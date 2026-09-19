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Aaj ka Rashifal 19 सितंबर 2026: मिथुन राशि वालों को मिलेंगे धन प्राप्ति के अवसर, जानें सभी राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 19 सितंबर 2026, Horoscope Today: अपना हर काम बेहद सावधानीपूर्वक करना होगा. शिक्षा से जुड़े सभी काम सुचारू रूप से बनेंगे. व्यापार के क्षेत्र में धन लाभ की स्थिति लगातार बनी रहेगी.

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मेष राशि: रुके हुए काम होंगे पूरे, व्यापारिक गतिविधियों में बरतें सावधानी
मेष राशि के जातकों के मन में किसी बात को लेकर चिंता रह सकती है. हालांकि, आपके लंबे समय से रुके हुए सभी काम आसानी से पूरे होंगे.

बनाई गई योजनाएं सफल होंगी. खुद के विवेक से कोई भी निर्णय लें और परिवार को पर्याप्त समय दें. व्यापार से जुड़े सभी काम सावधानी से करने की जरूरत है.

जरूरी टिप: गुस्से से बचें

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शुभ रंग (Lucky Color): भूरा

आज के उपाय (aaj ke upay): गाय को रोटी खिलाएं.

वृष राशि: भाग्य का मिलेगा भरपूर सपोर्ट, परिवार में बढ़ेगी अपार खुशहाली
वृष राशि के जातकों को भाग्य का पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा. पुराने संबंधों में एक बार फिर नई जान आएगी. करियर पर ध्यान देने का यह सबसे सही समय है.

घर-परिवार में खुशहाली बढ़ेगी और आज कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी. व्यापार में स्थिति काफी बेहतर होगी.

जरूरी टिप: आलस्य से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को फल दान करें.

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मिथुन राशि: हर काम सावधानी से करने का है दिन, शिक्षा क्षेत्र में मिलेगी सफलता
मिथुन राशि के जातकों को अपना हर काम बेहद सावधानीपूर्वक करना होगा. शिक्षा से जुड़े सभी काम सुचारू रूप से बनेंगे.

अटके हुए काम पूरे होंगे और धन प्राप्ति के नए अवसर प्राप्त होंगे. सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, हालांकि व्यापार में थोड़ा नुकसान होने की आशंका है.

जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

आज के उपाय (aaj ke upay): गाय को हरा चारा खिलाएं.

कर्क राशि: कार्यों के मिलेंगे शानदार नतीजे, व्यापार में बनेगी लाभ की स्थिति
कर्क राशि के जातकों को उनके कार्यों के बेहतरीन नतीजे मिलेंगे. धन की प्राप्ति होगी और यात्रा के मजबूत योग बन रहे हैं.

भाग्य का पूरा साथ मिलेगा तथा नए लोगों से मुलाकात होगी. व्यापार के क्षेत्र में धन लाभ की स्थिति लगातार बनी रहेगी.

जरूरी टिप: मतभेद से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को भोजन दान करें.

सिंह राशि: अनजान लोगों से डील में बरतें सतर्कता, मिलेगा रुका हुआ पैसा
सिंह राशि के जातकों को अनजान लोगों के साथ डील करते समय काफी सावधानी बरतनी होगी. काम को लेकर आप दिनभर व्यस्त रहेंगे.

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दोस्त आपकी पूरी मदद करेंगे और रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा. नए सिरे से रिश्ते शुरू होंगे, लेकिन व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप: अहंकार से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): मरून

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को गुड़ दान करें.

कन्या राशि: योजना बनाकर करें काम, व्यापार में लाभ के बन रहे हैं योग
कन्या राशि के जातकों को हर कार्य योजना बनाकर करने की जरूरत है. आपको अच्छा धन लाभ होगा.

काम में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप साहस के साथ उनका सामना करेंगे. किसी से फालतू झगड़ा करने से बचें. व्यापार में लाभ का योग बना हुआ है.

जरूरी टिप: कम बोलें

शुभ रंग (Lucky Color): हरा

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी मंदिर में सुगंधित धूप दान करें.

तुला राशि: परिवार में बढ़ेंगी सुख-सुविधाएं, खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते
तुला राशि के जातकों के परिवार में सुख-सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी. नए लोगों से मुलाकात होगी, जो भविष्य में काम आएंगे.

आपको उन्नति के नए रास्ते मिलेंगे और धन का आगमन होगा. रिश्तेदारों से संबंधों में सुधार होगा तथा व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप: आलस्य से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को 1 किलो चावल दान करें.

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वृश्चिक राशि: बढ़ेगी नेतृत्व क्षमता, सेहत में देखने को मिलेगा बड़ा सुधार
वृश्चिक राशि के जातकों की किसी से अनबन होने की संभावना है. आपकी नेतृत्व क्षमता में इजाफा होगा और काम तेजी से निपटेंगे.

सेहत में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. बहुत दिनों से जो काम अटका हुआ था, वह पूरा होगा. व्यापार में हर काम बेहद सावधानीपूर्वक करें.

जरूरी टिप: इगो से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी मंदिर में मिसरी दान करें.

धनु राशि: समाज में बढ़ेगा मान-सम्मान, व्यापार में तरक्की के मिलेंगे मौके
धनु राशि के जातकों का समाज में सम्मान और बढ़ेगा. धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी.

परिवार में चल रहे पुराने मतभेद दूर होंगे और प्रॉपर्टी से संबंधित बड़ा लाभ होगा. संतान से खुशी मिलेगी तथा व्यापार में तरक्की के नए मौके मिलेंगे.

जरूरी टिप: अहंकार से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का हरा

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को फल दान करें.

मकर राशि: धन लाभ के बन रहे हैं मजबूत योग, गाड़ी चलाते समय बरतें सावधानी
मकर राशि के जातकों के लिए धन लाभ का मजबूत योग बन रहा है. लोग आपके काम की तारीफ करेंगे और समाज में सम्मान बढ़ेगा.

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पुराने मित्रों से मुलाकात होगी. गाड़ी से चोट का खतरा है, इसलिए खुद गाड़ी चलाने से बचें. व्यापार में अच्छा फायदा होगा.

जरूरी टिप: गुस्से से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को भोजन दान करें.

कुंभ राशि: मेहनत का मिलेगा पूरा फल, परिवार के साथ बीतेगा सुखद समय
कुंभ राशि के जातकों को अपनी कड़ी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा. कामकाज में सफलता मिलेगी और परिवार के साथ अच्छा वक्त बीतेगा.

मन की पुरानी टेंशन दूर होगी. लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें, क्योंकि व्यापार में खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं.

जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): नीला

आज के उपाय (aaj ke upay): गाय को रोटी खिलाएं.

मीन राशि: धन की स्थिति में आएगा सुधार, व्यापार में मिलेंगे तरक्की के अवसर
मीन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा. धन कमाने के नए रास्ते बनेंगे और प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बनेगी.

मित्रों से पूरी मदद मिलेगी और मान-सम्मान बढ़ेगा. व्यापार में तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे.

जरूरी टिप: इगो से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज के उपाय (aaj ke upay): चींटियों को आटा और गुड़ खिलाएं.

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