छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में जंगली हाथियों का खौफ देखने को मिला है. यहां तीन हाथियों के एक दल ने गांव में घुसकर जमकर उत्पात मचाया. हाथियों ने पहले खेतों में लगी करीब 5 एकड़ करेले की फसल बर्बाद कर दी. इसके बाद जब ग्रामीण हाथियों को खदेड़ने पहुंचे तो एक हाथी अचानक आक्रामक हो गया. उसने ग्रामीणों को दौड़ा लिया. इसी दौरान एक युवक हाथी की चपेट में आ गया. हाथी ने युवक को अपनी सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया. इस पूरी घटना का वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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घटना सरगुजा जिले के बतौली क्षेत्र के टीरंग गांव की है. जानकारी के मुताबिक, बीती शाम तीन हाथियों का एक दल गांव के आसपास विचरण कर रहा था. इस दौरान हाथियों ने खेतों में घुसकर करीब पांच एकड़ में लगी करेले की फसल को रौंद दिया. फसल बर्बाद होते देख ग्रामीण हाथियों को खदेड़ने के लिए मौके पर पहुंच गए.

अचानक गुस्साया हाथी और उठा कर पटका

ग्रामीणों को देखकर हाथियों के दल में शामिल एक हाथी अचानक उग्र हो गया. उसने लोगों की तरफ दौड़ लगा दी. हाथी को अपनी ओर आता देखकर ग्रामीणों में भगदड़ मच गई. सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. इसी दौरान एक युवक हाथी की चपेट में आ गया.

वीडियो में हाथी युवक को सूंड से उठाकर पटकता दिखाई दे रहा है. युवक को पटकने के बाद हाथी वहां से वापस लौट गया. गनीमत रही कि हाथी ने दोबारा युवक पर हमला नहीं किया, जिससे उसकी जान बच गई.

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इस घटना में युवक घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. हाथियों के अचानक आक्रामक होने से गांव में दहशत का माहौल है. वहीं, पांच एकड़ करेले की फसल बर्बाद होने से किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है.

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