संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमाह में मंगलवार को बस और ट्रक की भीषण टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं. दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने हादसे की पुष्टि करते हुए कहा कि भारतीय नागरिकों की मौत हुई है, हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि कितने भारतीयों की मौत या कितने घायल हुए हैं.

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भारतीय वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर पोस्ट कर हादसे पर दुख जताया. दूतावास ने कहा कि उसने मृतकों के परिवारों से संपर्क किया है और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव सहायता पहुंचाने का काम किया जा रहा है. दूतावास ने बताया कि हादसे से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं. मदद या जानकारी के लिए 24 घंटे की टोल-फ्री हेल्पलाइन 800-46342 भी जारी की गई है.

UAE के गृह मंत्रालय के मुताबिक, मंगलवार को रास अल खैमाह में अल वतन रोड पर एक यात्री बस और ट्रक की टक्कर हुई. शुरुआत में हादसे में 11 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई थी. इसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान दो और लोगों की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई. हादसे में 14 लोग घायल भी हुए हैं.

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यात्री बस में 41 लोग सवार थे

खलीज टाइम्स के मुताबिक, यात्री बस में 41 लोग सवार थे. बस की सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टक्कर हुई. बताया गया कि ट्रक में तकनीकी खराबी आने के बाद उसे सड़क किनारे रोका गया था. हादसे के बाद बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाया गया. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. अधिकारियों ने अभी तक मृतकों की राष्ट्रीयता की पूरी जानकारी जारी नहीं की है और भारतीय नागरिकों के हताहत होने की संख्या भी स्पष्ट नहीं की गई है.

कुछ दिन पहले भी हुआ था बड़ा हादसा

13 नवंबर को फुजैराह में हुए बहु-वाहन हादसे में 14 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें चार भारतीय नागरिक शामिल थे. इस हादसे में 23 वाहन आपस में टकराए थे, जिनमें ट्रक भी शामिल थे. हादसे में कम से कम 30 लोग घायल हुए थे. घायलों में सात भारतीय नागरिक भी शामिल थे. हादसे में UAE, जॉर्डन, पाकिस्तान, मिस्र, ओमान और ब्राजील के नागरिक भी प्रभावित हुए थे.



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