scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

6 साल की बच्ची का कमाल! 4.27 सेकंड में रुबिक क्यूब सॉल्व, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

चीन की छह साल की लियान युनझी ने 3x3 रुबिक क्यूब को महज 4.27 सेकंड के औसत समय में सुलझाकर महिला वर्ग में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है.

Advertisement
X
किसी खिलाड़ी को आमतौर पर क्यूब पांच बार सुलझाना होता है (Photos: @xavierdatatech/X)
किसी खिलाड़ी को आमतौर पर क्यूब पांच बार सुलझाना होता है (Photos: @xavierdatatech/X)

जिस रुबिक क्यूब को सुलझाने में बड़े-बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, उसे चीन की छह साल की बच्ची ने महज कुछ सेकंड में सुलझाकर नया रिकॉर्ड बना दिया.चीन की छह साल की लियान युनझी ने 3x3 रुबिक क्यूब को बेहद तेजी से सुलझाकर महिला वर्ग में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. चेंगदू की रहने वाली लियान को प्यार से 'झिझी' भी बुलाया जाता है.

चीनी सरकारी ब्रॉडकॉस्टर सीसीटीवी के मुताबिक, लियान ने इस महीने वुहान और ग्वांगझू में हुई दो ऐसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जिन्हें वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन से मान्यता मिली हुई थी. इन दोनों प्रतियोगिताओं में उन्होंने महिला 3x3 औसत रिकॉर्ड तोड़ा.

4.27 सेकंड में सुलझाया रुबिक क्यूब

सम्बंधित ख़बरें

Top news today Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 23 सितंबर 2026, बुधवार की अहम खबरें
Australia shark attack
समंदर में खौफनाक मंजर... शार्क ने शख्स को फाड़ा, खून से लाल हुआ पानी
Yellowstone grizzly bear attack
जब पति को फाड़ रहा था भालू... पत्नी मरने का नाटक कर लेटे हुए थी
Ranthambore tiger, Ranthambore tiger viral video,
रणथंभौर में सड़क पर सोया टाइगर, पीछे लगीं 30 सफारी जीप, देखें वीडियो
Brazil jungle, Brazil wildlife, Pantanal Brazil,
एनाकोंडा, खतरनाक मगरमच्छ... ...ये रहस्यमयी जंगल, अंदर से कैसी है दुनिया?

रुबिक क्यूब प्रतियोगिता में किसी खिलाड़ी को आमतौर पर क्यूब पांच बार सुलझाना होता है. इसके बाद इन प्रयासों के समय का औसत निकाला जाता है.

लियान ने एक प्रतियोगिता में 4.52 सेकंड और दूसरी में सिर्फ 4.27 सेकंड का औसत समय दर्ज किया. सीसीटीवी के मुताबिक, वह 3x3 रुबिक क्यूब में 4.5 सेकंड से कम औसत बनाने वाली पहली महिला स्पीडक्यूबर बन गई हैं.

देखें वीडियो

सीसीटीवी के वीडियो में लियान लाल रंग का हेयरबो लगाकर रुबिक क्यूब को तेजी से घुमाती नजर आती हैं. क्यूब पूरा होते ही वह उसे टेबल पर रखती हैं, तालियां बजाती हैं और खुशी में मुट्ठी हवा में उठाती हैं.

Advertisement

रोज 2 से 3 घंटे करती हैं प्रैक्टिस

लियान की मां लिन यांग्शी के मुताबिक, उनकी बेटी को बचपन में एक क्लास के दौरान पहली बार रुबिक क्यूब से परिचित कराया गया था. उस समय वह डांस और म्यूजिक जैसी दूसरी गतिविधियां भी सीख रही थीं.

बाद में उनकी मां ने महसूस किया कि रुबिक क्यूब बच्चों की कई क्षमताओं को बेहतर करने वाली गतिविधि हो सकती है. इसके बाद लियान ने इस पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया.

रिपोर्ट के मुताबिक, लियान अब रुबिक क्यूब हल करने के 1,300 से ज्यादा एल्गोरिदम सीख चुकी हैं. वह रोजाना करीब दो से तीन घंटे इसकी प्रैक्टिस करती हैं.

मां ने बताया क्यों खास है रुबिक क्यूब

लियान की मां का कहना है कि रुबिक क्यूब सिर्फ एक पहेली को तेजी से हल करने का खेल नहीं है. उनके मुताबिक, इसे हल करने से बच्चों का ध्यान, याददाश्त, तार्किक सोच और चीजों को अलग-अलग दिशा से समझने की क्षमता बेहतर हो सकती है.

उन्होंने यह भी कहा कि रुबिक क्यूब सुलझाना सिर्फ फॉर्मूले याद करने तक सीमित नहीं है. इसमें सही समाधान खोजने के लिए तार्किक तरीके से सोचना भी पड़ता है.

लियान के घर में उनकी जीती हुई कई ट्रॉफियां भी रखी हैं. महज छह साल की उम्र में रुबिक क्यूब में यह उपलब्धि हासिल करने के बाद उनकी कहानी सोशल मीडिया और चीनी मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    6 साल की बच्ची का कमाल! 4.27 सेकंड में रुबिक क्यूब सॉल्व, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड |
    Mirzapur Famous Street Foods: रंगदारी ही नहीं, जायके में भी नंबर-1 है 'मिर्जापुर'! ट्राई करें ये 5 मशहूर स्ट्रीट फूड्स, उंगलियां चाटते रह जाएंगे |
    ईरान का खात्मा, सुपर इंटेलिजेंस, ग्रीनलैंड, 8 युद्ध... UN की स्पीच में क्या-क्या बोले ट्रंप? |
    'रोल के लिए सोना पड़ता है', डायरेक्टर की डिमांड सुन चौंकी एक्ट्रेस, बोली- मैं शॉर्टकट... |
    हड़ताल पर बैंक का अलर्ट, क्या UPI और फोन बैंकिंग काम करेंगे? |
    बर्फ वाले ग्रीनलैंड में दो मिलिट्री बेस बनाएगा अमेरिका... ट्रंप ने डेनमार्क से की डील |
    पत्नी से विवाद हो गया... युवक बोला- थाने बुलाकर 18 घंटे हिरासत में रखा और रुपये भी ले लिए... SP ने दिए जांच के आदेश |
    सुरेंद्र कोली के नाक-मुंह से खून, लेकिन चोट का कोई निशान नहीं... मौत की वजह पर चार दिन बाद भी सस्पेंस |
    'झूठ की इंडस्ट्री...', गाजा पर उठे सवाल तो इजरायल ने UN के खिलाफ लॉन्च की कैंपेन |
    "लिफाफा छीना, थमा दी अलमारी!" चुनाव चिन्ह बदले जाने पर भड़के ISF प्रमुख नौशाद सिद्दीकी, कलकत्ता हाईकोर्ट में अहम सुनवाई आज
    Advertisement