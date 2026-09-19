आज 19 सितंबर 2026 मीन राशिफल: स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी, अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे

सत्ता से नजदीकी बढ़ाने में सहज होंगे. श्रेष्ठ कार्यों को पूरा करेंगे. सबका साथ और समर्थन पाएंगे. उमंग उत्साह से काम लेंगे. प्रशासन के मामले गतिमान रहेंगे. प्रबंधन में सभी सहयोगी होंगे. आय अच्छी बनी रहेगी. कला कौशल पर फोकस रखेंगे. पेशेवर कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. महत्वपूर्ण योजनाओं में गति आएगी. पैतृक मामलों में सुधार होगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. कार्यों को समय से पूरा करेंगे. मन के रिश्तों में ऊर्जा बनाए रखेंगे. लाभ के अवसर बढेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. योग्यता प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करेंगे. पेशेवर गतिविधियां में सक्रियता आएगी. फोकस बनाए रखेंगे. कारोबारी प्रयास फलित होंगे.

धन संपत्ति- भौतिक वस्तुएं जुटाएंगे. सुविधाओं में वृद्धि बनी रहेगी. अनुभवियों का सानिध्य रहेगा. पद प्रतिष्ठा संवार पर रहेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे.

प्रेम मैत्री- चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. प्रेम प्रदर्शन में बेहतर बनाए रहेंगे. प्रियजनों के लिए समय निकालें. अपनों का सहयोग बढ़ेगा. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. सभी प्रसन्न और बने रहेंगे. संबंध संवारेंगे. रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे. सबसे मिलकर चलेंगे. घर में सुख बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- साख प्रभाव में बढ़त रहेगी. स्पष्टता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. निसंकोच कार्य करेंगे.

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का स्मरण करें. काली व तैलीय वस्तुओं का दान करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. जिम्मेदारी बनाए रहें.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 2, 3 और 8

शुभ रंग : स्वर्णिम

---- समाप्त ----