑटो ITO के पास आउटर रिंग रोड पर पहुंचा ही था कि स्कूटी पर सवार दो बदमाश पीछे से आए. दोनों ने ऑटो को ओवरटेक कर रास्ता रोका और पिस्टल दिखाकर उसमें सवार लोगों को धमका दिया.

बदमाशों की लाश में जुटी पुलिस

बदमाशों ने बिना ज्यादा वक्त गंवाए नोटों से भरा एक बैग अपने कब्जे में लिया और स्कूटी से फरार हो गए. अचानक हुई इस वारदात से ऑटो में सवार लोगों के होश उड़ गए. घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. मामले में मंगलवार को दरियागंज थाने में FIR दर्ज की गई है. पुलिस अब लुटेरों तक पहुंचने के लिए आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों बदमाश वारदात से पहले ऑटो का पीछा कर रहे थे या उन्हें पहले से इस बड़ी रकम के बारे में जानकारी थी.

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सबसे बड़ा सवाल यही है कि करोड़ों रुपये की नकदी लेकर जा रहे कारोबारी के स्टाफ की भनक बदमाशों को कैसे लगी? पुलिस अब लूट की इस वारदात के पीछे किसी जानकार या अंदरूनी व्यक्ति की भूमिका की भी जांच कर रही है. बदमाशों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी हैं.

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