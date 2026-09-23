6 साल की बच्ची का कमाल! 4.27 सेकंड में रुबिक क्यूब सॉल्व, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

जिस रुबिक क्यूब को सुलझाने में बड़े-बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, उसे चीन की छह साल की बच्ची ने महज कुछ सेकंड में सुलझाकर नया रिकॉर्ड बना दिया.चीन की छह साल की लियान युनझी ने 3x3 रुबिक क्यूब को बेहद तेजी से सुलझाकर महिला वर्ग में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. चेंगदू की रहने वाली लियान को प्यार से 'झिझी' भी बुलाया जाता है.
चीनी सरकारी ब्रॉडकॉस्टर सीसीटीवी के मुताबिक, लियान ने इस महीने वुहान और ग्वांगझू में हुई दो ऐसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जिन्हें वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन से मान्यता मिली हुई थी. इन दोनों प्रतियोगिताओं में उन्होंने महिला 3x3 औसत रिकॉर्ड तोड़ा.
4.27 सेकंड में सुलझाया रुबिक क्यूब
रुबिक क्यूब प्रतियोगिता में किसी खिलाड़ी को आमतौर पर क्यूब पांच बार सुलझाना होता है. इसके बाद इन प्रयासों के समय का औसत निकाला जाता है.
लियान ने एक प्रतियोगिता में 4.52 सेकंड और दूसरी में सिर्फ 4.27 सेकंड का औसत समय दर्ज किया. सीसीटीवी के मुताबिक, वह 3x3 रुबिक क्यूब में 4.5 सेकंड से कम औसत बनाने वाली पहली महिला स्पीडक्यूबर बन गई हैं.
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सीसीटीवी के वीडियो में लियान लाल रंग का हेयरबो लगाकर रुबिक क्यूब को तेजी से घुमाती नजर आती हैं. क्यूब पूरा होते ही वह उसे टेबल पर रखती हैं, तालियां बजाती हैं और खुशी में मुट्ठी हवा में उठाती हैं.
रोज 2 से 3 घंटे करती हैं प्रैक्टिस
लियान की मां लिन यांग्शी के मुताबिक, उनकी बेटी को बचपन में एक क्लास के दौरान पहली बार रुबिक क्यूब से परिचित कराया गया था. उस समय वह डांस और म्यूजिक जैसी दूसरी गतिविधियां भी सीख रही थीं.
बाद में उनकी मां ने महसूस किया कि रुबिक क्यूब बच्चों की कई क्षमताओं को बेहतर करने वाली गतिविधि हो सकती है. इसके बाद लियान ने इस पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया.
रिपोर्ट के मुताबिक, लियान अब रुबिक क्यूब हल करने के 1,300 से ज्यादा एल्गोरिदम सीख चुकी हैं. वह रोजाना करीब दो से तीन घंटे इसकी प्रैक्टिस करती हैं.
मां ने बताया क्यों खास है रुबिक क्यूब
लियान की मां का कहना है कि रुबिक क्यूब सिर्फ एक पहेली को तेजी से हल करने का खेल नहीं है. उनके मुताबिक, इसे हल करने से बच्चों का ध्यान, याददाश्त, तार्किक सोच और चीजों को अलग-अलग दिशा से समझने की क्षमता बेहतर हो सकती है.
उन्होंने यह भी कहा कि रुबिक क्यूब सुलझाना सिर्फ फॉर्मूले याद करने तक सीमित नहीं है. इसमें सही समाधान खोजने के लिए तार्किक तरीके से सोचना भी पड़ता है.
लियान के घर में उनकी जीती हुई कई ट्रॉफियां भी रखी हैं. महज छह साल की उम्र में रुबिक क्यूब में यह उपलब्धि हासिल करने के बाद उनकी कहानी सोशल मीडिया और चीनी मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है.