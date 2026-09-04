खूब समेटने के बाद भी बिखरा-बिखरा रहता है घर? आजमाएं जापान के ये 12 तरीके, कम जगह में भी आ जाएगा ज्यादा सामान

Japanese Home Organization Hacks: क्या आपका घर छोटा है और सामान रखने के बाद हर कमरा भरा-भरा नजर आता है? अलमारी खोलते ही कपड़ों का ढेर, रसोई कैबिनेट में एक-दूसरे के ऊपर रखे बर्तन और फ्रिज या वॉशिंग मशीन के आसपास खाली पड़ी जगह देखकर अक्सर लगता है कि घर में स्टोरेज कम है. लेकिन जापान के घरों से जुड़ी एक खास बात इस सोच को बदल सकती है. वहां छोटी सी जगह में भी सामान को इस तरह रखा जाता है कि घर में ज्यादा चीजें होने के बावजूद वह खुला और साफ-सुथरा नजर आए.

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जापानी तरीके में सिर्फ कम सामान रखने पर जोर नहीं दिया जाता, बल्कि घर में मौजूद हर छोटी-बड़ी जगह का सही इस्तेमाल किया जाता है. कपड़ों को खड़ा करके रखने, फ्रीजर में सामान को सीधा रखने और दीवारों पर चीजें रखने जैसे कई आसान तरीके अपनाए जाते हैं. इससे कम जगह में भी ज्यादा सामान आसानी से रखा जा सकता है और घर बिखरा हुआ नहीं लगता. आइए जानते हैं जापान के ऐसे 12 स्मार्ट ऑर्गनाइजिंग आइडिया, जिन्हें आप भी अपने घर में आसानी से अपना सकते हैं.



1. कपड़ों को ढेर में नहीं, खड़ा करके रखें: जापानी ऑर्गनाइजिंग का सबसे मशहूर तरीका कपड़ों को इस तरह फोल्ड करना है कि उन्हें दराज में एक के ऊपर एक रखने के बजाय खड़ा करके रखा जा सके. इसे KonMari method के नाम से भी जाना जाता है.

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टी-शर्ट, जींस, तौलिए और बच्चों के कपड़ों को छोटे रेकटैंगल शेप में फोल्ड करके दराज में वर्टिकल रखा जा सकता है. इसका फायदा ये है कि दराज खोलते ही सभी कपड़े नजर आ जाते हैं. नीचे रखे कपड़े निकालने के लिए ऊपर के कपड़ों का ढेर हटाने की जरूरत नहीं पड़ती.

2. एक बड़ी दराज को छोटे हिस्सों में बांटें: दराज में सामान को बस भर देने के बजाय उसे छोटे-छोटे सेक्शन में बांटना भी जापानी ऑर्गनाइजिंग का अहम हिस्सा है. इसके लिए छोटे बॉक्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं. एक हिस्से में मोजे, दूसरे में रुमाल, तीसरे में बेल्ट और चौथे में छोटी एक्सेसरीज रखी जा सकती हैं. यही तरीका किचन की दराज में चम्मच, कैंची और दूसरे छोटे सामान के लिए भी काम करता है. इससे हर चीज की एक तय जगह बन जाती है और सामान इस्तेमाल करने के बाद वापस रखना आसान हो जाता है.

3. चौड़ी अलमारी की जगह लें टॉल और स्लिम कैबिनेट: छोटी जगह में बड़ी और चौड़ी अलमारी रखने से फर्श की काफी जगह घिर जाती है. इसके बजाय जापानी घरों में टॉल और स्लिम ड्रॉवर कैबिनेट्स एक बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं. इनमें अलग-अलग ऊंचाई वाली कई छोटी दराजें होती हैं. एक में तौलिए, दूसरी में कपड़े, तीसरी में स्टेशनरी और दूसरी छोटी जरूरत की चीजें रखी जा सकती हैं.

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ऐसी कैबिनेट को अलमारी और दीवार के बीच, वॉशिंग मशीन के पास या किचन के किसी छोटे कोने में भी रखा जा सकता है.

4. फ्रीजर में चीजों को लेटाकर नहीं, खड़ा करके रखें: फ्रीजर खोलते ही अगर आपको खाने की चीजें ढूंढने के लिए पूरा सामान हटाना पड़ता है, तो ये तरीका आपके काफी काम आ सकता है. फ्रोजन फूड के पैकेट को एक के ऊपर एक रखने के बजाय उन्हें फाइलों की तरह सीधा खड़ा करके रखें. इसके लिए छोटे प्लास्टिक बिन या बास्केट का इस्तेमाल किया जा सकता है.

सब्जियां, मीट, सी-फूड और फ्रोजन स्नैक्स के अलग-अलग सेक्शन बनाए जा सकते हैं. इससे हर पैकेट आसानी से दिखाई देगा और फ्रीजर में रखी चीजें भूलने का चांस भी कम होता है.

