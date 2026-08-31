जयपुर के दो केंद्रों पर गुल हुई बिजली, दोबारा होगी NEET PG की परीक्षा, जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन

जयपुर के सीतापुर में रविवार को NEET PG की परीक्षा देने पहुंचे उम्मीदवारों को एग्जाम देने का मौका ही नहीं मिला जिसकी वजह थी परीक्षा केंद्र पर बिलजी गुल हो जाना. बिजली न होने की वजह से केंद्रों पर पेपर पूरी न हो सकी और शामिल हुए छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा. अब समिति बिजली गुल होने के कारणों की जांच करेगी और पता लगाएगी कि परीक्षा में रुकावट क्यों आई. इसके लिए तीन समिति का गठन किया गया है.

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इस समिति में राजस्थान सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक वरिष्ठ इंजीनियरिंग अधिकारी शामिल हैं. समिति मामले की जांच करेगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.

5 सितंबर को होगी परीक्षा

यह मामला तब सामने आया जब NBEMS ने बताया कि दोनों केंद्रों पर प्रभावित 2,445 उम्मीदवारों की परीक्षा अब 5 सितंबर को दोपहर 3 बजे जयपुर में दोबारा आयोजित की जाएगी. NBEMS ने उम्मीदवारों को हुई परेशानी के लिए दुख जताया है. बोर्ड ने कहा कि दोबारा परीक्षा इसलिए कराई जा रही है, ताकि सभी प्रभावित उम्मीदवारों को निष्पक्ष और समान मौका मिल सके.

PIB ने पेपर लीक के दावे को बताया गलत

हालांकि, इसके पहले सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में बाताया जा रहा था कि पेपर लीक हो गया है जिसपर PIB फैक्ट चेक ने रविवार शाम सोशल मीडिया पर किए जा रहे उन दावों को भ्रामक बताया जिनमें कहा गया था कि जयपुर में NEET-PG का प्रश्नपत्र लीक हुआ है. PIB फैक्ट चेक ने X पर बताया कि NEET-PG परीक्षा में पेपर लीक होने का कोई मामला सामने नहीं आया है.

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PIB के मुताबिक, जयपुर के आईऑन डिजिटल जोन IDZ सीतापुरा केंद्रों पर बिजली की समस्या के कारण तकनीकी दिक्कत आई थी, जिससे परीक्षा प्रभावित हुई. फैक्ट चेक ने यह भी बताया कि प्रभावित उम्मीदवारों की परीक्षा 5 सितंबर को दोबारा आयोजित की जाएगी.

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