Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 19 सितंबर 2026: आज 19 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 19 सितंबर 2026

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विक्रम संवत- 2083 सिद्धार्थी

शक सम्वत- 1948 पराभव

भाद्रपद - पूर्णिमान्त

भाद्रपद - अमान्त

तिथि

अष्टमी - 03:26 पी एम तक

नक्षत्र

मूल - 01:43 ए एम, सितम्बर 20 तक

योग

आयुष्मान् - 02:29 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 06:08 ए एम

सूर्यास्त- 06:22 पी एम

चन्द्रोदय- 1:48 पी एम

चन्द्रास्त- 11:45 पी एम

अशुभ काल

राहू- 09:11 ए एम से 10:43 ए एम

यम गण्ड- 01:46 पी एम से 03:18 पी एम

कुलिक- 06:08 ए एम से 07:40 ए एम

दुर्मुहूर्त- 06:08 ए एम से 06:57 ए एम, 06:57 ए एम से 07:46 ए एम

वर्ज्यम्- 7:44 ए एम से 09:32 ए एम, 11:55 पी एम से 01:43 ए एम, सितम्बर 20

शुभ काल

अमृत काल-06:31 पी एम से 08:19 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 04:34 ए एम से 05:20 ए एम

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शुभ योग

रवि योग- 01:43 ए एम, सितम्बर 20 से 06:08 ए एम, सितम्बर 20

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