5. फाइल होल्डर को सिर्फ ऑफिस तक सीमित न रखें: जिस फाइल होल्डर का इस्तेमाल आमतौर पर कागज और फोल्डर रखने के लिए किया जाता है, उसे रसोई में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें चॉपिंग बोर्ड, बेकिंग ट्रे और पैन के ढक्कन को सीधा रखा जा सकता है. इससे भारी बर्तनों का ढेर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और जरूरत के समय नीचे से सामान निकालने की परेशानी भी खत्म हो जाती है. यानी एक नॉर्मल सा ऑफिस ऑर्गनाइजर रसोई की स्टोरेज समस्या का आसान समाधान बन सकता है.

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6. एक शेल्फ को दो लेवल में बदलें: रसोई की कैबिनेट में अक्सर ऊपर काफी खाली जगह होती है, लेकिन वहां सामान रखना मुश्किल होता है. इस जगह का इस्तेमाल शेल्फ राइजर की मदद से किया जा सकता है. एक छोटे स्टैंड को शेल्फ पर रखने से उसके ऊपर एक और लेवल बन जाता है. नीचे बड़ी प्लेटें और ऊपर छोटी कटोरियां रखी जा सकती हैं. इसी तरह कप, छोटे कंटेनर या दूसरे किचन सामान को भी व्यवस्थित किया जा सकता है. इस छोटे से चेंज से बिना नई अलमारी खरीदे ही स्टोरेज स्पेस बढ़ाया जा सकता है.

7. गहरी कैबिनेट में लगाएं पुल-आउट ट्रे: गहरी कैबिनेट में रखा सामान अक्सर पीछे चला जाता है और जरूरत पड़ने पर उसे निकालना मुश्किल हो जाता है. इस समस्या के लिए पुल-आउट ट्रे बेहद काम की साबित हो सकती है. ट्रे को बाहर खींचते ही पीछे रखा सामान सामने आ जाता है. इसमें कुकिंग ऑयल, सफाई का सामान, बर्तन या दूसरी रोजमर्रा की चीजें रखी जा सकती हैं. इससे कैबिनेट के सबसे पीछे की जगह भी आसानी से इस्तेमाल होने लगती है.

8. किचन काउंटर खाली रखना है तो दीवार का इस्तेमाल करें: किचन में मसालों और छोटी बोतलों की वजह से काउंटर अक्सर भरा हुआ नजर आता है. जापानी स्टोरेज में इसका आसान तरीका दीवार और ऊपर की खाली जगह का इस्तेमाल करना होता है. मैग्नेटिक स्पाइस कंटेनर, स्लिम रैक्स या हैंगिंग ऑर्गेनाइजर्स की मदद से नमक, मसाले, तेल और दूसरी चीजें काउंटर से हटाई जा सकती हैं. इससे किचन में काम करने की जगह बढ़ती है और सफाई करना भी आसान हो जाता है.

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9. एक हैंगर पर रखें कई पैंट: अगर आपकी अलमारी में कपड़ों के लिए जगह कम पड़ रही है, तो मल्टी-लेयर हैंगर इस्तेमाल किया जा सकता है. एक ही हैंगर में कई पैंट, स्कार्फ, बेल्ट या टाई रखी जा सकती हैं. इससे कपड़ों को अलग-अलग हैंगर देने की जरूरत कम होती है और अलमारी की रॉड पर ज्यादा सामान फिट हो जाता है. छोटी अलमारी वाले घरों के लिए ये तरीका काम का साबित हो सकता है.

10. अलग-अलग डिजाइन के डिब्बों की जगह मैचिंग स्टोरेज बिन रखें: अलग-अलग आकार और रंग के डिब्बे एक ही शेल्फ पर रखने से सामान ऑर्गनाइज होने के बावजूद जगह अस्त-व्यस्त दिख सकती है. इसके बजाय एक ही साइज या एक-दूसरे से मैच करने वाले स्टोरेज बिन इस्तेमाल करने से शेल्फ ज्यादा साफ और व्यवस्थित नजर आती है. इन्हें किचन, बाथरूम, बेडरूम या बच्चों के सामान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. सबसे अच्छी बात ये है कि जरूरत बदलने पर इन्हीं बिन को दूसरे कमरे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

11. ट्रांसपेरेंट कंटेनर पर लगाएं लेबल: रसोई में रखे आटा, चावल, चीनी, दाल या पास्ता को पारदर्शी कंटेनर में रखने से ये तुरंत पता चल जाता है कि अंदर क्या रखा है और कितना सामान बचा है. कंटेनर के बाहर लेबल लगाने से चीजें ढूंढने में और आसानी होती है. इससे एक ही सामान दोबारा खरीदने का चांस भी कम हो सकता है. यही तरीका फ्रिज, फ्रीजर और सफाई के सामान को ऑर्गनाइज करने में भी अपनाया जा सकता है.

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12. दीवार और फ्रिज के बीच की पतली जगह को बनाएं स्टोरेज: अब बात उस जगह की, जिसे घर में अक्सर पूरी तरह बेकार समझ लिया जाता है. ये जगह है फ्रिज और दीवार, कैबिनेट और वॉशिंग मशीन या किसी दूसरे फर्नीचर के बीच की वाली पतली जगह. ऐसी जगहों में स्लिम रोलिंग कार्ट फिट की जा सकती है. इसमें तेल की बोतल, पैकेट वाले सामान, सफाई का सामान, टॉयलेट पेपर या लॉन्ड्री प्रोडक्ट रखे जा सकते हैं.

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