Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 19 सितंबर 2026: आज 19 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 19 सितंबर 2026
विक्रम संवत- 2083 सिद्धार्थी
शक सम्वत- 1948 पराभव
भाद्रपद - पूर्णिमान्त
भाद्रपद - अमान्त
तिथि
अष्टमी - 03:26 पी एम तक
नक्षत्र
मूल - 01:43 ए एम, सितम्बर 20 तक
योग
आयुष्मान् - 02:29 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:08 ए एम
सूर्यास्त- 06:22 पी एम
चन्द्रोदय- 1:48 पी एम
चन्द्रास्त- 11:45 पी एम
अशुभ काल
राहू- 09:11 ए एम से 10:43 ए एम
यम गण्ड- 01:46 पी एम से 03:18 पी एम
कुलिक- 06:08 ए एम से 07:40 ए एम
दुर्मुहूर्त- 06:08 ए एम से 06:57 ए एम, 06:57 ए एम से 07:46 ए एम
वर्ज्यम्- 7:44 ए एम से 09:32 ए एम, 11:55 पी एम से 01:43 ए एम, सितम्बर 20
शुभ काल
अमृत काल-06:31 पी एम से 08:19 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:34 ए एम से 05:20 ए एम
शुभ योग
रवि योग- 01:43 ए एम, सितम्बर 20 से 06:08 ए एम, सितम्बर 20